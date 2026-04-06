Ngành đường Ấn Độ đề xuất tăng tỷ lệ pha trộn ethanol trước rủi ro nguồn cung dầu Với công suất chưng cất đạt 20 tỷ lít nhưng mới chỉ sử dụng một nửa, ngành đường Ấn Độ kiến nghị Chính phủ sớm nâng tỷ lệ pha trộn ethanol để đảm bảo an ninh năng lượng.

Ngành công nghiệp đường Ấn Độ đang hối thúc Chính phủ nâng tỷ lệ pha trộn ethanol vào xăng trong bối cảnh năng lực sản xuất nội địa đạt mức kỷ lục nhưng chưa được khai thác hết. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia Nam Á tự chủ hơn về năng lượng và giảm bớt các tác động tiêu cực từ bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Dư thừa 50% năng lực chưng cất ethanol nội địa

Theo số liệu từ Shree Renuka Sugars, năng lực chưng cất ethanol của Ấn Độ hiện đã chạm mốc 20 tỷ lít. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tiếp thị dầu mỏ hiện chỉ thu mua khoảng 10,5 tỷ lít, tương đương một nửa khả năng cung ứng của ngành. Ông Atul Chaturvedi, Chủ tịch điều hành Shree Renuka Sugars, khẳng định ngành công nghiệp này đã sẵn sàng để vượt xa các mục tiêu hiện tại của Chính phủ.

Mô hình thành công của Brazil đang được các chuyên gia Ấn Độ lấy làm tham chiếu. Tại quốc gia Nam Mỹ này, ethanol chiếm gần 50% lượng xăng tiêu thụ nhờ sự phổ biến của các dòng xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel). Đáng chú ý, các nhà sản xuất ô tô đang hoạt động tại Brazil cũng có hiện diện tại thị trường Ấn Độ, tạo điều kiện thuận lợi về mặt công nghệ nếu Chính phủ đưa ra các chính sách thúc đẩy phù hợp.

Thúc đẩy an ninh năng lượng và ổn định thị trường đường

Việc tăng tỷ lệ pha trộn không chỉ giải quyết bài toán năng lượng mà còn là công cụ điều tiết thị trường nông sản hiệu quả. Hiện nay, ngành công nghiệp đường mới chỉ chuyển hướng khoảng 3,1-3,2 triệu tấn đường mỗi năm sang sản xuất ethanol. Nếu được tạo điều kiện, con số này có thể tăng lên mức 7-8 triệu tấn, giúp hấp thụ lượng đường dư thừa và ổn định giá cả nội địa.

Dưới đây là các chỉ số chính của thị trường đường và ethanol Ấn Độ:

Chỉ số Niên vụ 2024/25 Dự báo 2025/26 Tỷ lệ pha trộn ethanol trung bình 19,24% Đang cập nhật Tổng sản lượng ethanol pha trộn 10 tỷ lít 10,5 tỷ lít (mục tiêu mời thầu) Sản lượng đường dự kiến 28,9 triệu tấn 32,4 triệu tấn (tăng 12%) Lượng đường chuyển hướng sản xuất ethanol 3,2 triệu tấn 7-8 triệu tấn (tiềm năng)

Mặc dù tiềm năng lớn, ngành đường Ấn Độ vẫn đang đối mặt với bài toán kinh tế khó khăn. Trong khi giá mía nguyên liệu tăng đều đặn theo chính sách hỗ trợ nông dân của Chính phủ, thì giá bán ethanol và đường thành phẩm lại không tăng trưởng tương ứng. Điều này đang tạo ra áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các nhà máy chưng cất.

Chiến lược chủ động trước biến động toàn cầu

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu ròng phần lớn dầu thô và phân bón, đặc biệt là từ khu vực Trung Đông. Sự phụ thuộc này khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các gián đoạn nguồn cung. Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, ông Suresh Gopi, cho biết trong niên vụ 2024/25, tỷ lệ pha trộn trung bình đã đạt sát ngưỡng 20%.

Các chuyên gia tài chính nhận định, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, việc khai thác triệt để nguồn năng lượng nội địa là yêu cầu cấp bách. Bên cạnh ethanol, Chính phủ Ấn Độ cũng đang tìm kiếm các nguồn cung phân bón thay thế để chuẩn bị cho mùa vụ kharif vào tháng 6 và tháng 7 tới, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng ở mức tối đa.