Ngành ô tô Trung Quốc bứt phá về pin và trí tuệ nhân tạo, vượt mặt Nhật Bản và châu Âu Tờ Nikkei nhận định các hãng xe Trung Quốc đang chiếm ưu thế nhờ công nghệ sạc nhanh và AI, buộc các đối thủ lâu đời phải chuyển hướng hợp tác kỹ thuật để tồn tại.

Theo báo cáo mới nhất từ tờ Nikkei, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang thiết lập vị thế dẫn đầu trước các đối thủ Nhật Bản và châu Âu nhờ những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sạc xe điện. Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh 2026, sự thay đổi cán cân quyền lực này trở nên rõ rệt khi các lãnh đạo tập đoàn phương Tây trực tiếp tìm hiểu công nghệ từ các đối thủ nội địa.

Mẫu xe mui trần Z của thương hiệu hạng sang Denza thuộc tập đoàn BYD được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh 2026.

Sự đổi vai trong mối quan hệ liên doanh ô tô

Đáng chú ý, Chủ tịch Volkswagen, Oliver Blume, đã dành thời gian tham quan gian hàng của Xpeng để lắng nghe Giám đốc điều hành He Xiaopeng giới thiệu về mẫu SUV GX mới. Mẫu xe này được công bố có khả năng lái tự động cấp độ 4, một cột mốc quan trọng trong lộ trình công nghệ xe thông minh. Volkswagen hiện nắm giữ khoảng 5% cổ phần của Xpeng và đang tích cực hợp tác để cải thiện hiệu suất hỗ trợ lái xe trên các dòng sản phẩm của mình.

Điển hình là mẫu Volkswagen ID UNYX 08 ra mắt vào tháng 4 đã được trang bị hai chip AI Turing do Xpeng phát triển. Hệ thống này sử dụng AI để phát hiện và đánh giá môi trường xung quanh một cách toàn diện, giúp xe phản ứng chính xác hơn trong các điều kiện giao thông phức tạp.

Giám đốc điều hành Volkswagen, Oliver Blume (bên phải), chăm chú lắng nghe Giám đốc điều hành Xpeng, He Xiaopeng.

Không chỉ Volkswagen, các tập đoàn lớn như Toyota và Nissan cũng đang tăng cường dựa vào công nghệ Trung Quốc ở nhiều mức độ khác nhau. Tập đoàn GAC, đối tác liên doanh của Toyota và Honda, khẳng định ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã bước vào "kỷ nguyên hậu liên doanh", nơi các nhà sản xuất nội địa không còn phụ thuộc vào vốn và kỹ thuật nước ngoài.

Đột phá về công nghệ pin và hạ tầng sạc nhanh

Tại gian hàng rộng 380.000 mét vuông của BYD, công nghệ pin Blade phiên bản mới nhất đã gây ấn tượng mạnh. Trong môi trường thử nghiệm khắc nghiệt lên tới -30°C, loại pin này vẫn duy trì khả năng sạc từ 10% đến 97% chỉ trong khoảng 12 phút. Ở điều kiện nhiệt độ thông thường, thời gian sạc này được rút ngắn xuống còn khoảng 9 phút.

Để hỗ trợ chiến lược xuất khẩu, BYD dự kiến lắp đặt 6.000 cổng sạc tương thích với công nghệ pin mới tại các thị trường ngoài Trung Quốc vào cuối năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết rào cản về hạ tầng sạc, vốn là điểm yếu của xe điện khi thâm nhập thị trường mới.

Chiến lược mở rộng sang thị trường phương Tây

Bên cạnh BYD và Xpeng, Xiaomi cũng đang tăng tốc thâm nhập thị trường quốc tế. Sau khi gia nhập thị trường xe điện vào năm 2024, Xiaomi đã thành lập trung tâm nghiên cứu tại Munich, Đức. Giám đốc điều hành Lei Jun tuyên bố hãng sẽ bắt đầu xuất khẩu xe sang Đức vào năm 2027, với mẫu YU7 GT dự kiến ra mắt vào cuối tháng 5 tới.

CEO của Xiaomi, Lei Jun, đã giới thiệu mẫu xe concept Xiaomi Vision Gran Turismo tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh 2026.

Thị trường Bắc Mỹ cũng đang mở ra cơ hội mới. Canada đã giảm thuế có điều kiện đối với xe điện Trung Quốc xuống còn 6,1% cho tối đa 49.000 xe mỗi năm, thay vì mức thuế 100% trước đó. Đây được coi là bước đệm quan trọng để các hãng xe như BYD, Xpeng và GAC tiếp cận thị trường Mỹ, nơi có các tiêu chuẩn an toàn tương đồng.

Thách thức về an ninh và rào cản kỹ thuật

Dù sở hữu lợi thế về công nghệ, các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là các quy định nghiêm ngặt về an ninh quốc gia liên quan đến thu thập dữ liệu. Việc tích hợp AI và các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ các nước sở tại để tuân thủ luật pháp địa phương.

Hãng Geely của Trung Quốc đã giới thiệu nguyên mẫu xe taxi tự lái Eva Cab tại Triển lãm Ô tô Trung Quốc 2026.

Nhìn chung, cục diện ngành ô tô toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Trong khi doanh số nội địa Trung Quốc có dấu hiệu chững lại, hoạt động xuất khẩu lại tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 57% trong quý I năm 2026. Điều này buộc các nhà sản xuất truyền thống từ Nhật Bản và Mỹ phải chuẩn bị các biện pháp đối phó thực tế trước sự thâm nhập sâu rộng của xe điện Trung Quốc trong 3 đến 5 năm tới.