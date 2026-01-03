Ngành thép EU đề nghị đưa thép vào quy định Made in Europe nhằm bảo vệ sản xuất nội khối Eurofer kiến nghị đưa thép vào đạo luật Industrial Accelerator Act, đồng thời đề xuất chỉ áp dụng ưu tiên cho các đối tác có tiêu chuẩn môi trường tương đương EU.

Hiệp hội Thép châu Âu (Eurofer) ngày 26/02/2026 chính thức kiến nghị Liên minh châu Âu (EU) đưa mặt hàng thép vào danh mục ưu tiên của các quy định mới về sử dụng vật liệu nội khối. Theo Eurofer, khái niệm nội khối nên được giới hạn trong phạm vi hẹp để bảo vệ các nhà sản xuất trong khu vực và thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải bền vững.

Đề xuất đưa thép vào đạo luật Industrial Accelerator Act

Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ trình đề xuất mang tên Industrial Accelerator Act vào thứ Tư tuần tới. Văn bản này thiết lập yêu cầu ưu tiên các sản phẩm được sản xuất trong khu vực khi sử dụng nguồn vốn công. Hiện tại, điều khoản "Made in Europe" đang được thiết kế để áp dụng cho các ngành chiến lược then chốt bao gồm pin, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sản xuất hydro, điện hạt nhân và xe điện.

Tuy nhiên, các dự thảo mới nhất cho thấy thép phát thải thấp có thể bị loại khỏi danh mục được hưởng ưu tiên. Ông Axel Eggert, Tổng Giám đốc Eurofer, nhấn mạnh rằng nếu EU muốn thúc đẩy đầu tư vào quá trình giảm phát thải trong ngành thép, thì mặt hàng này cần phải được đưa vào phạm vi điều chỉnh của đạo luật. Ông lập luận rằng nhiều đối tác thương mại lớn trên thế giới hiện cũng đang ưu tiên mua hàng sản xuất trong nước.

Tranh luận về phạm vi địa lý và đối tác ưu tiên

Một điểm gây tranh cãi lớn trong nội bộ EU là phạm vi các quốc gia được hưởng quy chế tương đương nội khối. Eurofer đề xuất chỉ nên áp dụng cho các đối tác gần gũi và có hệ thống quản lý tương đồng như Anh và Na Uy. Các quốc gia thuộc thị trường chung châu Âu như Iceland và Liechtenstein cũng nhiều khả năng sẽ được đưa vào phạm vi điều chỉnh.

Ngược lại, ông Axel Eggert bày tỏ quan điểm phản đối việc mở rộng ưu tiên cho toàn bộ các nước đã ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU. Cụ thể, lãnh đạo Eurofer cho rằng các khu vực như Trung Đông, Bắc Phi, cùng các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam không nên được đưa vào phạm vi áp dụng. Nguyên nhân được đưa ra là các khu vực này đang góp phần vào tình trạng dư thừa công suất toàn cầu và chưa triển khai quá trình giảm phát thải theo tiêu chuẩn khắt khe tương tự như EU.

Bất đồng quan điểm giữa các nhóm ngành công nghiệp

Trong khi ngành thép muốn thu hẹp phạm vi, các hãng sản xuất ô tô và một số ngành công nghiệp hạ nguồn khác lại đề xuất mở rộng quy định. Nhóm này mong muốn bao gồm cả những quốc gia nằm trong chuỗi cung ứng hiện tại của họ, tiêu biểu là Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, để đảm bảo tính liên tục của nguồn cung.

Kế hoạch công bố đạo luật này vốn bị trì hoãn do những bất đồng về phạm vi địa lý. Eurofer cảnh báo rằng việc thiếu các quy định bảo hộ tương ứng sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của thép nội khối trong bối cảnh các nhà sản xuất phải chịu chi phí lớn để chuyển đổi sang công nghệ xanh.