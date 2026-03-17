Ngành xe tải điện châu Âu đối mặt sức ép cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc Các nhà sản xuất xe tải điện Trung Quốc đang thâm nhập thị trường châu Âu với lợi thế giá rẻ hơn 30% và chu kỳ phát triển sản phẩm nhanh gấp đôi đối thủ nội địa.

Ngành công nghiệp xe tải điện tại châu Âu đang đứng trước thử thách lớn khi các nhà sản xuất Trung Quốc đẩy mạnh thâm nhập thị trường. Không còn giới hạn ở xe du lịch hay SUV, các tên tuổi như BYD, Geely, Sinotruk và Sany đang biến phân khúc xe thương mại thành mặt trận cạnh tranh tiếp theo nhờ ưu thế về chi phí và tốc độ phát triển.

Lợi thế chi phí và quy mô sản xuất vượt trội

Một trong những yếu tố khiến các nhà sản xuất châu Âu lo ngại nhất chính là giá bán. Theo các báo cáo phân tích, xe tải điện Trung Quốc có thể rẻ hơn tới 30% so với mức trung bình tại thị trường châu Âu. Sự chênh lệch này tạo ra áp lực tài chính cực lớn đối với các doanh nghiệp vận tải đang cân nhắc chuyển đổi sang xe xanh.

Loại phương tiện Giá ước tính (USD) Xe tải điện châu Âu 380.000 Xe tải điện Trung Quốc 266.000 Xe tải diesel truyền thống 115.000

Bên cạnh giá thành, quy mô sản xuất của Trung Quốc cũng vượt xa phần còn lại của thế giới. Hiện nay, xe tải điện chiếm khoảng 29% doanh số xe thương mại hạng nặng tại quốc gia tỷ dân, trong khi con số này tại châu Âu chỉ khiêm tốn ở mức 4,2%.

Tốc độ phát triển sản phẩm nhanh chóng

Không chỉ cạnh tranh về giá, các hãng xe Trung Quốc còn gây sức ép nhờ chu kỳ phát triển sản phẩm rút ngắn đáng kể. Trong khi một hãng xe truyền thống tại châu Âu có thể mất tới 7 năm để hoàn thiện một mẫu xe mới, các startup như Windrose chỉ cần khoảng 3 năm để đưa sản phẩm ra thị trường.

Tốc độ này cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng cải tiến công nghệ, tối ưu hóa pin và hệ thống truyền động, từ đó đáp ứng kịp thời các thay đổi của thị trường. Theo E-Mobility Europe, các nhà sản xuất châu Âu chỉ còn khoảng 1–2 năm để duy trì lợi thế cạnh tranh trước khi mất dần thị phần vào tay các đối thủ phương Đông.

Thách thức cho các tập đoàn lớn

Ngay cả những tập đoàn hàng đầu như Volvo Group cũng phải thừa nhận sự nhanh nhạy và quyết đoán của các đối thủ từ Trung Quốc. Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng được chú trọng, việc giảm giá mua ban đầu kết hợp với lợi ích dài hạn của xe điện đang khiến các sản phẩm từ Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Cuộc đua xe tải điện toàn cầu đang nóng lên từng ngày. Nếu không có những chiến lược thích ứng kịp thời và đổi mới quy trình sản xuất, các nhà sản xuất châu Âu có nguy cơ đánh mất vị thế vốn có trong lĩnh vực vận tải thương mại, một trụ cột quan trọng của nền kinh tế khu vực.