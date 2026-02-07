Cần biết Ngày giờ bao sái bàn thờ, rút tỉa chân nhang để cả năm 2026 may mắn Ngày giờ bao sái bàn thờ, rút tỉa chân nhang để cả năm 2026 may mắn được thực hiện từ 20 tháng Chạp đến trước ngày 30 tháng Chạp hàng năm

Bao sái bàn thờ là việc vệ sinh, dọn dẹp không gian thờ tự, thường được tiến hành vào cuối năm, phổ biến nhất là sau lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp). Đây không đơn thuần là việc làm sạch mà còn mang ý nghĩa tâm linh, nhắc nhở con cháu giữ gìn nề nếp, truyền thống gia đình.

Các ngày giờ đẹp để bao sái bàn thờ cuối năm 2025

Ngày 20 âm (tức 7/2 dương lịch). bao sái và rút tỉa chân hương bắt đầu tiến hành từ 7h10 – 8h50 sáng. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 23 âm (tức 10/2 dương lịch), bao sái và rút tỉa chân hương bắt đầu tiến hành từ 7h10 – 8h50 hoặc 13h10 – 14h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Sau ngày 23 tháng Chạp không cúng ông Công ông Táo, chỉ tiến hành bao sái và rút tỉa chân hương.

Ngày 25 âm (tức 12/2 dương lịch), bao sái và rút tỉa chân hương bắt đầu tiến hành từ 7h10 – 8h50 hoặc 15h10 – 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 26 âm (tức 13/2 dương lịch), bao sái và rút tỉa chân hương bắt đầu tiến hành từ 5h10 – 6h50 và 15h10 – 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 28 âm (tức 15/2 dương lịch), bao sái và rút tỉa chân hương bắt đầu tiến hành từ 7h10 – 8h50, 9h10 – 10h50, hoặc 13h10 – 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Chuẩn bị trước khi bao sái bàn thờ

Người thực hiện cần ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, giữ tâm thế trang nghiêm. Theo quan niệm dân gian, trước ngày bao sái nên tránh quan hệ vợ chồng, hạn chế dùng các món bị cho là “uế tạp” như thịt chó, thịt mèo, tiết canh, mắm tôm, rượu thuốc.

Việc lau dọn cần thực hiện nhẹ nhàng, tránh làm rơi vỡ đồ thờ cúng. Đặc biệt, không lau bát hương gia tiên trước bát hương thần linh.

Nước lau dọn nên là nước ấm, sạch, kết hợp nước ngũ vị hương và rượu gừng. Nước ngũ vị thường gồm quế, hồi và các loại lá thơm như sả, hương nhu, trầu không, lá bưởi, lá mùi…

Bài khấn xin phép bao sái bàn thờ

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Tín chủ tên là... ngụ tại...

Hôm nay ngày... tháng... năm...

Tín chủ xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án bị bụi, xin thành tâm sám hối. Tín chủ xin kính cáo với các chư vị (tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…), chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay xin cho phép được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh, kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ.

Mong các vị độ cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ.

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

(Khấn xong vái 3 vái).

Cách rút tỉa chân nhang đúng phong tục

Sau khi khấn xin phép, gia chủ tiến hành rút từng chân nhang, giữ lại số lẻ đẹp như 15, 17, 19; với gia đình làm ăn lớn có thể để 25, 27, 29 chân nhang nhằm cầu nối phúc khí cho năm mới.

Bát hương thần linh: giữ 15 hoặc 25 chân nhang

Bát hương gia tiên: giữ 17 hoặc 27 chân nhang

Bát hương bà cô, ông mãnh: giữ 19 hoặc 29 chân nhang

Chân nhang sau khi rút cần hóa tro, sau đó rải xuống sông hoặc vùi gốc cây trong vườn, tuyệt đối không bỏ vào thùng rác.

Trong suốt quá trình, không được xê dịch bát hương, bàn thờ. Khi rút nên giữ cố định bát hương; cẩn thận có thể hai người cùng làm. Sau khi hoàn tất, gia chủ thắp hương báo cáo lại với tổ tiên, thần linh.

Những lưu ý khi lau dọn bàn thờ

Lau bát hương trước, sau đó mới lau các đồ thờ khác

Tránh mở toang cửa phòng thờ khi dọn dẹp để không phạm “Dương Quang Sát”

Phòng thờ nên duy trì ánh sáng đèn vàng hoặc đỏ, hạn chế ánh nắng trực tiếp

Với bàn thờ gỗ, có thể đặt kính bảo vệ chống cháy nhưng nên dán đề can mờ để tránh phản chiếu đồ thờ

Bao sái bàn thờ không chỉ là việc làm sạch không gian thờ tự mà còn là nghi lễ tâm linh sâu sắc, giúp mỗi gia đình chuẩn bị tâm thế an yên, trang nghiêm để đón một năm mới hanh thông, thịnh vượng.