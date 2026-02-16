Đời sống Ngày giờ đẹp xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Mùng 1, mùng 2, mùng 3 đi hướng nào, giờ nào tốt nhất? Chọn ngày giờ đẹp xuất hành đầu năm Bính Ngọ 2026, hướng xuất hành tốt, giờ hoàng đạo và tuổi cần tránh trong mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết.

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, xuất hành đầu năm mới rất quan trọng vì ảnh hưởng đến sự thuận lợi, điềm lành trong cả năm.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong 3 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, mùng 1 và mùng 2 thuộc nhóm cát lành, phù hợp nhất để xuất hành. Nếu có việc quan trọng hoặc muốn lấy may đầu năm, gia chủ nên ưu tiên chọn một trong hai ngày này, đặc biệt là mùng 1 Tết.

Xuất hành mùng 1 Tết Bính Ngọ – Ngày đại cát đại lợi

Mùng 1 Tết Bính Ngọ rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 dương lịch, là ngày Đại an mang nghĩa bình an, thuận lợi. Đây là ngày đại cát đại lợi, thích hợp nhất để xuất hành, xông đất xông nhà. Mùng 1 khởi đầu cho cả năm, là thời điểm trời đất giao thoa, âm dương hòa hợp.

Hướng xuất hành tốt: Hướng Nam (Hỷ thần – cầu nhân duyên, niềm vui) và hướng Tây (Tài thần – cầu tài lộc). Tùy mong cầu của mỗi người để chọn hướng phù hợp.

Giờ tốt xuất hành: Giờ Dần (3h–5h), giờ Thìn (7h–9h), giờ Tỵ (9h–11h), giờ Thân (15h–17h). Trong đó, giờ Thìn (7h–9h) là tốt nhất – khung giờ Tiểu cát, giúp xuất hành gặp nhiều may mắn, mọi việc trôi chảy.

Tuổi đại kỵ cần tránh xuất hành mùng 1: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần, Bính Tuất..

Xuất hành mùng 2 Tết Bính Ngọ – Ngày cát lành

Mùng 2 Tết rơi vào thứ Tư, ngày 18/2/2026 dương lịch, ngày Quý Hợi.

Hướng xuất hành tốt: Hướng Đông Nam (Hỷ thần) dành cho gia chủ muốn cầu hưng vượng, nhân duyên tốt lành, gia đình có tin vui năm mới. Hướng Tây Bắc (Tài thần) phù hợp với người cầu công danh tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn thuận lợi.

Giờ tốt xuất hành: 1h–3h, 7h–9h, 11h–13h, 13h–15h. Trong đó, khung giờ 11h–13h là đẹp nhất – giờ Tốc hỷ, phù hợp nhất để xuất hành.

Tuổi kỵ cần tránh xuất hành mùng 2: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu.

Xuất hành mùng 3 Tết Bính Ngọ

Mùng 3 Tết rơi vào thứ Năm, ngày 19/2/2026 dương lịch, ngày Giáp Tý.

Hướng xuất hành tốt: Hướng Đông Bắc gặp Hỷ thần, ban nhân duyên, tình cảm thăng hoa, gia đạo sớm đón tin vui. Hướng Đông Nam gặp Tài thần ban lộc, việc kiếm tiền, kinh doanh, buôn bán suôn sẻ hơn.

Giờ tốt xuất hành: 23h–1h, 1h–3h, 5h–7h, 15h–17h. Trong đó, khung giờ 15h–17h là tốt nhất – giờ Tiểu cát, lý tưởng cho việc xuất hành.

Tuổi đại kỵ cần tránh xuất hành mùng 3: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân.