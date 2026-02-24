Ngày tốt chuyển nhà tháng 3/2026: Lịch hoàng đạo nhập trạch chi tiết theo tuổi và giờ đẹp
Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 3/2026 theo phong thủy. Danh sách ngày hoàng đạo, giờ đẹp nhập trạch hợp tuổi 12 con giáp, lễ vật và văn khấn đầy đủ.
Tổng quan tháng 3/2026, tháng vàng để chuyển nhà
Tháng 3/2026 dương lịch tương ứng tháng Giêng – đầu tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ. Nửa đầu thuộc tháng Canh Dần, nửa sau chuyển sang tháng Tân Mão.
Năm Bính Ngọ - Hỏa vượng, hành Mộc của tháng Dần-Mão sinh Hỏa, tạo thế tương sinh liên hoàn, vận khí dồi dào cho việc khởi sự, dọn về nhà mới.
Nguyên tắc chọn ngày nhập trạch
Ngày hoàng đạo (Thanh Long, Minh Đường, Kim Quỹ, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh) — ưu tiên hàng đầu
Tránh ngày hắc đạo (Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Vũ, Câu Trận)
Tránh ngày Tam Nương (mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch)
Tránh ngày Nguyệt Kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch)
Ngày không xung khắc ngũ hành với bản mệnh gia chủ
Ưu tiên ngày hành Kim hoặc Thủy (Kim = vàng bạc, Thủy = tiền vào như nước)
Bảng ngày tốt chuyển nhà tháng 3/2026
Các ngày dưới đây được chọn lọc dựa trên tiêu chí: ngày hoàng đạo, có ghi "chuyển nhà" hoặc "nhập trạch" trong mục Nên làm theo lịch vạn niên, tránh Tam Nương (mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch), tránh Nguyệt Kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch).
|Dương lịch
|Thứ
|Âm lịch
|Can chi
|Sao / Trực
|Giờ hoàng đạo
|Đánh giá
|08/3/2026
|CN
|20/1 ÂL
|Mậu Dần
|Hoàng đạo
Nên: chuyển nhà, động thổ, khai trương, nạp tài, xuất hành
|Tý (23h-1h)
Sửu (1h-3h)
Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h)
Mùi (13h-15h)
Tuất (19h-21h)
|ĐẠI CÁT
|11/3/2026
|T4
|23/1 ÂL
|Tân Tỵ
|Hoàng đạo
Nên: chuyển nhà, nhậm chức, đính hôn, giao dịch, nạp tài
|Sửu (1h-3h)
Thìn (7h-9h)
Ngọ (11h-13h)
Mùi (13h-15h)
Tuất (19h-21h)
Hợi (21h-23h)
|ĐẠI CÁT
|14/3/2026
|T7
|26/1 ÂL
|Giáp Thân
|Hoàng đạo
Nên: chuyển nhà, cầu phúc, xuất hành, khai trương, ký kết
|Tý (23h-1h)
Sửu (1h-3h)
Mão (5h-7h)
Ngọ (11h-13h)
Thân (15h-17h)
Dậu (17h-19h)
|TỐT
|17/3/2026
|T3
|29/1 ÂL
|Đinh Hợi
|Hoàng đạo
Nên: chuyển nhà, cầu phúc, động thổ, đổ mái, giao dịch
|Dần (3h-5h)
Mão (5h-7h)
Tỵ (9h-11h)
Thân (15h-17h)
Tuất (19h-21h)
Hợi (21h-23h)
|TỐT
|20/3/2026
|T6
|2/2 ÂL
|Canh Dần
|Hoàng đạo
Nên: chuyển nhà, xuất hành, cầu phúc, khai trương, nạp tài, mở kho
|Tý (23h-1h)
Sửu (1h-3h)
Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h)
Mùi (13h-15h)
Tuất (19h-21h)
|ĐẠI CÁT
|23/3/2026
|T2
|5/2 ÂL
|Quý Tỵ
|Hoàng đạo
Nên: chuyển nhà, nhậm chức, đính hôn, cưới gả, xuất hành
|Sửu (1h-3h)
Thìn (7h-9h)
Ngọ (11h-13h)
Mùi (13h-15h)
Tuất (19h-21h)
Hợi (21h-23h)
|TỐT
|26/3/2026
|T5
|8/2 ÂL
|Bính Thân
|Hoàng đạo
Nên: chuyển nhà, cầu phúc, xuất hành, khai trương, ký kết, nạp tài
|Dần (3h-5h)
Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h)
Thân (15h-17h)
Dậu (17h-19h)
Hợi (21h-23h)
|TỐT
|29/3/2026
|CN
|11/2 ÂL
|Kỷ Hợi
|Hoàng đạo
Nên: chuyển nhà, cầu phúc, động thổ, cưới gả, giao dịch
|Dần (3h-5h)
Mão (5h-7h)
Tỵ (9h-11h)
Thân (15h-17h)
Tuất (19h-21h)
Hợi (21h-23h)
|ĐẠI CÁT
Ngày xấu cần tránh chuyển nhà trong tháng 3/2026
|Dương lịch
|Âm lịch
|Lý do tránh
|01/3/2026
|13/1 ÂL
|Ngày Tam Nương (13 ÂL) — đại kỵ nhập trạch, chuyển nhà
|03/3/2026
|15/1 ÂL
|Ngày Rằm tháng Giêng — nên cúng lễ, tránh di chuyển lớn
|06/3/2026
|18/1 ÂL
|Ngày Tam Nương (18 ÂL) — kỵ nhập trạch, khai trương
|10/3/2026
|22/1 ÂL
|Ngày Tam Nương (22 ÂL) — kỵ nhập trạch
|12/3/2026
|24/1 ÂL
|Hắc đạo — Bạch Hổ Túc: cấm đi xa, mọi việc không thành
|13/3/2026
|25/1 ÂL
|Hắc đạo — Huyền Vũ: xuất hành gặp cãi cọ, việc xấu
|15/3/2026
|27/1 ÂL
|Ngày Tam Nương (27 ÂL) — kỵ nhập trạch, động thổ
|21/3/2026
|3/2 ÂL
|Ngày Tam Nương (3 ÂL) — kỵ nhập trạch
|25/3/2026
|7/2 ÂL
|Ngày Tam Nương (7 ÂL) — kỵ nhập trạch, khai trương
Top 3 ngày đẹp nhất để chuyển nhà tháng 3/2026
Gợi ý: Nếu gia chủ bận đi làm ngày thường, ưu tiên chọn Chủ nhật 08/3 hoặc Chủ nhật 29/3. Nếu muốn ngày cuối tuần khác, Thứ Bảy 14/3 cũng là lựa chọn tốt. Giờ nhập trạch lý tưởng nên rơi vào buổi sáng (Thìn 7h-9h hoặc Tỵ 9h-11h) để đón sinh khí đầu ngày.