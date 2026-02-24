Cần biết Ngày tốt chuyển nhà tháng 3/2026: Lịch hoàng đạo nhập trạch chi tiết theo tuổi và giờ đẹp Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 3/2026 theo phong thủy. Danh sách ngày hoàng đạo, giờ đẹp nhập trạch hợp tuổi 12 con giáp, lễ vật và văn khấn đầy đủ.

Tổng quan tháng 3/2026, tháng vàng để chuyển nhà

Tháng 3/2026 dương lịch tương ứng tháng Giêng – đầu tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ. Nửa đầu thuộc tháng Canh Dần, nửa sau chuyển sang tháng Tân Mão.

Năm Bính Ngọ - Hỏa vượng, hành Mộc của tháng Dần-Mão sinh Hỏa, tạo thế tương sinh liên hoàn, vận khí dồi dào cho việc khởi sự, dọn về nhà mới.

Nguyên tắc chọn ngày nhập trạch

Ngày hoàng đạo (Thanh Long, Minh Đường, Kim Quỹ, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh) — ưu tiên hàng đầu

Tránh ngày hắc đạo (Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Vũ, Câu Trận)

Tránh ngày Tam Nương (mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch)

Tránh ngày Nguyệt Kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch)

Ngày không xung khắc ngũ hành với bản mệnh gia chủ

Ưu tiên ngày hành Kim hoặc Thủy (Kim = vàng bạc, Thủy = tiền vào như nước)

Bảng ngày tốt chuyển nhà tháng 3/2026

Các ngày dưới đây được chọn lọc dựa trên tiêu chí: ngày hoàng đạo, có ghi "chuyển nhà" hoặc "nhập trạch" trong mục Nên làm theo lịch vạn niên, tránh Tam Nương (mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch), tránh Nguyệt Kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch).

Dương lịch Thứ Âm lịch Can chi Sao / Trực Giờ hoàng đạo Đánh giá 08/3/2026 CN 20/1 ÂL Mậu Dần Hoàng đạo

Nên: chuyển nhà, động thổ, khai trương, nạp tài, xuất hành Tý (23h-1h)

Sửu (1h-3h)

Thìn (7h-9h)

Tỵ (9h-11h)

Mùi (13h-15h)

Tuất (19h-21h) ĐẠI CÁT 11/3/2026 T4 23/1 ÂL Tân Tỵ Hoàng đạo

Nên: chuyển nhà, nhậm chức, đính hôn, giao dịch, nạp tài Sửu (1h-3h)

Thìn (7h-9h)

Ngọ (11h-13h)

Mùi (13h-15h)

Tuất (19h-21h)

Hợi (21h-23h) ĐẠI CÁT 14/3/2026 T7 26/1 ÂL Giáp Thân Hoàng đạo

Nên: chuyển nhà, cầu phúc, xuất hành, khai trương, ký kết Tý (23h-1h)

Sửu (1h-3h)

Mão (5h-7h)

Ngọ (11h-13h)

Thân (15h-17h)

Dậu (17h-19h) TỐT 17/3/2026 T3 29/1 ÂL Đinh Hợi Hoàng đạo

Nên: chuyển nhà, cầu phúc, động thổ, đổ mái, giao dịch Dần (3h-5h)

Mão (5h-7h)

Tỵ (9h-11h)

Thân (15h-17h)

Tuất (19h-21h)

Hợi (21h-23h) TỐT 20/3/2026 T6 2/2 ÂL Canh Dần Hoàng đạo

Nên: chuyển nhà, xuất hành, cầu phúc, khai trương, nạp tài, mở kho Tý (23h-1h)

Sửu (1h-3h)

Thìn (7h-9h)

Tỵ (9h-11h)

Mùi (13h-15h)

Tuất (19h-21h) ĐẠI CÁT 23/3/2026 T2 5/2 ÂL Quý Tỵ Hoàng đạo

Nên: chuyển nhà, nhậm chức, đính hôn, cưới gả, xuất hành Sửu (1h-3h)

Thìn (7h-9h)

Ngọ (11h-13h)

Mùi (13h-15h)

Tuất (19h-21h)

Hợi (21h-23h) TỐT 26/3/2026 T5 8/2 ÂL Bính Thân Hoàng đạo

Nên: chuyển nhà, cầu phúc, xuất hành, khai trương, ký kết, nạp tài Dần (3h-5h)

Thìn (7h-9h)

Tỵ (9h-11h)

Thân (15h-17h)

Dậu (17h-19h)

Hợi (21h-23h) TỐT 29/3/2026 CN 11/2 ÂL Kỷ Hợi Hoàng đạo

Nên: chuyển nhà, cầu phúc, động thổ, cưới gả, giao dịch Dần (3h-5h)

Mão (5h-7h)

Tỵ (9h-11h)

Thân (15h-17h)

Tuất (19h-21h)

Hợi (21h-23h) ĐẠI CÁT

Ngày xấu cần tránh chuyển nhà trong tháng 3/2026

Dương lịch Âm lịch Lý do tránh 01/3/2026 13/1 ÂL Ngày Tam Nương (13 ÂL) — đại kỵ nhập trạch, chuyển nhà 03/3/2026 15/1 ÂL Ngày Rằm tháng Giêng — nên cúng lễ, tránh di chuyển lớn 06/3/2026 18/1 ÂL Ngày Tam Nương (18 ÂL) — kỵ nhập trạch, khai trương 10/3/2026 22/1 ÂL Ngày Tam Nương (22 ÂL) — kỵ nhập trạch 12/3/2026 24/1 ÂL Hắc đạo — Bạch Hổ Túc: cấm đi xa, mọi việc không thành 13/3/2026 25/1 ÂL Hắc đạo — Huyền Vũ: xuất hành gặp cãi cọ, việc xấu 15/3/2026 27/1 ÂL Ngày Tam Nương (27 ÂL) — kỵ nhập trạch, động thổ 21/3/2026 3/2 ÂL Ngày Tam Nương (3 ÂL) — kỵ nhập trạch 25/3/2026 7/2 ÂL Ngày Tam Nương (7 ÂL) — kỵ nhập trạch, khai trương

Top 3 ngày đẹp nhất để chuyển nhà tháng 3/2026

TOP 1 08/3 Chủ nhật · Mậu Dần 20/1 ÂL · Hoàng đạo Giờ đẹp nhất: Thìn (7h-9h) Nên: chuyển nhà, động thổ, khai trương, nạp tài TOP 2 20/3 Thứ Sáu · Canh Dần 2/2 ÂL · Hoàng đạo Giờ đẹp nhất: Tỵ (9h-11h) Nên: chuyển nhà, xuất hành, khai trương, mở kho TOP 3 29/3 Chủ nhật · Kỷ Hợi 11/2 ÂL · Hoàng đạo Giờ đẹp nhất: Tỵ (9h-11h) Nên: chuyển nhà, cầu phúc, động thổ, giao dịch

Gợi ý: Nếu gia chủ bận đi làm ngày thường, ưu tiên chọn Chủ nhật 08/3 hoặc Chủ nhật 29/3. Nếu muốn ngày cuối tuần khác, Thứ Bảy 14/3 cũng là lựa chọn tốt. Giờ nhập trạch lý tưởng nên rơi vào buổi sáng (Thìn 7h-9h hoặc Tỵ 9h-11h) để đón sinh khí đầu ngày.