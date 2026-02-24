Về Báo Hà Tĩnh
Ngày tốt chuyển nhà tháng 3/2026: Lịch hoàng đạo nhập trạch chi tiết theo tuổi và giờ đẹp

Quốc Duẩn 24/02/2026 12:18

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 3/2026 theo phong thủy. Danh sách ngày hoàng đạo, giờ đẹp nhập trạch hợp tuổi 12 con giáp, lễ vật và văn khấn đầy đủ.

Tổng quan tháng 3/2026, tháng vàng để chuyển nhà

Tháng 3/2026 dương lịch tương ứng tháng Giêng – đầu tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ. Nửa đầu thuộc tháng Canh Dần, nửa sau chuyển sang tháng Tân Mão.

Năm Bính Ngọ - Hỏa vượng, hành Mộc của tháng Dần-Mão sinh Hỏa, tạo thế tương sinh liên hoàn, vận khí dồi dào cho việc khởi sự, dọn về nhà mới.

Nguyên tắc chọn ngày nhập trạch

Ngày hoàng đạo (Thanh Long, Minh Đường, Kim Quỹ, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh) — ưu tiên hàng đầu

Tránh ngày hắc đạo (Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Vũ, Câu Trận)

Tránh ngày Tam Nương (mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch)

Tránh ngày Nguyệt Kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch)

Ngày không xung khắc ngũ hành với bản mệnh gia chủ

Ưu tiên ngày hành Kim hoặc Thủy (Kim = vàng bạc, Thủy = tiền vào như nước)

Bảng ngày tốt chuyển nhà tháng 3/2026

Các ngày dưới đây được chọn lọc dựa trên tiêu chí: ngày hoàng đạo, có ghi "chuyển nhà" hoặc "nhập trạch" trong mục Nên làm theo lịch vạn niên, tránh Tam Nương (mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch), tránh Nguyệt Kỵ (mùng 5, 14, 23 âm lịch).

Dương lịchThứÂm lịchCan chiSao / TrựcGiờ hoàng đạoĐánh giá
08/3/2026CN20/1 ÂLMậu DầnHoàng đạo
Nên: chuyển nhà, động thổ, khai trương, nạp tài, xuất hành		Tý (23h-1h)
Sửu (1h-3h)
Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h)
Mùi (13h-15h)
Tuất (19h-21h)		ĐẠI CÁT
11/3/2026T423/1 ÂLTân TỵHoàng đạo
Nên: chuyển nhà, nhậm chức, đính hôn, giao dịch, nạp tài		Sửu (1h-3h)
Thìn (7h-9h)
Ngọ (11h-13h)
Mùi (13h-15h)
Tuất (19h-21h)
Hợi (21h-23h)		ĐẠI CÁT
14/3/2026T726/1 ÂLGiáp ThânHoàng đạo
Nên: chuyển nhà, cầu phúc, xuất hành, khai trương, ký kết		Tý (23h-1h)
Sửu (1h-3h)
Mão (5h-7h)
Ngọ (11h-13h)
Thân (15h-17h)
Dậu (17h-19h)		TỐT
17/3/2026T329/1 ÂLĐinh HợiHoàng đạo
Nên: chuyển nhà, cầu phúc, động thổ, đổ mái, giao dịch		Dần (3h-5h)
Mão (5h-7h)
Tỵ (9h-11h)
Thân (15h-17h)
Tuất (19h-21h)
Hợi (21h-23h)		TỐT
20/3/2026T62/2 ÂLCanh DầnHoàng đạo
Nên: chuyển nhà, xuất hành, cầu phúc, khai trương, nạp tài, mở kho		Tý (23h-1h)
Sửu (1h-3h)
Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h)
Mùi (13h-15h)
Tuất (19h-21h)		ĐẠI CÁT
23/3/2026T25/2 ÂLQuý TỵHoàng đạo
Nên: chuyển nhà, nhậm chức, đính hôn, cưới gả, xuất hành		Sửu (1h-3h)
Thìn (7h-9h)
Ngọ (11h-13h)
Mùi (13h-15h)
Tuất (19h-21h)
Hợi (21h-23h)		TỐT
26/3/2026T58/2 ÂLBính ThânHoàng đạo
Nên: chuyển nhà, cầu phúc, xuất hành, khai trương, ký kết, nạp tài		Dần (3h-5h)
Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h)
Thân (15h-17h)
Dậu (17h-19h)
Hợi (21h-23h)		TỐT
29/3/2026CN11/2 ÂLKỷ HợiHoàng đạo
Nên: chuyển nhà, cầu phúc, động thổ, cưới gả, giao dịch		Dần (3h-5h)
Mão (5h-7h)
Tỵ (9h-11h)
Thân (15h-17h)
Tuất (19h-21h)
Hợi (21h-23h)		ĐẠI CÁT

Ngày xấu cần tránh chuyển nhà trong tháng 3/2026

Dương lịchÂm lịchLý do tránh
01/3/202613/1 ÂLNgày Tam Nương (13 ÂL) — đại kỵ nhập trạch, chuyển nhà
03/3/202615/1 ÂLNgày Rằm tháng Giêng — nên cúng lễ, tránh di chuyển lớn
06/3/202618/1 ÂLNgày Tam Nương (18 ÂL) — kỵ nhập trạch, khai trương
10/3/202622/1 ÂLNgày Tam Nương (22 ÂL) — kỵ nhập trạch
12/3/202624/1 ÂLHắc đạo — Bạch Hổ Túc: cấm đi xa, mọi việc không thành
13/3/202625/1 ÂLHắc đạo — Huyền Vũ: xuất hành gặp cãi cọ, việc xấu
15/3/202627/1 ÂLNgày Tam Nương (27 ÂL) — kỵ nhập trạch, động thổ
21/3/20263/2 ÂLNgày Tam Nương (3 ÂL) — kỵ nhập trạch
25/3/20267/2 ÂLNgày Tam Nương (7 ÂL) — kỵ nhập trạch, khai trương

Top 3 ngày đẹp nhất để chuyển nhà tháng 3/2026

TOP 1
08/3
Chủ nhật · Mậu Dần
20/1 ÂL · Hoàng đạo
Giờ đẹp nhất: Thìn (7h-9h)
Nên: chuyển nhà, động thổ, khai trương, nạp tài
TOP 2
20/3
Thứ Sáu · Canh Dần
2/2 ÂL · Hoàng đạo
Giờ đẹp nhất: Tỵ (9h-11h)
Nên: chuyển nhà, xuất hành, khai trương, mở kho
TOP 3
29/3
Chủ nhật · Kỷ Hợi
11/2 ÂL · Hoàng đạo
Giờ đẹp nhất: Tỵ (9h-11h)
Nên: chuyển nhà, cầu phúc, động thổ, giao dịch

Gợi ý: Nếu gia chủ bận đi làm ngày thường, ưu tiên chọn Chủ nhật 08/3 hoặc Chủ nhật 29/3. Nếu muốn ngày cuối tuần khác, Thứ Bảy 14/3 cũng là lựa chọn tốt. Giờ nhập trạch lý tưởng nên rơi vào buổi sáng (Thìn 7h-9h hoặc Tỵ 9h-11h) để đón sinh khí đầu ngày.

