Nghệ thuật đàm phán trên thị trường chuyển nhượng: Top 10 bản hợp đồng 'hời' nhất hè này Bằng cách tận dụng các thương vụ tự do và điều khoản hợp lý, Real Madrid cùng nhiều CLB đã tiết kiệm hàng chục triệu Euro trên thị trường chuyển nhượng hè này.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè luôn là nơi các đội bóng chứng tỏ bản lĩnh tài chính và sự nhạy bén trên bàn đàm phán. Bằng cách so sánh giá trị thị trường thực tế với khoản phí chuyển nhượng bỏ ra, bản hợp đồng tối ưu nhất đến thời điểm hiện tại thuộc về Ibrahima Konate khi anh rời Liverpool để gia nhập Real Madrid dưới dạng tự do, giúp gã khổng lồ Tây Ban Nha tiết kiệm tới 45 triệu Euro.

Konate đã đến Real dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Bùng nổ những thương vụ chuyển nhượng tự do đỉnh cao

Chớp thời cơ từ các ngôi sao hết hạn hợp đồng là chiến lược kinh tế mang lại hiệu quả tức thì. Đứng ngay sau Konate trong danh sách những thương vụ hời nhất là Marcos Senesi (gia nhập Tottenham) và Harry Wilson (cập bến Leeds United). Cả hai thương vụ tự do này đều giúp câu lạc bộ chủ quản tiết kiệm tới 25 triệu Euro so với giá trị thực trên thị trường.

Bên cạnh đó, Bernardo Silva cũng trở thành điểm sáng lớn khi chuyển sang Madrid theo dạng tự do dù đang được định giá 22 triệu Euro. Ở nhóm dưới, trung vệ Malang Sarr cập bến Saudi Arabia và Oscar Mingueza chia tay Celta Vigo để gia nhập Crystal Palace cũng mang lại lợi ích tài chính đáng kể khi giúp đội bóng mới tiết kiệm khoảng 18 triệu Euro.

Mua sắm thông minh: Tận dụng chênh lệch định giá

Không chỉ dừng lại ở các thương vụ 0 đồng, nhiều đội bóng còn thể hiện kỹ năng đàm phán xuất sắc khi chiêu mộ thành công các mục tiêu với mức phí thấp hơn nhiều so with giá trị niêm yết.

Minh chứng điển hình nhất là AS Roma khi sở hữu tiền đạo Donyell Malen với giá 25 triệu Euro, dù giá trị thị trường của chân sút người Hà Lan lên tới 45 triệu Euro. Tương tự, Stuttgart chỉ phải bỏ ra 15 triệu Euro để có sự phục vụ của Bilal El Khannouss từ Leicester City, trong khi giá trị thực tế của tiền vệ này đạt mức 35 triệu Euro.

Những thương vụ hời nhất trên TTCN hè này.

Barcelona cũng ghi dấu ấn lớn khi chiêu mộ Karim Adeyemi từ Borussia Dortmund với mức phí 18 triệu Euro – thấp hơn đến 20 triệu Euro so với định giá ban đầu. Khép lại danh sách là thương vụ Jakub Kiwior rời Arsenal sang Porto với giá 17 triệu Euro, giúp đại diện Bồ Đào Nha giữ lại 18 triệu Euro ngân sách.

Cầu thủ Đội bóng mới Phí chuyển nhượng Giá trị thị trường Số tiền tiết kiệm Ibrahima Konate Real Madrid Tự do 45 triệu Euro 45 triệu Euro Marcos Senesi Tottenham Tự do 25 triệu Euro 25 triệu Euro Harry Wilson Leeds United Tự do 25 triệu Euro 25 triệu Euro Bernardo Silva Madrid Tự do 22 triệu Euro 22 triệu Euro Donyell Malen AS Roma 25 triệu Euro 45 triệu Euro 20 triệu Euro Bilal El Khannouss Stuttgart 15 triệu Euro 35 triệu Euro 20 triệu Euro Karim Adeyemi Barcelona 18 triệu Euro 38 triệu Euro 20 triệu Euro Jakub Kiwior Porto 17 triệu Euro 35 triệu Euro 18 triệu Euro

Dù thị trường chuyển nhượng ngày càng bị đẩy giá lên cao, sự tỉnh táo và nhạy bén trên bàn đàm phán vẫn giúp các câu lạc bộ mang về những bản hợp đồng chất lượng với mức giá cực kỳ tối ưu.