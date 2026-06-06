Nghẹt thở vòng cuối V-League 2025/26: 3 đội 21 điểm đua trụ hạng, Becamex TP.HCM trước cửa tử Dù CAHN đã lên ngôi vô địch, sức nóng của V-League 2025/26 vẫn cực đại với cuộc chiến sinh tồn giữa Đà Nẵng, PVF-CAND, Becamex TP.HCM và màn tranh huy chương của Ninh Bình.

Dù Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã sớm sở hữu danh hiệu vô địch V.League 2025/26, vòng đấu thứ 26 vẫn hứa hẹn là một trong những ngày thi đấu căng thẳng nhất lịch sử giải đấu. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc chiến sinh tồn ở đáy bảng xếp hạng, nơi ba cái tên đang đứng trên bờ vực thẳm.

Cuộc chiến sinh tồn: Bài toán đối đầu của ba đội 21 điểm

Hiện tại, sau khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Thanh Hóa đã an toàn, cuộc đua trụ hạng chỉ còn là câu chuyện riêng của SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND. Cả ba câu lạc bộ này hiện cùng sở hữu 21 điểm, khiến cục diện trở nên vô cùng phức tạp trước giờ G.

Theo quy chế của giải đấu, nếu các đội bằng điểm nhau sau vòng cuối, chỉ số đối đầu trực tiếp giữa ba bên sẽ được dùng để phân định thứ hạng. Đây chính là "tử huyệt" đối với Becamex TP.HCM. Trong các cuộc đối đầu tay ba, Đà Nẵng đang thể hiện ưu thế tuyệt đối với 10 điểm. PVF-CAND đứng thứ hai với 5 điểm, trong khi Becamex TP.HCM chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm.

Becamex TP.HCM có thể trụ hạng?

Với kết quả này, nếu cả ba đội cùng thắng hoặc cùng hòa ở vòng 26, Becamex TP.HCM sẽ là đội phải xuống hạng Nhất trực tiếp. PVF-CAND sẽ phải chấp nhận suất đá play-off đầy rủi ro, còn Đà Nẵng sẽ chính thức ở lại với sân chơi cao nhất Việt Nam.

Lịch thi đấu định đoạt số phận

Lượt trận quyết định sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 18h00 ngày 7/6. Đà Nẵng sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Thanh Hóa. Trong khi đó, PVF-CAND phải làm khách đầy khó khăn trước Sông Lam Nghệ An (SLNA). Becamex TP.HCM sẽ phải dồn toàn lực trong cuộc chạm trán với HAGL để tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.

Cuộc đua huy chương: Tân binh Ninh Bình và tham vọng á quân

Ở phía trên bảng xếp hạng, cuộc đua giành huy chương cũng kịch tính không kém. Thể Công Viettel (51 điểm) đang nắm lợi thế lớn nhất cho vị trí Á quân. Họ chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm trước nhà vô địch CAHN để bảo toàn thứ hạng của mình.

Ninh Bình có thể giành huy chương?

Đáng chú ý, tân binh Ninh Bình (48 điểm) buộc phải thắng Hà Tĩnh nếu muốn nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi Á quân. Một kết quả hòa cũng đủ để đội bóng cố đô giành tấm huy chương đồng – một kỳ tích đáng nể ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng. Trong khi đó, Hà Nội FC dù cơ hội đã hẹp dần sau thất bại trước HAGL nhưng vẫn sẽ quyết tâm tìm kết quả tốt trước CLB TP.HCM trên sân Hàng Đẫy.

Vòng đấu cuối cùng không chỉ là cuộc chơi của những con số, mà còn là bài học xương máu cho những cựu vương như Đà Nẵng hay Becamex TP.HCM trong việc chuẩn bị lực lượng và duy trì phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải.