Nghi vấn PlayStation dùng bot mạng xã hội để dập tắt làn sóng phản đối việc khai tử đĩa game PS5 Sony bị nghi dùng bot mạng xã hội để xoa dịu dư luận sau quyết định ngừng sản xuất đĩa vật lý cho PS5 từ năm 2028, nhằm đối phó làn sóng phản đối từ game thủ.

PlayStation đang vướng vào một cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng (PR) khi nỗ lực loại bỏ đĩa game vật lý trên hệ máy PS5. Trong khi phần lớn cộng đồng game thủ bày tỏ sự phẫn nộ, một nhóm nhỏ tài khoản trên mạng xã hội lại bất ngờ lên tiếng ủng hộ kỷ nguyên kỹ thuật số thuần túy. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu độc lập đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đây có thể là các "bot" mạng xã hội được thuê để điều hướng dư luận.

Chiến dịch truyền thông gây tranh cãi của Sony

Kênh công nghệ Moore’s Law Is Dead (MLID) đã tiến hành phân tích và chỉ ra những hoạt động bất thường từ các tài khoản ủng hộ Sony. Sau khi Sony thông báo kế hoạch cắt giảm sản xuất đĩa PS5 vào năm 2028, các chiến dịch marketing của hãng liên tục bị người dùng chỉ trích. Để đối phó, các tài khoản tự động dường như đã được huy động để thay đổi nhận thức công chúng.

Banner shown for a PlayStation bot

Bằng chứng về sự can thiệp của các tài khoản ảo

MLID đã đi sâu vào điều tra ba trường hợp tiêu biểu. Trường hợp đầu tiên là một tài khoản lên tiếng ủng hộ việc đóng cửa cửa hàng trực tuyến của PS3 và Vita – một động thái vốn bị coi là gây hại cho quyền lợi người dùng. Đáng chú ý, tài khoản này có những tương tác trùng khớp với các mốc thời gian công bố trailer game Marvel’s Wolverine của Insomniac Games.

Trường hợp thứ hai liên quan đến một tài khoản đã ngừng hoạt động trong 6 năm. Tài khoản này bất ngờ "sống lại" và bắt đầu ca ngợi Rockstar Games cùng dự án GTA 6 bằng ngôn ngữ mang đậm tính chất doanh nghiệp. Hồ sơ này còn liên kết với một tài khoản TikTok trống, dấu hiệu thường thấy của các dịch vụ quảng bá trả phí.

Dấu hiệu từ ngôn ngữ doanh nghiệp và AI

Nghi vấn lớn nhất nằm ở trường hợp thứ ba. Tài khoản này sau 3 năm im hơi lặng tiếng đã bắt đầu đăng tải xen kẽ các nội dung về tôn giáo, chính trị và trò chơi điện tử. Người dùng này đưa ra những tuyên bố kỳ lạ về việc từ bỏ quyền sở hữu cả game kỹ thuật số lẫn đĩa vật lý, đồng thời sử dụng ảnh đại diện nghi vấn được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Thách thức trong việc xác thực nguồn gốc

Dù có nhiều bằng chứng gián tiếp, việc khẳng định Sony trực tiếp thuê các hệ thống bot này là rất khó khăn. Đây có thể là một sáng kiến PR phối hợp hoặc được thực hiện thông qua một bên thứ ba với những động cơ khác nhau. Tuy nhiên, thực tế là các trang web bán tương tác giả vẫn tồn tại và phát triển nhờ vào nhu cầu của các tập đoàn lớn trong việc thúc đẩy sản phẩm hoặc thao túng ý kiến đám đông.