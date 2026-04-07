Nghi vấn Taylor Fritz chia tay bạn gái Morgan Riddle và loạt điểm nhấn thể thao sáng 7/4 Tay vợt số một nước Mỹ Taylor Fritz được cho là đã kết thúc mối tình 4 năm với Morgan Riddle. Trong khi đó, Stefanos Tsitsipas thừa nhận từng cố ý tấn công Nick Kyrgios tại Wimbledon.

Thế giới quần vợt đang xôn xao trước thông tin Taylor Fritz và bạn gái Morgan Riddle chính thức "đường ai nấy đi" sau hơn 4 năm gắn bó. Bên cạnh đó, những góc khuất trong trận đấu gây tranh cãi tại Wimbledon 2022 và cuộc nội chiến căng thẳng tại đội đua Mercedes cũng trở thành tâm điểm của tin tức thể thao sáng nay.

Nghi vấn rạn nứt giữa Taylor Fritz và Morgan Riddle

Theo tiết lộ từ chuyên gia Craig Shapiro, tay vợt số một nước Mỹ Taylor Fritz và bạn gái nổi tiếng Morgan Riddle đã chấm dứt mối quan hệ. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 thông qua một ứng dụng dành cho người nổi tiếng trong giai đoạn phong tỏa vì dịch bệnh. Trong suốt 4 năm qua, Riddle không chỉ là bạn gái mà còn là người góp công lớn giúp quảng bá hình ảnh của Fritz cũng như môn quần vợt đến với giới trẻ thông qua mạng xã hội.

Taylor Fritz và Morgan Riddle được cho là đã chính thức đường ai nấy đi.

Dù từng là hình mẫu cặp đôi đẹp của làng banh nỉ, sự vắng mặt của Riddle trên khán đài trong các giải đấu gần đây của Fritz đã dấy lên nhiều nghi ngờ. Nguồn tin thân cận cho biết cả hai đã quyết định tách riêng để tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Hiện tại, cả Fritz và Riddle vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Tsitsipas thừa nhận hành vi tấn công Nick Kyrgios tại Wimbledon

Trong một tiết lộ gây sốc, Stefanos Tsitsipas thừa nhận anh đã cố tình nhắm bóng vào người Nick Kyrgios trong trận đấu vòng 3 đầy kịch tính tại Wimbledon 2022. Tay vợt người Hy Lạp cho biết những màn khiêu khích liên tục từ phía đối thủ người Australia đã khiến anh mất bình tĩnh.

"Tôi đã cố gắng đánh trúng anh ấy. Điều đó thực sự có tác dụng giải tỏa tâm lý vào thời điểm đó", Tsitsipas chia sẻ. Trận đấu đó vốn đã đi vào lịch sử Wimbledon bởi sự hỗn loạn, khi Tsitsipas suýt bị truất quyền thi đấu vì đánh bóng lên khán đài. Dù mối quan hệ giữa hai tay vợt hiện đã hạ nhiệt, nhưng sự thừa nhận này cho thấy mức độ căng thẳng tột độ mà các vận động viên phải đối mặt trước những đối thủ có phong cách thi đấu tâm lý chiến.

Mercedes và cuộc nội chiến giữa Russell và Antonelli

Tại đấu trường F1, nội bộ Mercedes đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. George Russell đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ tân binh Kimi Antonelli. Cựu tay đua David Coulthard nhận định rằng Mercedes hiện đang biến thành một "vùng chiến sự" thực sự khi Antonelli liên tục có những màn trình diễn ấn tượng ngay trong mùa giải đầu tiên.

Russell, dù đã giành chiến thắng tại chặng Úc, đang đứng trước nguy cơ bị lu mờ nếu không thể duy trì sự ổn định. Việc Mercedes đang sở hữu chiếc xe có hiệu suất dẫn đầu càng khiến cuộc cạnh tranh vị trí tay đua số một trở nên khốc liệt hơn.

Sóng gió MMA: Brendan Schaub chỉ trích Nate Diaz

Trong làng võ thuật tổng hợp, cựu võ sĩ Brendan Schaub đã lên tiếng bảo vệ Daniel Cormier sau những công kích từ Nate Diaz. Schaub cho rằng Diaz đang mắc sai lầm lớn khi tấn công một huyền thoại có uy tín trong giới MMA và khẳng định Diaz khó có cửa lọt vào Ngôi đền của các huyền thoại (Hall of Fame) nếu tiếp tục giữ thái độ này.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ những nhận xét chuyên môn của Cormier trên cương vị bình luận viên, điều mà Diaz cho là thiếu tôn trọng. Cuộc khẩu chiến này một lần nữa cho thấy sự chia rẽ giữa các thế hệ võ sĩ tại UFC và tầm ảnh hưởng của các bình luận viên đối với danh tiếng của vận động viên.