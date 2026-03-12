Nghi vấn 'tiêu chuẩn kép' từ AFC: Sự chậm trễ xử thua Malaysia gây khó cho ĐT Việt Nam Dù CAS và FIFA đã chốt án phạt vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia, sự chần chừ của AFC đang trực tiếp đe dọa cục diện bảng đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại Asian Cup 2027.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội khi trì hoãn việc đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho đội tuyển Malaysia. Dù các cơ quan pháp lý cao nhất của bóng đá thế giới là FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), AFC vẫn chưa chính thức xử thua đội bóng này trong các trận đấu có sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

AFC vẫn chưa ra phán quyết cuối cùng với FAM.

Phán quyết đanh thép từ CAS và FIFA

Vụ bê bối sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách công dân hợp pháp của Malaysia đã đi đến hồi kết về mặt pháp lý. CAS đã chính thức bác bỏ mọi lý lẽ từ phía FAM, giữ nguyên án phạt tài chính từ FIFA và lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với nhóm cầu thủ này. Các hồ sơ cho thấy nhóm cầu thủ trên hoàn toàn không chứng minh được tư cách đại diện cho đội tuyển quốc gia theo đúng quy chế của FIFA.

Đáng chú ý, dù sai phạm đã rõ ràng và có tiền lệ xử phạt nghiêm khắc, Tổng thư ký AFC Windsor Paul lại đưa ra những lý giải gây tranh cãi. Ông cho rằng vụ việc "chưa khép lại" vì FIFA có thể mở rộng điều tra các quan chức và người đại diện liên quan. Động thái này bị giới chuyên môn đánh giá là sự trì hoãn không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tính minh bạch của giải đấu châu lục.

Nghi vấn về "tiêu chuẩn kép" của AFC

Sự chậm trễ này đang làm dấy lên những nghi vấn về tính công bằng trong cách điều hành của AFC. Chỉ mới tháng trước, cơ quan này đã ra quyết định thần tốc khi xử thua CLB Công An Hà Nội 0-3 vì lỗi sử dụng một cầu thủ đang chịu án treo giò. Việc AFC phản ứng nhanh chóng với một đại diện bóng đá Việt Nam nhưng lại kéo dài thời gian với trường hợp sai phạm hệ thống của Malaysia đang tạo ra cảm giác về một sự ưu ái ngầm.

Trong khi trường hợp của CLB Công An Hà Nội được xử lý chỉ trong vài ngày, thì với Malaysia, AFC liên tục dời thời hạn. Từ việc thông báo chờ kết quả điều tra của FIFA, sau đó là đợi phán quyết từ CAS, và giờ đây lại tiếp tục là một vòng chờ đợi mới dù các bằng chứng sai phạm đã được phơi bày rõ ràng.

Hệ lụy trực tiếp đến tham vọng của ĐT Việt Nam

Sự chần chừ của AFC không chỉ là vấn đề thủ tục mà còn trực tiếp đe dọa đến quyền lợi của ĐT Việt Nam. Theo quy định, nếu Malaysia bị xử thua trong hai trận gặp Việt Nam và Nepal, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ngay lập tức có đủ điểm số để chính thức giành vé tham dự Asian Cup 2027 sớm một lượt đấu.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là lượt trận cuối cùng vòng loại diễn ra. Việc không có một phán quyết dứt điểm khiến ĐT Việt Nam rơi vào thế bị động trong việc tính toán chiến thuật và lực lượng. Sự mập mờ về điểm số và thứ hạng tại bảng đấu đang gây ra những xáo trộn không đáng có trong quá trình chuẩn bị chuyên môn của chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò.

Dư luận bóng đá khu vực đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ AFC để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và sự công bằng cho tất cả các đội bóng tham dự vòng loại Asian Cup 2027.