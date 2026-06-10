Nghi vấn U19 Australia 'thả' U19 Campuchia khiến U19 Việt Nam bị loại cay đắng Trận hòa 2-2 bất ngờ giữa Australia và Campuchia đã khép lại cánh cửa vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á của U19 Việt Nam, dấy lên nhiều tranh cãi về thái độ thi đấu.

U19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á sau khi U19 Australia bất ngờ để U19 Campuchia cầm hòa với tỷ số 2-2 trong lượt trận cuối cùng. Kết quả này không chỉ gây sốc cho giới chuyên môn mà còn khiến truyền thông khu vực dấy lên nghi vấn về tính minh bạch của trận đấu.

U19 Australia để U19 Campuchia cầm hòa khiến U19 Việt Nam bị loại. Ảnh: Asean Football

Kịch bản không tưởng tại bảng đấu

Cánh cửa vào bán kết tưởng chừng đã mở toang đối với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi khi U19 Australia sớm khẳng định sức mạnh vượt trội bằng cách dẫn trước U19 Campuchia 2-0 chỉ sau 17 phút bóng lăn. Với trình độ chênh lệch giữa hai nền bóng đá, giới mộ điệu đều tin vào một chiến thắng đậm đà cho đội bóng xứ chuột túi.

Tuy nhiên, một kịch bản không tưởng đã diễn ra trong hiệp hai khi đội bóng xứ chùa tháp thi đấu quật khởi và mang về hai bàn gỡ hòa quý giá. Tỷ số 2-2 được giữ nguyên đến hết trận, trực tiếp đưa U19 Campuchia trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc cả U19 Việt Nam lẫn U19 Malaysia đều phải dừng bước ngay từ vòng bảng do kém về hiệu số và điểm số so với đối thủ.

Dư luận khu vực dậy sóng

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, truyền thông Indonesia đã bày tỏ sự ngạc nhiên lớn. Các tờ báo uy tín như Bola và CNN Indonesia đều gọi đây là một cú sốc lớn nhất giải đấu năm nay. Phân tích sâu hơn, giới chuyên môn nhấn mạnh việc U19 Việt Nam đánh mất quyền tự quyết một cách cay đắng dù trước đó vẫn nắm lợi thế lớn.

Tại Thái Lan, trang Krian Buriram và diễn đàn Mr.Football AEC đã ghi nhận làn sóng tranh luận sôi nổi từ người hâm mộ. Bên cạnh những lời khen ngợi cho sự tiến bộ của bóng đá trẻ Campuchia, không ít cổ động viên xứ chùa vàng đặt dấu hỏi về tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Australia.

Nghi vấn dàn xếp: Một số cổ động viên gay gắt cho rằng U19 Australia đã cố tình thi đấu lơi lỏng ở hiệp hai để loại đối thủ đáng gờm là U19 Việt Nam.

Một số cổ động viên gay gắt cho rằng U19 Australia đã cố tình thi đấu lơi lỏng ở hiệp hai để loại đối thủ đáng gờm là U19 Việt Nam. Sai lầm hệ thống: Nhiều ý kiến chỉ trích hàng phòng ngự Australia khi để Campuchia ghi hai bàn thắng quá dễ dàng so với vị thế của một đội bóng hàng đầu châu lục.

Nhiều ý kiến chỉ trích hàng phòng ngự Australia khi để Campuchia ghi hai bàn thắng quá dễ dàng so với vị thế của một đội bóng hàng đầu châu lục. Sự nuối tiếc: Người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự hụt hẫng khi không được chứng kiến trận derby khu vực giữa Thái Lan và Việt Nam tại vòng bán kết.

Thống kê và cục diện bán kết

Với kết quả này, cấu trúc vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á đã được xác định với hai cặp đấu đầy duyên nợ. U19 Indonesia sẽ đối đầu với U19 Australia, trong khi U19 Thái Lan chạm trán hiện tượng U19 Campuchia.

Nhìn lại hành trình vừa qua, dù bị loại sớm, U19 Việt Nam vẫn để lại một số điểm sáng về lối chơi dưới thời HLV mới. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm và sự tập trung ở những thời điểm quyết định vẫn là bài toán cần lời giải từ ban huấn luyện.

Hướng tới vòng loại U20 châu Á

Thất bại này là bài học lớn cho toàn đội trước khi bước vào những mục tiêu quan trọng hơn. Sau khi về nước, U19 Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung để chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á diễn ra vào tháng 8 tới. Tại đây, nòng cốt đội tuyển U19 hiện tại sẽ phải đối mặt với những thử thách thực sự mang tên Iran, Triều Tiên và Palestine để tranh vé dự vòng chung kết châu lục.