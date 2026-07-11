Nghi vấn về GeForce RTX 5090 SE: Cấu hình 32GB VRAM đầy mâu thuẫn Tin đồn về card đồ họa GeForce RTX 5090 SE với 32GB VRAM đang gây xôn xao, nhưng các phân tích kỹ thuật cho thấy cấu hình bộ nhớ này chứa đựng nhiều điểm bất hợp lý.

Thị trường card đồ họa đang xôn xao trước thông tin Nvidia có thể đang phát triển một biến thể mới mang tên GeForce RTX 5090 SE. Được định vị nằm giữa RTX 5080 và phiên bản flagship RTX 5090, mẫu card này được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống hiệu năng mà dòng RTX 5080 Ti (vốn chưa xuất hiện) để lại. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ các thông số kỹ thuật rò rỉ, giới chuyên gia đã phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn về mặt kiến trúc.

Một mẫu card đồ họa Nvidia GeForce RTX 50 series mới đang được đồn đoán.

Thông số kỹ thuật dự kiến của GeForce RTX 5090 SE

Theo dữ liệu từ GameGPU, GeForce RTX 5090 SE sẽ dựa trên nhân đồ họa GB202 (Blackwell) nhưng đã bị cắt giảm. Đây là nỗ lực của Nvidia nhằm tạo ra một sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn so với bản đầu bảng, nhưng vẫn duy trì sức mạnh vượt trội cho các tác vụ chuyên sâu.

Thông số Chi tiết rò rỉ Nhân đồ họa (GPU) GB202 (Cắt giảm) Số nhân CUDA 14.080 Bộ nhớ VRAM 32 GB GDDR7 Giao diện bộ nhớ 384-bit Công suất tiêu thụ (TGP) 500 W Giá bán lẻ đề xuất 1.500 USD

Bài toán hóc búa về băng thông và dung lượng bộ nhớ

Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở sự kết hợp giữa giao diện bộ nhớ 384-bit và dung lượng 32 GB VRAM. Về mặt kỹ thuật, một giao diện bộ nhớ 384-bit yêu cầu 12 kênh bộ nhớ 32-bit. Với công nghệ hiện tại, các mô-đun GDDR7 thường có dung lượng 2 GB hoặc 3 GB.

Tại sao con số 32 GB lại bất hợp lý?

Nếu Nvidia sử dụng các mô-đun 2 GB phổ biến hiện nay, tổng dung lượng sẽ là 24 GB (12 x 2 GB). Ngược lại, nếu sử dụng các mô-đun 3 GB mới (dự kiến xuất hiện trên dòng RTX 50 Super), tổng dung lượng sẽ lên tới 36 GB (12 x 3 GB). Con số 32 GB không khớp với bất kỳ thiết lập tiêu chuẩn nào sử dụng các mô-đun có cùng mật độ.

Hơn nữa, nếu RTX 5090 SE sở hữu 36 GB VRAM, nó sẽ vô tình vượt qua cả mức 32 GB của phiên bản flagship RTX 5090. Đây là một kịch bản rất khó xảy ra trong chiến lược phân cấp sản phẩm của Nvidia, nơi các dòng thấp hơn không bao giờ được phép có thông số quan trọng vượt mặt dòng cao cấp nhất.

Khả năng thực thi và chiến lược của Nvidia

Dù cấu hình 32 GB trên bus 384-bit trông có vẻ phi lý, nhưng không phải là không thể thực hiện. Để đạt được con số này, Nvidia sẽ phải sử dụng cấu hình bộ nhớ hỗn hợp (mixed-density), ví dụ như kết hợp tám mô-đun 3 GB và bốn mô-đun 2 GB. Trong quá khứ, Nvidia từng làm điều tương tự với mẫu GTX 550 Ti (kết hợp các chip 512 MB và 256 MB để đạt 1 GB trên bus 192-bit).

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Nvidia có chấp nhận sự phức tạp trong thiết kế này cho một dòng card thương mại phổ thông hay không. Bên cạnh đó, tên gọi "SE" cũng là một điểm lạ lẫm đối với các dòng card high-end của hãng. Nhiều khả năng, đây có thể là một phiên bản giới hạn dành riêng cho một số thị trường nhất định, tương tự như các dòng RTX 5090D được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc để tuân thủ các quy định xuất khẩu.

Hiện tại, tất cả các thông tin trên vẫn dừng lại ở mức độ tin đồn. Người dùng cần chờ đợi những công bố chính thức từ Nvidia để biết liệu RTX 5090 SE có thực sự tồn tại với một cấu hình hợp lý hơn hay không.