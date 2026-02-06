Nghịch lý Barcelona: Nợ 1,45 tỷ euro vẫn vung tiền mua Anthony Gordon và Julian Alvarez Bất chấp khoản nợ khổng lồ, Barcelona đã hoàn tất thương vụ Anthony Gordon và tiếp tục săn đón Julian Alvarez nhờ doanh thu dự kiến vượt mốc 1 tỷ euro tại Camp Nou.

Barcelona đang khiến thị trường chuyển nhượng châu Âu chấn động bằng một nghịch lý tài chính khó tin. Dù đang gánh khoản nợ lên tới 1,45 tỷ euro, đội bóng xứ Catalan vẫn sẵn sàng chi mạnh tay để tái thiết đội hình dưới triều đại của Chủ tịch Joan Laporta.

Tham vọng trăm triệu euro với Anthony Gordon và Julian Alvarez

Mới đây, Barcelona đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United với mức giá 80 triệu euro. Tuy nhiên, tham vọng của gã khổng lồ La Liga không dừng lại ở đó. Mục tiêu tiếp theo được Deco - Giám đốc thể thao của CLB - nhắm tới là tiền đạo Julian Alvarez thuộc biên chế Atletico Madrid.

Sau Gordon, Barca muốn Alvarez từ Atletico.

Mức giá để sở hữu nhà vô địch World Cup 2022 dự kiến sẽ vượt ngưỡng 100 triệu euro. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán với Bernardo Silva (Manchester City) và Marc Cucurella (Chelsea) cũng đang được xúc tiến. Câu hỏi lớn nhất đặt ra là: Barca lấy đâu ra tiền để thực hiện những thương vụ bom tấn này trong bối cảnh tài chính vẫn chưa thực sự ổn định?

Cú hích doanh thu từ thánh địa Camp Nou

Chìa khóa cho khả năng chi tiêu của Barcelona nằm ở việc trở lại sân Camp Nou từ tháng 11 năm ngoái. Dù hiện tại sân vận động mới chỉ vận hành với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi thay vì 100.000 chỗ như kế hoạch, nhưng nguồn thu mang lại là cực kỳ ấn tượng.

Gordon đã chính thức trở thành tân binh Barca.

Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu mùa giải 2024/25 của đội bóng đạt 985 triệu euro, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến, con số này sẽ cán mốc 1,075 tỷ euro vào mùa giải 2025/26. Bên cạnh doanh thu ngày thi đấu, mảng kinh doanh hàng lưu niệm và các sản phẩm thương mại cũng đóng góp tỷ trọng lớn, cho phép Barca nới lỏng quỹ lương theo quy định của La Liga.

Chiến lược 'khấu hao' và giải phóng quỹ lương

Về mặt kế toán, Barcelona đang áp dụng phương pháp phân bổ chi phí chuyển nhượng (khấu hao) theo thời hạn hợp đồng. Ví dụ, khoản phí 80 triệu euro của Anthony Gordon sẽ được chia nhỏ trong 5 năm, giúp giảm áp lực tức thì lên bảng cân đối kế toán hàng năm. Đồng thời, việc Robert Lewandowski chia tay CLB sau khi hết hạn hợp đồng cũng giúp đội bóng giải phóng một khoản quỹ lương khổng lồ.

Những rủi ro tiềm ẩn từ giới hạn lương La Liga

Mặc dù lạc quan, Barcelona vẫn phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã từ các quy định khắt khe của La Liga. Trong quá khứ, những rắc rối này từng khiến Dani Olmo phải ngồi ngoài 2 trận đầu mùa giải 2024 do CLB không thể đăng ký, hay khiến Nico Williams từ chối gia nhập vì lo ngại vấn đề tương tự.

Hơn nữa, một thách thức khác sẽ đến vào mùa hè năm 2027 khi dự án lắp đặt mái che sân Camp Nou triển khai. Khi đó, Barca có thể phải tạm thời rời xa thánh địa của mình để chuyển đến sân Estadi Olimpic Lluis Companys, dẫn đến nguy cơ sụt giảm doanh thu nghiêm trọng một lần nữa. Để duy trì đà mua sắm, Blaugrana buộc phải hoàn thành mục tiêu bán cầu thủ với doanh thu dự kiến khoảng 35 triệu euro trong mùa hè này để đảm bảo giới hạn lương không bị thắt chặt.