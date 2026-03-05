Nghịch lý bóng đá Đông Nam Á năm 2026: Tại sao có hai giải vô địch khu vực cùng lúc? Người hâm mộ sẽ chứng kiến AFF Cup và FIFA ASEAN Cup diễn ra sát nhau vào năm 2026 do mâu thuẫn giữa tham vọng của FIFA và các rào cản thương mại từ phía AFF.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc lạ lùng của bóng đá Đông Nam Á khi hai giải vô địch khu vực là AFF Cup và FIFA ASEAN Cup diễn ra cách nhau chỉ một tháng. Sự xuất hiện của hai đấu trường có tính chất tương đồng trong cùng một năm bắt nguồn từ tham vọng mở rộng thị trường của FIFA và các cam kết thương mại không thể hủy bỏ từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Bóng đá Đông Nam Á bước vào một năm đặc biệt.

Tham vọng của FIFA và mô hình từ thế giới Arab

Ý tưởng về một giải đấu khu vực do FIFA trực tiếp điều hành được Chủ tịch Gianni Infantino công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào tháng 10/2025. Động thái này nhằm sao chép thành công rực rỡ của FIFA Arab Cup sang Đông Nam Á – một thị trường sôi động với hơn 600 triệu dân. FIFA muốn tận dụng sức hút của bóng đá tại đây để gia tăng ảnh hưởng và khai thác thương mại.

Tuy nhiên, khác với khu vực Tây Á và Bắc Phi nơi Arab Cup từng bị gián đoạn nhiều năm, bóng đá Đông Nam Á vốn đã có giải vô địch khu vực (AFF Cup) vận hành ổn định với chu kỳ 2 năm/lần suốt ba thập kỷ qua. Điều này tạo ra sự chồng chéo về quyền lợi và lịch thi đấu khi cả hai tổ chức cùng muốn khẳng định vị thế dẫn đầu.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu mới được công bố vào năm ngoái.

Rào cản thương mại ngăn cản sự hợp nhất

Nghịch lý hai giải đấu cùng tồn tại xuất phát chủ yếu từ bài toán kinh tế. Vào tháng 5/2025, AFF đã chính thức ký kết hợp đồng với nhà tài trợ mới cho giải đấu năm 2026 với giá trị khổng lồ. Việc đơn phương hủy bỏ hoặc gộp giải đấu vào hệ thống của FIFA sẽ dẫn đến những vi phạm pháp lý và tài chính nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân cốt lõi buộc AFF phải bảo vệ sân chơi truyền thống của mình để đảm bảo quyền lợi cho các đối tác chiến lược.

Bên cạnh đó, việc đưa thương hiệu giải đấu lên tầm cỡ do FIFA quản lý đòi hỏi các nhãn hàng phải đàm phán lại với mức giá cao hơn rất nhiều. Rào cản về tài chính và các điều khoản pháp lý phức tạp đã khiến ý tưởng hợp nhất hai giải đấu trở nên bất khả thi trong tương lai gần.

Thách thức và trải nghiệm mới cho đội tuyển Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam và những ngôi sao như tiền đạo Xuân Son sẽ phải đối mặt với lịch trình thi đấu dày đặc chưa từng có. AFF Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 theo thể thức sân nhà - sân khách quen thuộc. Chỉ một tháng sau, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 21/9 đến 6/10 tại Indonesia và Hong Kong.

Dù gây áp lực lớn lên thể lực cầu thủ, sự song hành này mang đến những trải nghiệm khác biệt. Trái với tính chất dài ngày của AFF Cup, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra gói gọn trong 15 ngày với tối đa 4 trận cho mỗi đội. Hai phiên bản giải đấu với hai cách tiếp cận khác nhau hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa hè bóng đá rực lửa cho người hâm mộ khu vực.