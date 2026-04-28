Nghịch lý Camavinga tại Real Madrid: Niềm tin lung lay và nỗi lo World Cup Dù liên tục nhận lời khen công khai từ HLV Alvaro Arbeloa, Eduardo Camavinga vẫn đối mặt với thực tế dự bị nghiệt ngã, đe dọa vị thế tại đội tuyển Pháp trước thềm World Cup.

Eduardo Camavinga đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp tại Real Madrid. Khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối và mọi danh hiệu đã rời xa tầm tay đội bóng hoàng gia, tiền vệ người Pháp lại rơi vào một nghịch lý kỳ lạ: nhận được vô vàn lời khen từ truyền thông và huấn luyện viên, nhưng thực tế lại liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Cú sốc tâm lý từ Allianz Arena

Giai đoạn sa sút của Camavinga bắt nguồn từ tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi trong trận đấu với Bayern Munich tại Champions League. Đó là khoảnh khắc của sự thiếu kinh nghiệm khi anh cố tình giữ bóng dù đã nhận một thẻ vàng trước đó. Dù quyết định của trọng tài có phần nặng tay, nhưng sai lầm này đã giáng một đòn mạnh vào sự tự tin của cầu thủ trẻ sinh năm 2002.

Camavinga đang gặp khó tại Real Madrid.

Kể từ sau sự cố tại Munich, vị thế của Camavinga tại Bernabeu đã thay đổi rõ rệt. Trong trận tiếp đón Alaves trên sân nhà, anh phải ngồi dự bị như một động thái bảo vệ của HLV Alvaro Arbeloa trước áp lực từ người hâm mộ. Dù khi được tung vào sân, Camavinga đã thể hiện thái độ cầu thị bằng cách chủ động tiến đến chào khán giả sau trận đấu, nhưng những diễn biến sau đó lại cho thấy một thực tế khác lạnh lùng hơn.

Khi lời nói và hành động của Arbeloa mâu thuẫn

Nghịch lý lớn nhất nằm ở cách quản trị nhân sự của HLV Alvaro Arbeloa. Vị chiến lược gia này liên tục công khai khẳng định Camavinga có đủ tố chất để cống hiến lâu dài cho đội bóng và điền tên anh vào kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, trong những thời điểm then chốt, niềm tin đó lại không được cụ thể hóa bằng thời lượng thi đấu.

Tấm thẻ đỏ Camavinga phải nhận trước Bayern là quá tai hại.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là chuyến làm khách đến sân của Real Betis. Ngay cả khi Aurelien Tchouameni vắng mặt vì chấn thương, Arbeloa vẫn chọn trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Thiago Pitarch thay vì Camavinga. Đây được xem là một "cú sốc" lớn đối với cá nhân tiền vệ người Pháp, người đang khao khát ra sân hơn bao giờ hết để duy trì phong độ cho mục tiêu quốc gia.

Vị thế lung lay tại đội tuyển Pháp

HLV Didier Deschamps vẫn đang quan sát kỹ lưỡng tình hình tại Madrid. Camavinga hiểu rằng việc thiếu thời lượng thi đấu ở cấp câu lạc bộ sẽ trực tiếp đe dọa suất đá chính, thậm chí là một vị trí trong đội hình tới World Cup. Trong các đợt tập trung gần nhất của "Les Bleus", anh chỉ đóng vai trò dự bị trước Brazil và thi đấu vỏn vẹn 30 phút trong trận gặp Colombia.

Arbeloa đã thẳng thắn tuyên bố ông không thể phân phát thời gian thi đấu chỉ để phục vụ mục tiêu cá nhân của các cầu thủ tại đội tuyển quốc gia. Quan điểm này đặt Camavinga vào thế khó. Dù anh vẫn bày tỏ lòng trung thành với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029 và từ chối mọi lời đề nghị chuyển nhượng, nhưng nếu tình hình không cải thiện, mùa hè tới sẽ là một khoảng thời gian đầy biến động đối với tương lai của tiền vệ này.

Cuộc chiến giành lại niềm tin tại Real Madrid không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật hay chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh tâm lý của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Pháp hiện nay.