Nghịch lý Chelsea: Chi hơn một tỷ euro vẫn liên tục lép vế trước Arsenal Dù đổ hơn một tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng dưới thời giới chủ mới, Chelsea vẫn không thể khuất phục Arsenal khi chỉ thắng 1 trong 15 lần đối đầu gần nhất.

Kể từ năm 2020, cán cân quyền lực tại thành London đã chứng kiến một sự hoán đổi vị thế đầy kinh ngạc giữa Arsenal và Chelsea. Dù được hậu thuẫn bởi nguồn lực tài chính vô hạn từ các ông chủ Mỹ, "The Blues" liên tục phải cúi đầu trước sự ổn định chiến thuật của "Pháo thủ", đánh dấu một chương mới đầy thất vọng trong lịch sử đối đầu của hai đội bóng.

Sự hoán đổi vị thế đầy kinh ngạc tại London

Trong quá khứ, đặc biệt là kỷ nguyên của tỷ phú Roman Abramovich, Chelsea từng là nỗi khiếp sợ của Arsenal. Có thời điểm đội bóng chủ sân Emirates chỉ giành được 2 chiến thắng trong 18 lần đối đầu trực tiếp. Với sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, Chelsea không chỉ thống trị London mà còn thu về 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng hàng loạt danh hiệu lớn.

Thế nhưng, số liệu thống kê hiện tại cho thấy một thực tế trái ngược hoàn toàn. Trong 15 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea chỉ giành được duy nhất một chiến thắng, trong khi Arsenal áp đảo với 10 trận thắng. Sự uy nghiêm của đại diện phía Tây London đã biến mất, thay vào đó là sự lấn lướt hoàn toàn từ phía người hàng xóm.

Chelsea liên tục lép vế ở những trận đấu với Arsenal gần đây.

Cuộc thử nghiệm tài chính hơn một tỷ euro

Bước ngoặt lớn nhất đến từ sự thay đổi trên băng ghế thượng tầng vào năm 2022, khi tập đoàn BlueCo dẫn dắt bởi Todd Boehly thâu tóm Chelsea với mức giá kỷ lục 4,25 tỷ bảng. Đây là thương vụ đắt giá nhất lịch sử thể thao chuyên nghiệp, mở đường cho một cuộc thử nghiệm tài chính vô tiền khoáng hậu.

Các ông chủ mới đã chi hơn một tỷ euro cho cầu thủ chỉ trong một thời gian ngắn, với hy vọng áp dụng mô hình thành công từ đội bóng chày LA Dodgers vào bóng đá. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, chi tiêu càng nhiều, thành tích của Chelsea lại càng bất ổn. Đội bóng đã trải qua những mùa giải đáng quên với các thứ hạng lần lượt là 12, 6 và 4, đồng thời thường xuyên bị loại sớm tại các giải đấu cúp.

Bài học về quản trị và định hướng chiến lược

So với sự ổn định bền bỉ của Arsenal, Chelsea hiện tại giống như một tập hợp những mảnh ghép đắt giá nhưng thiếu sự gắn kết. Việc sở hữu cả RC Strasbourg Alsace tại Pháp cũng không mang lại kết quả khả quan hơn cho tập đoàn BlueCo, khi đội bóng này cũng đang tụt hậu xa so với nhóm dẫn đầu. Thống kê chỉ ra rằng Chelsea là đội chi tiêu nhiều nhất thế giới trong 20 năm qua, nhưng vị thế hiện tại hoàn toàn không tương xứng với số tiền đã bỏ ra.

Chelsea dưới thời Liam Rosenior còn nhiều việc phải làm.

Thực tế cho thấy tiền bạc có thể mua được những ngôi sao, nhưng không thể mua ngay được bản sắc và sự ổn định chiến thuật. Arsenal đã dày công xây dựng nền móng để giành lại thế thượng phong, trong khi Chelsea vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán gắn kết đội hình. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giờ đây trở thành minh chứng rõ nét: Một túi tiền lớn không bao giờ quan trọng bằng một định hướng đúng đắn.