Nghịch lý Declan Rice: Khi khoản tiền kỷ lục đẩy West Ham vào hố thẳm Trong khi Declan Rice đang rực sáng giúp Arsenal chạm tay vào chức vô địch, West Ham lại đối mặt với viễn cảnh xuống hạng và cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng sau thương vụ bán ngôi sao của mình.

Trận derby thành London vừa qua không chỉ đơn thuần là cuộc đối đầu về điểm số, mà còn là minh chứng sống động cho hai ngã rẽ sự nghiệp trái ngược. Arsenal, với sự dẫn dắt của hạt nhân Declan Rice, đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để củng cố vị thế dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Ngược lại, thất bại này đẩy West Ham lún sâu vào cuộc khủng hoảng, tiến sát bờ vực xuống hạng tại giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù.

Rice đang đến gần chức vô địch với Arsenal.

Tâm lý nhược tiểu đằng sau con số kỷ lục

Sự ra đi của Phó Chủ tịch Karren Brady cùng những lời tri ân từ đồng sở hữu Daniel Kretinsky đã vô tình tiết lộ một sự thật cay đắng về tầm nhìn của ban lãnh đạo West Ham. Việc câu lạc bộ công khai tự hào về "kỷ lục chuyển nhượng nước Anh" mang tên Declan Rice được giới chuyên môn đánh giá là biểu hiện rõ nét nhất của tâm lý nhược tiểu. Thay vì xây dựng đội hình xung quanh cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử đương đại, West Ham lại hài lòng với vai trò một trạm trung chuyển cầu thủ.

Dưới góc độ tài chính, 105 triệu bảng là một con số khổng lồ. Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, giá trị của một cầu thủ đẳng cấp thế giới thường vượt xa những con số trên giấy tờ. Tại Arsenal, Rice không chỉ là một máy quét trung tuyến mà còn là linh hồn trong lối chơi của Mikel Arteta, đưa "Pháo thủ" tiến gần chức vô địch Premier League sau 22 năm và chuẩn bị cho trận chung kết Champions League lịch sử với PSG.

Sai lầm hệ thống và cuộc khủng hoảng tài chính

Bài học về việc tiêu tốn tiền bán siêu sao một cách vô tội vạ của Tottenham (vụ Gareth Bale) hay Aston Villa (vụ Jack Grealish) dường như đã bị West Ham phớt lờ. Đội hình được tái thiết bằng số tiền bán Rice đã nhanh chóng tan rã một cách chóng vánh.

West Ham dùng tiền bán Rice không hiệu quả.

Trong số những cái tên được mang về như Mohammed Kudus, Edson Alvarez, James Ward-Prowse và Konstantinos Mavropanos, hiện chỉ còn trung vệ Mavropanos trụ lại đội hình chính. Kudus đã chuyển sang kình địch Spurs, trong khi Alvarez và Ward-Prowse đều bị đem cho mượn do không thích nghi được với hệ thống chiến thuật. Sự bất ổn còn lan rộng đến thượng tầng khi Giám đốc kỹ thuật Tim Steidten bị sa thải, còn ghế huấn luyện viên trở thành "ghế nóng" chứng kiến sự đến và đi chóng vánh của cả Julen Lopetegui lẫn Graham Potter.

Hệ quả tài chính của những sai lầm này là con số lỗ kỷ lục 104 triệu bảng trong báo cáo tài chính mùa giải 2024-25. Từ một câu lạc bộ có lãi nhờ bán ngôi sao, West Ham hiện rơi vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản trầm trọng và đối diện nguy cơ phải bán tháo những trụ cột còn lại như Jarrod Bowen hay Mateus Fernandes để duy trì sự tồn tại.

Cái giá của sự tự mãn

Nhìn vào sự thăng hoa của Declan Rice tại Emirates, người hâm mộ West Ham không khỏi xót xa. Ban lãnh đạo đội bóng từng đắc ý khi ép được Arsenal chi ra con số kỷ lục, nhưng giờ đây chính họ đang phải trả giá đắt cho sự thiếu định hướng lâu dài. Đối với Arsenal, 105 triệu bảng cho một cầu thủ nâng tầm cả hệ thống vẫn được xem là một món hời, đúng như những gì cổ động viên của họ đang hát vang trên khán đài.

Sự sụp đổ của West Ham là lời cảnh tỉnh cho các đội bóng tầm trung tại Ngoại hạng Anh: Tiền bạc có thể mua được nhiều cầu thủ, nhưng không thể mua được đẳng cấp và sự ổn định nếu thiếu đi một chiến lược bóng đá đúng đắn.