Nghịch lý giúp Ngoại hạng Anh giữ chắc suất Champions League thứ 5 dù thảm bại Bất chấp chuỗi kết quả gây sốc của các đại diện tại vòng knock-out cúp châu Âu, bóng đá Anh vẫn nắm chắc 99,9% cơ hội giành thêm suất dự C1 nhờ hệ số UEFA vượt trội.

Bóng đá Anh vừa trải qua một tuần thi đấu được mô tả là "thảm họa" tại các sân chơi châu lục, dấy lên làn sóng lo ngại về vị thế của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đằng sau những thất bại cay đắng trên sân cỏ là một thực tế toán học trái ngược: suất dự Champions League thứ 5 cho Ngoại hạng Anh gần như đã được bảo đảm tuyệt đối.

Cơn địa chấn tại vòng knock-out

Chỉ trong thời gian ngắn, các câu lạc bộ Anh từ vị thế ứng viên vô địch đã đồng loạt gây thất vọng lớn tại lượt đi vòng 1/8. Trong số 6 đại diện Ngoại hạng Anh chinh chiến tại Champions League giữa tuần qua, không một đội bóng nào có thể ca khúc khải hoàn. Những gã khổng lồ như Manchester City và Liverpool lần lượt thảm bại 0-3 trước Real Madrid và 0-1 trước Galatasaray.

Đáng chú ý hơn, cả Chelsea và Tottenham đều phải nhận những trận thua muối mặt với cùng tỷ số 2-5 trước PSG và Atletico Madrid. Ngay cả những cái tên đang có phong độ ổn định như Arsenal và Newcastle cũng chỉ giành được kết quả hòa 1-1. Chuỗi thành tích nghèo nàn này lan rộng sang cả Europa League và Conference League khi Nottingham Forest thất thủ, còn Crystal Palace bị cầm chân ngay tại sân nhà.

Liverpool và các CLB đồng hương gây thất vọng tại cúp châu Âu.

Hệ số UEFA: Tấm khiên bảo vệ vững chắc

Dù màn trình diễn trên sân cỏ mang màu sắc u ám, các số liệu thống kê lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Theo siêu máy tính của Opta, bóng đá Anh vẫn giữ tới 99,9% cơ hội cán đích trong top 2 bảng xếp hạng hệ số UEFA mùa này – điều kiện cần để có thêm suất dự Champions League thứ 5.

Tính đến thời điểm hiện tại, bóng đá Anh đang dẫn đầu BXH với 22.8 điểm, tạo khoảng cách an toàn với Tây Ban Nha (18.4 điểm). Theo quy định của UEFA, điểm số được tính dựa trên số trận thắng (2 điểm), hòa (1 điểm) và điểm thưởng qua từng vòng, sau đó chia đều cho tổng số đội tham dự của quốc gia đó. Việc Anh có tới 9 đại diện tham chiến dù làm loãng điểm số trung bình nhưng lại tạo ra ưu thế về số lượng trận đấu để tích lũy.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, dù thua ở lượt đi, cả 9 đại diện của xứ sở sương mù vẫn chưa chính thức bị loại. Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp như Đức hay Tây Ban Nha đều đã chứng kiến ít nhất 2 đội bóng phải dừng bước sớm, khiến quỹ điểm tiềm năng của họ bị thu hẹp đáng kể.

Ngoại hạng Anh xem như chắc suất ở top 2.

Nghịch lý từ hệ thống tính điểm

Sự an toàn của Ngoại hạng Anh đang làm dấy lên những tranh luận về tính công bằng trong cách tính điểm của UEFA. Một thực tế cho thấy sức mạnh tài chính giúp các đội bóng tầm trung của Anh áp đảo hoàn toàn tại Europa League và Conference League, nơi họ dễ dàng "cày" điểm hệ số hơn so với Champions League khốc liệt.

Thống kê từ mùa giải trước cho thấy 46% tổng điểm hệ số của Anh đến từ hai giải đấu hạng dưới này. Thậm chí, việc Chelsea vô địch Conference League mùa trước còn mang lại nhiều điểm số hơn so với hành trình lọt vào tứ kết Champions League của Aston Villa. Chừng nào cấu trúc tính điểm này còn giữ nguyên, suất dự Champions League thứ 5 dường như sẽ trở thành một "đặc quyền" mặc định của Ngoại hạng Anh, bất chấp những cú sảy chân nhất thời của các ông lớn.