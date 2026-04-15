Nghịch lý Liverpool và trận thua thứ 17: Khi thái độ thi đấu đẩy The Kop vào bóng tối Thất bại trước PSG tại Champions League không chỉ là một kết quả buồn mà còn phơi bày sự hời hợt trong thái độ của Liverpool, đặt HLV Arne Slot trước áp lực khổng lồ.

Cảnh tượng tại Anfield trong những phút cuối trận dưới cơn mưa tầm tã mang đến một cảm giác quen thuộc đến đáng buồn: những hàng ghế đỏ trống huếch, dòng người hâm mộ lầm lũi rời đi và các cầu thủ đứng bất động với đôi tay chống nạnh. Thất bại trước Paris Saint-Germain (PSG) chính thức đánh dấu trận thua thứ 17 của Liverpool trong mùa giải này—một con số thống kê kinh khủng đối với một đội hình giàu tiềm năng.

Liverpool đã không thể tạo nên một màn lội ngược dòng ngoạn mục khác tại Anfield.

Sự đối lập giữa những màn trình diễn

Điều khiến giới mộ điệu khó hiểu nhất chính là sự thất thường của The Kop. Dựa trên những gì Liverpool đã thể hiện trong 72 phút đầu tiên trước dàn sao PSG, người ta không khỏi thắc mắc: làm thế nào mà họ lại là đội duy nhất không thể đánh bại Tottenham trong tám trận quốc nội gần nhất? Hay tại sao sau một hiệp một đầy năng lượng trước đội bóng Pháp, họ lại có thể để thua bạc nhược trên sân của Wolves?

Nhìn lại hành trình mùa này, những thất bại trước Brighton, Nottingham Forest, Bournemouth hay việc đánh rơi điểm số trước Leeds và Burnley ngay tại Anfield đều mang dáng dấp của sự "tự hủy". Vấn đề của Liverpool dường như không nằm ở sự thiếu hụt tài năng mà nằm ở tinh thần thi đấu thiếu ổn định.

Liverpool đã gây khó khăn cho PSG trong hiệp một.

Áp lực từ hiệu suất và chỉ số xG

Trong trận đấu với PSG, Liverpool đã nhập cuộc với cường độ pressing mãnh liệt. Ryan Gravenberch đã có những pha đối đầu trực diện đầy nỗ lực với Warren Zaire-Emery, khiến ngay cả một chiến lược gia lão luyện như Luis Enrique cũng phải lo lắng. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết đó không được duy trì xuyên suốt.

HLV Arne Slot dù nỗ lực tìm kiếm điểm tích cực nhưng cũng phải thừa nhận đội bóng đang gặp vấn đề lớn trong việc chuyển hóa cơ hội. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Liverpool trong trận này cao hơn thực tế rất nhiều, nhưng bảng điện tử vẫn không thay đổi. Ngoài ra, chấn thương của Hugo Ekitike và những quyết định bất lợi từ VAR càng làm trầm trọng thêm tình hình của đội bóng vùng Merseyside.

Lời giải cho tương lai

Đáng chú ý, các đội bóng tinh hoa tại châu Âu như PSG hiếm khi sẩy chân trước những đối thủ dưới cơ như Le Havre hay Strasbourg. Họ luôn xử lý tốt những nguyên tắc cơ bản—điều mà Liverpool đang thiếu hụt trầm trọng. Có những thời điểm The Kop chơi bùng nổ khiến người ta tin vào một chuỗi thắng, nhưng ngay sau đó lại là sự thất vọng tràn trề.

Niềm tin là thứ phải được xây dựng qua thời gian và Liverpool đang dần đánh mất nó. Bắt đầu từ trận derby với Everton vào Chủ Nhật tới, các cầu thủ sẽ phải trả lời bằng hành động về thái độ thi đấu của chính mình. Kết quả của trận đấu đó không chỉ quyết định điểm số mà còn định hình kế hoạch chuyển nhượng và tái thiết của câu lạc bộ trong mùa hè tới.