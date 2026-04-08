Nghịch lý Real Madrid: Khi dàn sao Galacticos trở thành 'gánh nặng' chiến thuật Sự trở lại của Kylian Mbappe và Jude Bellingham đang đặt ra bài toán hóc búa cho HLV Arbeloa khi tính tập thể của Real Madrid bị đe dọa nghiêm trọng sau chuỗi trận thất vọng.

Real Madrid đang đứng trước một nghịch lý kỳ lạ tại thời điểm tháng 4 năm 2026: họ dường như chơi tốt hơn khi không có những ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình. Những thất bại liên tiếp trước Mallorca và Bayern Munich đã phơi bày sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa cái tôi cá nhân và tính tập thể tại sân Bernabeu.

Mbappe có đang trở thành gánh nặng của Real?

Lời cảnh báo từ quá khứ và bóng ma lười biếng

Một đoạn phim tài liệu nội bộ vừa hé lộ khoảnh khắc hậu trường đắt giá, nơi Toni Kroos từng gay gắt chỉ trích Vinicius Jr và Jude Bellingham ngay trong hiệp một trận chung kết năm 2024. Lý do xuất phát từ việc các ngôi sao tấn công lười lùi về hỗ trợ, khiến hệ thống phòng ngự rơi vào thế yếu. Chi tiết này không chỉ là câu chuyện quá khứ mà còn tóm gọn vấn đề cốt lõi hiện nay: Liệu các siêu sao thượng hạng là chìa khóa hay là rào cản cho thành công?

Sau khi Xabi Alonso bị sa thải do phương pháp huấn luyện quá cứng nhắc, Alvaro Arbeloa lên nắm quyền với cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Ông tập trung vào việc cải thiện tâm lý và trao cho các cầu thủ sự tự do. Kết quả đến tức thì khi Vinicius và Valverde tìm lại phong độ, giúp đội bóng vượt qua Man City và Atletico Madrid. Đáng chú ý, trong giai đoạn Mbappe và Bellingham vắng mặt, Real lại trình diễn một lối đá gắn kết nhờ sự nhiệt huyết của Brahim Diaz hay tài năng trẻ Thiago Pitarch.

Sự trở lại phá vỡ cấu trúc tập thể

Tuy nhiên, "tuần trăng mật" của Arbeloa đã bị dội một gáo nước lạnh sau thất bại 1-2 trước Mallorca. Đây là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Kylian Mbappe trong đội hình xuất phát và Bellingham vào sân từ ghế dự bị. Đội hình Real đột ngột trở nên thiếu ý tưởng, rời rạc và đánh mất cường độ thi đấu rực lửa vốn có. Việc tái tích hợp các Galacticos vào hệ thống đang vô tình phá vỡ cấu trúc bền vững dựa trên sự hy sinh vì tập thể.

Mbappe vẫn ghi bàn nhưng lối chơi của Real đang mất cân bằng.

Trong trận lượt đi với Bayern Munich, dù Mbappe vẫn nổ súng nhưng Real vẫn phải nhận thất bại 1-2. Trong khi đó, Bellingham sau gần ba mùa giải vẫn chưa tìm được một vai trò chiến thuật cố định và dài hạn. Bài toán của Arbeloa lúc này là làm sao để những ngôi sao đã quen với ánh hào quang cá nhân chịu quay lại hỗ trợ phòng ngự như lời cảnh báo của Kroos năm nào.

Champions League – Cứu cánh cuối cùng

Với việc kém Barcelona tới 7 điểm tại La Liga khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu, Champions League đã trở thành hy vọng duy nhất để tránh một mùa giải trắng tay. Real Madrid đã hy sinh rất nhiều để xây dựng đội hình xoay quanh Mbappe, nhưng thực tế sân cỏ cho thấy Los Blancos đang vận hành trơn tru hơn khi anh vắng mặt.

Nếu các siêu sao không thể hòa nhập vào tinh thần tập thể và chấp nhận hy sinh vì lối chơi chung, Real Madrid sẽ rất khó để đứng vững trước một Bayern Munich đầy kỷ luật trong trận lượt về. Arbeloa khẳng định ông "vui mừng khi có vấn đề này", nhưng thời gian để ông tìm ra lời giải đang cạn dần.