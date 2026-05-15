Nghịch lý tại London: Bài học thanh lý cầu thủ Arsenal bắt buộc phải học từ Chelsea Dù sở hữu chiến lược mua sắm khôn ngoan dưới thời Mikel Arteta, Arsenal vẫn đang loay hoay trong việc tối ưu hóa giá trị bán cầu thủ, một lĩnh vực mà Chelsea đang dẫn đầu tuyệt đối.

Arsenal và Chelsea đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược về phong độ sân cỏ. Trong khi đội chủ sân Emirates vươn mình thành thế lực cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh và hướng tới trận chung kết Champions League lịch sử, thì The Blues lại ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng đó, Pháo thủ đang đối mặt với một điểm yếu chí tử: kỹ năng thanh lý cầu thủ.

Kỷ lục bán người 'giậm chân tại chỗ' suốt gần một thập kỷ

Bất kỳ câu lạc bộ lớn nào cũng muốn giữ chân trụ cột, nhưng sự yếu kém của Arsenal trong việc tối đa hóa lợi nhuận từ những gương mặt ra đi là điều khó hiểu. Kể từ khi Nicolas Anelka gia nhập Real Madrid năm 1999, Alex Oxlade-Chamberlain là cái tên duy nhất mang về từ 35 triệu euro trở lên khi rời Emirates (sang Liverpool với giá 38 triệu euro vào năm 2017).

Cho đến nay, Oxlade-Chamberlain vẫn nắm giữ kỷ lục bán người của Arsenal.

Khi đặt lên bàn cân với các đối thủ trong nhóm Big Six, con số này trở nên vô cùng khiêm tốn. Trong cùng khoảng thời gian, Liverpool đã có 8 lần thu về ít nhất 35 triệu euro từ việc bán một cầu thủ, Manchester City có 9 lần và Manchester United có 5 lần. Đáng chú ý nhất là Chelsea, đội bóng sở hữu tới 19 trường hợp vượt ngưỡng doanh thu này.

Sự tương phản trong kỹ năng 'đẩy hàng thừa'

Mùa hè năm ngoái, dù chi ra gần 300 triệu euro để tăng cường lực lượng, Arsenal chỉ thu về vỏn vẹn 8,9 triệu euro từ việc bán Nuno Tavares, Marquinhos và Albert Sambi Lokonga. Dù đã có những nỗ lực cải thiện khi đẩy đi Emile Smith Rowe và Eddie Nketiah vào năm 2024 với giá hơn 29 triệu euro mỗi người, bài toán tối ưu hóa giá trị vẫn là một bế tắc lớn.

Ngược lại, giới thượng tầng tại Stamford Bridge lại thực hiện cực tốt nhiệm vụ này. Đây có thể coi là thành tựu hiếm hoi mà Todd Boehly và Behdad Eghbali đạt được trong 4 năm qua. Hàng loạt cái tên không còn nằm trong kế hoạch vẫn mang về nguồn tiền khổng lồ cho Chelsea:

Kai Havertz: 75 triệu euro (sang Arsenal)

75 triệu euro (sang Arsenal) Mason Mount: 67,7 triệu euro (sang Manchester United)

67,7 triệu euro (sang Manchester United) Noni Madueke: 56 triệu euro (sang Arsenal)

56 triệu euro (sang Arsenal) Ian Maatsen: 44,5 triệu euro (sang Aston Villa)

44,5 triệu euro (sang Aston Villa) Conor Gallagher: 42 triệu euro (sang Atletico Madrid)

Áp lực tài chính và yêu cầu thay đổi

Thương vụ Jakub Kiwior là minh chứng điển hình cho sự thiếu quyết đoán của Arsenal. Trung vệ người Ba Lan rời đi với mức phí cố định 17 triệu euro cộng 5 triệu euro phụ phí, con số thấp hơn nhiều so với giá trị đỉnh điểm 35,4 triệu euro mà anh từng đạt được ở mùa trước.

Trong bối cảnh tham vọng chiêu mộ những ngôi sao lớn như Julian Alvarez, Anthony Gordon hay Valentino Livramento, Arsenal cần một nguồn ngân sách dồi dào để đối phó với luật tài chính ngày càng siết chặt. Doanh thu từ bản quyền truyền hình và Champions League là không đủ. Ban lãnh đạo sân Emirates bắt buộc phải học cách biến những người thừa thành các thương vụ lợi nhuận cao nếu muốn duy trì vị thế thống trị bền vững tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.