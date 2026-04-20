Nghịch lý Vinicius Junior: Vì sao các ông lớn châu Âu quay lưng với siêu sao Real Madrid? Dù là nhân tố chủ chốt trong thành công của Real Madrid, Vinicius Junior hiện đang rơi vào cảnh không có đội bóng nào săn đón do những yêu sách tài chính vượt ngưỡng và sai lầm của đơn vị đại diện.

Chỉ 18 tháng trước, Vinicius Junior còn là tâm điểm của sự nuối tiếc khi về nhì trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil hiện đang rơi vào một nghịch lý kỳ lạ: là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng lại không có bất kỳ đội bóng lớn nào tại châu Âu gửi lời đề nghị chuyển nhượng nghiêm túc.

Vinicius không phải cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng.

Rào cản tài chính và những yêu sách không tưởng

Nguyên nhân chính khiến các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu e dè trước Vinicius nằm ở cấu trúc tài chính khổng lồ đi kèm với cầu thủ này. Theo nhà báo Romain Molina, công ty đại diện Roc Nation đã đưa ra những đòi hỏi lương bổng lên tới hơn 30 triệu euro mỗi năm. Đây là con số vượt xa khả năng chi trả của hầu hết các đội bóng, ngay cả với những gã khổng lồ tại Premier League.

Thực tế thị trường cho thấy, một thương vụ chuyển nhượng Vinicius sẽ tiêu tốn khoảng 150 triệu euro phí chuyển nhượng, cộng với mức lương sau thuế 30 triệu euro mỗi năm, chưa tính các khoản phí lót tay và hoa hồng. Việc phá vỡ cấu trúc lương để đổi lấy một cầu thủ có cá tính mạnh như Vinicius được xem là một sự mạo hiểm lớn về mặt quản trị phòng thay đồ.

Sai lầm trong chiến lược đại diện

Sự sa sút trong giá trị thương mại của Vinicius còn đến từ những nước đi sai lầm trên bàn đàm phán. Thay vì tập trung gia hạn với Real Madrid vào thời điểm phong độ đạt đỉnh sau chức vô địch Champions League 2023/24, ê-kíp của anh lại bị phân tán bởi siêu hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ euro từ Saudi Arabia.

Khi thương vụ Trung Đông sụp đổ do các rắc rối trung gian, Vinicius và các cộng sự buộc phải quay lại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, lúc này vị thế của anh đã không còn như trước. Với việc hợp đồng chỉ còn hơn một năm, giá trị chuyển nhượng thực tế của tiền đạo 25 tuổi hiện được ước tính đã giảm xuống dưới mốc 100 triệu euro.

Vinicius không còn vị thế độc tôn tại Real Madrid.

Áp lực từ Kylian Mbappe và bài toán phòng thay đồ

Sự hiện diện của Kylian Mbappe tại Bernabeu đã trực tiếp đẩy Vinicius vào một hoàn cảnh mới. Anh không còn là "bùa hộ mệnh" duy nhất của đội bóng. Trong khi đó, yêu cầu tăng lương ngang bằng với chân sút người Pháp của Vinicius liên tục bị ban lãnh đạo Real Madrid ngó lơ.

Hiện tại, việc ở lại Madrid là lựa chọn khả dĩ nhất, nhưng nó cũng mang lại rủi ro cho nội bộ câu lạc bộ. Nếu Real Madrid nhượng bộ bằng các khoản lót tay khổng lồ để giữ chân Vinicius, họ có thể đối mặt với làn sóng bất mãn từ các ngôi sao khác. Một mùa hè đầy biến động đang chờ đợi phía trước, nơi cả Real Madrid và Vinicius đều cần sự nhượng bộ để tìm thấy lối thoát chung.