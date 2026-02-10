Nghịch lý Xuân Son: Tịt ngòi tại V-League nhưng vẫn là hy vọng của HLV Kim Sang Sik Tiền đạo nhập tịch Xuân Son đang thể hiện hai bộ mặt trái ngược giữa giải quốc nội và đấu trường khu vực, đặt ra bài toán về niềm tin và sự kiên nhẫn cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son đang là tâm điểm của sự chú ý khi hiệu suất ghi bàn tại V-League 2025/26 sụt giảm đáng kể sau chấn thương. Tuy nhiên, bản năng "sát thủ" của anh tại các sân chơi quốc tế vẫn là điểm tựa lớn nhất để HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin cho chiến dịch tái đấu Malaysia sắp tới.

Cơn khô hạn bàn thắng tại LPBank V-League

Sự trở lại của tiền đạo Xuân Son sau thời gian điều trị chấn thương từng được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho Thép xanh Nam Định. Thế nhưng, thực tế lại mang đến những gam màu trầm lắng. Kể từ khi tái xuất vào tháng 11/2025, chân sút nhập tịch này vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Xuân Son vẫn chưa có duyên khi chơi ở V.League mùa này.

Không chỉ dừng lại ở việc "tịt ngòi", cảm giác bóng và sự nhạy bén của anh dướ m dường như đang gặp vấn đề. Điểm hình là trận hòa Hà Tĩnh, kỷ lục gia ghi bàn V-League đã bỏ lỡ cơ hội mươi mươi trong tình huống đối mặt khung thành. Dù vậy, việc mới chỉ thi đấu trọn vẹn 2 trận kể từ khi trở lại cho thấy tiền đạo này cần thêm thời gian để tìm lại nhịp điệu.

Sự tương phản tại đấu trường khu vực

Trái ngược với sự kém duyên tại quốc nộ, Xuân Son lại cực kỳ thăng hoa khi bước ra sân chơi khu vực. Trong màu áo Nam Định tại cúp C1 Đông Nam Á, anh đã ghi tới 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu. Hiệu suất "hủy diệt" này là minh chứng cho thấy bản năng sát thủ của anh vẫn không hề mai một.

Ông Kim rất cần Xuân Son cho trận gặp Malaysia.

Chính nghịch lý này giúp HLV Kim Sang Sik bớT đi phần nào lo lắng. Chiến lược gia người Hàn Quốc coi Xuân Son là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công tuyển Việt Nam cho trận tái đấu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Sự kém duyên tạm thời tại V-League có thể chỉ là bước lùi để anh tích lũy năng lượng cho những màn trình diễn bùng nổ sắp tới.

Trong bới cảnh các chân sút nộ đang sa sút phong độ, tầm quan trọng của Xuân Son càng được khẹp lại. Anh vẫn sẽ là quân bài chiến lược then chốt trong tính toán của ban huấn luyện đội tuyển quố gia.