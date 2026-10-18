Ngô Bảo Ngọc chuẩn bị tranh tài tại Miss Grand International All Stars mùa 2 Á hậu Ngô Bảo Ngọc chính thức đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International All Stars mùa 2 tại Thái Lan với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ.

Ngô Bảo Ngọc sẽ là đại diện chính thức của Việt Nam tham gia đấu trường Miss Grand International All Stars mùa 2, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Thái Lan. Trước thời điểm lên đường tranh tài, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ góc nhìn thẳng thắn về chặng đường hoạt động bền bỉ, đồng thời thể hiện tinh thần sẵn sàng chinh phục những thử thách mới trên đấu trường quốc tế.

Hình ảnh mới nhất của Ngô Bảo Ngọc.

Hành trình kiên trì và dấu ấn Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026

Mới đây, Ngô Bảo Ngọc thu hút sự quan tâm của công chúng khi công bố bộ ảnh diện trang phục dạ hội tôn đường cong cùng chiếc vương miện Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026. Với kinh nghiệm người mẫu lâu năm, người đẹp thể hiện phong thái tự tin và kỹ năng tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính.

Nhìn lại chặng đường thi đấu nhan sắc nhiều thử thách, đại diện Việt Nam bày tỏ: "Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc nhận ra rằng không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp ngay lập tức. Có những sân khấu mình đã đi qua, những cơ hội từng bỏ lỡ và cả những lần phải học cách bắt đầu lại. Nhưng chính những điều ấy đã giúp Ngọc trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường mình chọn".

Nhan sắc quyến rũ của Ngô Bảo Ngọc.

Đối với cô, danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 là cột mốc đáng tự hào nhưng không phải đích đến cuối cùng. Người đẹp 9X nhấn mạnh giá trị của sự tích lũy qua từng bước đi: "Từ Supermodel Me đến hành trình MGI All Stars sắp tới, Ngọc mang theo lòng biết ơn, sự kiên trì và niềm tin vào những cơ hội mới. Ngọc không biết đích đến tiếp theo sẽ ở đâu nhưng Ngọc biết mình sẽ tiếp tục bước đi, với tất cả những gì mình đã học được và khát khao trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

Kinh nghiệm dày dặn trên các đấu trường sắc đẹp

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995 tại TP.HCM, từng tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải Hàng không thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Trước khi đạt danh hiệu quốc gia gần nhất, cô đã là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí và từng gặt hái nhiều kết quả đáng chú ý tại các cuộc thi uy tín.

Khán giả trông chờ vào hành trình của Ngô Bảo Ngọc ở MGI All Stars mùa 2.

Cụ thể, năm 2022, Ngô Bảo Ngọc lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và nhận giải phụ Người đẹp biển. Trở lại cuộc thi này vào năm 2023, cô xuất sắc tiến sâu vào top 5, đồng thời chiến thắng hàng loạt giải phụ quan trọng gồm Best Catwalk, Người đẹp biển và Đại sứ môi trường. Nền tảng kỹ năng catwalk cùng sự ổn định về mặt phong độ giúp đại diện Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng trong lần xuất ngoại sắp tới tại Thái Lan.