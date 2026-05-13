Ngô Đăng Khoa nhận quốc tịch Việt Nam, đặt mục tiêu dự Olympic 2028 Tiền đạo sinh năm 2006 từ Úc chính thức trở thành công dân Việt Nam, sẵn sàng khoác áo U23 quốc gia cho các chiến dịch ASIAD và vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Ngày 13/5/2026, tại trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM, tiền đạo Ngô Đăng Khoa đã chính thức nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam từ Chủ tịch nước. Đây là cột mốc mang tính bước ngoặt, cho phép cầu thủ gốc Việt sinh ra tại Perth (Úc) đủ điều kiện thi đấu cho các cấp độ đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Nhập quốc tịch thành công, Ngô Đăng Khoa chờ ngày được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Sự trỗi dậy của "sát thủ" sở hữu chiều cao 1,65 m

Dù chỉ sở hữu thể hình khiêm tốn với chiều cao 1,65 m, Ngô Đăng Khoa đã nhanh chóng chứng minh giá trị kể từ khi hồi hương khoác áo CLB Công an TP.HCM. Tiền đạo sinh năm 2006 bù đắp hạn chế thể chất bằng nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén trong vòng cấm.

Thống kê thực tế cho thấy tầm ảnh hưởng của Khoa là không thể phủ nhận. Anh đã ghi 3 bàn thắng quan trọng, trực tiếp giúp CLB Công an TP.HCM giành trọn 9 điểm trong các cuộc đối đầu then chốt với PVF-CAND và Hoàng Anh Gia Lai. Sự thích nghi thần tốc với cường độ thi đấu tại V-League chính là bệ phóng giúp anh lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Lộ trình vươn tầm châu lục và giấc mơ Olympic

Việc hoàn tất thủ tục pháp lý giúp Ngô Đăng Khoa có thể hiện thực hóa lộ trình sự nghiệp đầy tham vọng. Tiền đạo này khẳng định đang tích cực rèn luyện để sẵn sàng cho đợt tập trung của U23 Việt Nam. Mục tiêu trọng tâm của anh bao gồm:

Thi đấu tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20).

Chinh phục huy chương vàng SEA Games 34 vào năm 2027.

Vòng chung kết U23 châu Á 2028 – đấu trường quyết định tấm vé tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, Ngô Đăng Khoa bày tỏ sự tri ân tới ban huấn luyện CLB Công an TP.HCM đã hỗ trợ anh vượt qua rào cản về khí hậu và văn hóa. "Tôi đang đếm từng ngày để được cống hiến cho màu áo đỏ và hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ sớm ghi dấu ấn tại các sân chơi tầm cỡ thế giới," tiền đạo trẻ cho biết.

Thống kê và lịch thi đấu kế tiếp

Trước mắt, Ngô Đăng Khoa sẽ tiếp tục duy trì phong độ để cùng CLB chủ quản hướng tới kết quả tốt tại đấu trường quốc nội. Trận đấu tiếp theo của anh và đồng đội sẽ là cuộc tiếp đón CLB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2025-2026. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 15/5 trên sân vận động Bình Dương.