Ngoại hạng Anh 2025-26: Kỷ nguyên kiểm soát bóng sụp đổ và cuộc cách mạng lối chơi trực diện Bóng đá Anh chuyển mình mạnh mẽ khi tỷ lệ cầm bóng không còn tỷ lệ thuận với chiến thắng, buộc các HLV phải thay đổi nhân sự và tư duy chiến thuật để thích nghi.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-26 đang chứng kiến một cuộc chuyển giao chiến thuật đầy kịch tính. Kỷ nguyên của những đường chuyền ngắn và sự thống trị tuyệt đối về thời lượng kiểm soát bóng đang dần bị thay thế bởi lối chơi trực diện, giàu tốc độ và những toan tính giải mã hệ thống pressing tầm cao.

Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay đã có sự dịch chuyển rõ rệt trong lối chơi của các CLB.

Sự thoái trào của lối chơi kiểm soát

Trong cuốn tiểu thuyết The Sun Also Rises (1926), Ernest Hemingway từng mô tả về sự phá sản qua hai giai đoạn: "Dần dần, rồi đột ngột". Cách ví von này hoàn toàn khớp với diện mạo mới của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mùa này. Những biến chuyển âm thầm suốt nhiều năm qua đã bùng phát mạnh mẽ, khiến tư duy cũ về việc giữ bóng để điều khiển trận đấu không còn mang tính độc tôn.

Dữ liệu thực tế cho thấy ngay cả hai ứng viên vô địch là Arsenal và Manchester City cũng ghi nhận tỷ lệ cầm bóng sụt giảm đáng kể. Trong khi đó, Liverpool và Chelsea dù sở hữu tỷ lệ giữ bóng cao thứ hai và thứ ba giải đấu nhưng lại đang trải qua một chiến dịch đầy thất vọng. Ngược lại, Manchester United đã thực hiện cú nhảy vọt từ vị trí thứ 15 mùa trước lên vị trí thứ 3 dù tỷ lệ cầm bóng giảm đi rõ rệt.

Chiến thuật 1 kèm 1 và lời giải cho pressing

Thành công bất ngờ của Sunderland – đội bóng đứng thứ 7 với chỉ 44% thời lượng bóng – là minh chứng điển hình cho việc kiểm soát không còn đi đôi với chiến thắng. Các đội bóng tầm trung đã tìm ra "thuốc giải" bằng hệ thống phòng ngự 1 kèm 1 quyết liệt, phá vỡ sự ổn định của đối phương ngay từ những đường triển khai đầu tiên.

Để thích nghi, các đội bóng lớn buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chuyền ngắn mạo hiểm ở sân nhà, những trung vệ như Harry Maguire hay Diogo Dalot giờ đây ưu tiên các đường chuyền dài vượt tuyến. Mục tiêu là nhắm trực tiếp vào khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương để tìm đến những cầu thủ tốc độ như Bryan Mbeumo hay Kobbie Mainoo. Sự thay đổi này biến bóng đá Anh thành một cuộc chiến của các tình huống chuyển trạng thái liên tục.

Sự thay đổi trong hồ sơ cầu thủ

Hệ quả tất yếu của xu hướng này là sự chuyển dịch trong tiêu chí lựa chọn nhân sự. Các huấn luyện viên bắt đầu ưu tiên những cầu thủ kéo bóng có tốc độ và sức mạnh cơ bắp ở khu trung tuyến. Những tiền vệ thuần kỹ thuật dần phải nhường chỗ cho mẫu cầu thủ giàu tính chiến đấu và khả năng bùng nổ.

O'Reilly đang là cái tên phù hợp với lối chơi của Man City mùa giải 25/26.

Cụ thể, tại Manchester City, Nico O’Reilly đang trở thành hạt nhân mới nhờ khả năng càn lướt. Ngay cả những ngôi sao như Phil Foden hay Bernardo Silva cũng được Pep Guardiola yêu cầu lùi sâu hơn để hỗ trợ thoát pressing, thay vì chỉ đứng cao chờ bóng như trước. Ở hành lang cánh, mẫu tiền đạo thích tấn công khoảng trống như Antoine Semenyo đang trở thành món hàng hot trên thị trường.

Những sáng tạo để phá vỡ khối phòng ngự

Bên cạnh lối chơi trực diện, Ngoại hạng Anh 2025-26 còn ghi nhận những sáng tạo thú vị. Manchester City đã áp dụng chiêu bài "giải nén" bằng cách liên tục chuyền ngược về phía Rodri ở hàng thủ. Mục đích là nhử đối phương dâng cao đội hình, từ đó tạo ra những khe hở để phản công ngược lại ngay trong lúc đang kiểm soát bóng.

Tại chung kết Carabao Cup, Manchester City cũng đã sử dụng khối 4-2-4 khu vực để khóa chặt khả năng xoay tua của Arsenal và giành chiến thắng thuyết phục 2-0. Nhìn chung, Ngoại hạng Anh mùa này không chỉ là cuộc đua đến ngôi vương của Arsenal, mà còn là năm đánh dấu sự khởi đầu cho một kỷ nguyên chiến thuật đầy biến động, nơi sự thực dụng và trực diện đang chiếm ưu thế.