Ngoại hạng Anh 2025/26: Khi những nghịch lý định nghĩa sự vĩ đại mới Mùa giải chứng kiến sự lột xác của Man United, cú trượt dài của Liverpool và kịch bản Tottenham vật lộn trụ hạng, tạo nên cục diện điên rồ nhất lịch sử Premier League.

Ngoại hạng Anh 2025/26 không chỉ đơn thuần là một cuộc đua bóng đá; đó là một sự hỗn loạn có hệ thống, nơi các quy luật thống kê thông thường bị xô đổ bởi những kịch bản phi logic nhất. Khác với những mùa giải được định hình bởi sự thống trị tuyệt đối của nhà vô địch, năm nay giải đấu được định nghĩa bằng sự bất định, nơi một đội bóng lớn có thể vừa đánh bại nhà đương kim vô địch nhưng ngay sau đó lại đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Ngoại hạng Anh 2025/26 đưa khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Phá vỡ khuôn mẫu về sự thống trị

Trong lịch sử kể từ năm 1992, Ngoại hạng Anh thường được nhớ đến bởi những biểu tượng của sự hoàn hảo như Arsenal "Invincibles" 2003/04 hay kỷ nguyên xô đổ mọi kỷ lục của Manchester City dưới thời Pep Guardiola. Tuy nhiên, mùa giải 2025/26 đã tự tạo ra một lối đi riêng. Đây là mùa giải của sự kịch tính đến nghẹt thở không chỉ ở nhóm dẫn đầu mà còn lan rộng khắp bảng xếp hạng.

Arsenal đang đứng trước cơ hội lịch sử để giải cơn khát danh hiệu kéo dài hai thập kỷ. Thế nhưng, tâm điểm của truyền thông lại đổ dồn vào những nghịch lý khó tin: Chelsea vẫn kẹt lại ở nửa dưới bảng xếp hạng dù sở hữu đội hình đắt giá, trong khi Tottenham Hotspur – một thành viên của nhóm "Big Six" truyền thống – đang phải vật lộn trong cuộc chiến sinh tồn để tránh xuống hạng. Sự phân cực này biến mỗi vòng đấu thành một chuỗi những kết quả "sinh tử" không thể đoán trước.

Màn lột xác của Manchester United và sự sa sút của các đại gia

Manchester United chính là ví dụ điển hình nhất cho sự biến chuyển kỳ lạ của mùa giải này. Từ vị trí thứ 15 đầy thất vọng dưới thời Ruben Amorim, đội bóng đã thực hiện một bước nhảy vọt kinh điển để vươn lên vị trí thứ ba, chắc suất dự Champions League. Nhân tố then chốt cho sự hồi sinh này là Bruno Fernandes, người vừa được FWA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm với kỷ lục kiến tạo vô tiền khoáng hậu.

Carrick trở lại và Man United lột xác hoàn toàn.

Trái ngược với niềm vui tại Old Trafford là nỗi đau tại Anfield. Liverpool, dù đã chi hơn 450 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, lại trải qua một mùa giải đầy giông bão. Sự sa sút của "Lữ đoàn đỏ" mở ra cơ hội cho những đội bóng vốn bị đánh giá thấp hơn như Bournemouth, Brighton & Hove Albion hay Brentford chen chân vào cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Cuộc chiến trụ hạng và những câu chuyện cổ tích hiện đại

Sự kiên cường cũng là một chủ đề lớn của mùa giải. Nottingham Forest đã trụ hạng thành công một cách thần kỳ sau khi trải qua tới bốn đời huấn luyện viên khác nhau, từ Nuno Espirito Santo đến Vitor Pereira. Trong khi đó, Sunderland đang viết tiếp câu chuyện cổ tích khi đứng trước ngưỡng cửa dự UEFA Conference League ngay trong mùa giải đầu tiên thăng hạng thông qua loạt play-off.

Tính chất "đặc sản" của Ngoại hạng Anh chính là sự khó đoán. Khi Arsenal bị cầm chân bởi đội bét bảng Wolves, hay Tottenham đánh bại Manchester City tại Etihad nhưng lại run rẩy trước viễn cảnh xuống hạng, mọi số liệu thống kê đều trở nên vô nghĩa. Mùa giải 2025/26 sẽ được nhớ đến không phải bởi sự hoàn hảo, mà bởi chính những khiếm khuyết và những cú sốc không tưởng, nơi cảm xúc của người hâm mộ luôn được đặt trong trạng thái bùng nổ đến phút cuối cùng.