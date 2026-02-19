Ngoại hạng Anh áp đảo Champions League 2025/26: Khi bóng đá châu Âu thành sân chơi riêng của người Anh Sự vượt trội về tài chính giúp 5 CLB Anh lọt thẳng vào vòng 16 đội Champions League, trong khi những gã khổng lồ như Real Madrid và PSG phải chật vật tranh vé vớt tại vòng play-off.

Sự áp đảo của các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh tại Champions League mùa giải 2025/26 đang tạo ra một tình huống được đánh giá là "bẽ mặt" đối với UEFA. Theo phân tích của cây viết Jason Burt trên The Telegraph, thể thức mới với 36 đội đã vô tình trở thành sân khấu riêng để người Anh phô diễn sức mạnh tài chính và chiều sâu đội hình vượt trội so với phần còn lại của châu lục.

Champions League đang là sân khấu cho các CLB Ngoại hạng Anh.

Sự thống trị tuyệt đối của nhóm hạt giống

Những con số thống kê sau giai đoạn đầu tiên là minh chứng rõ nét cho vị thế độc tôn của bóng đá xứ sương mù. Có tới 5 đại diện của Ngoại hạng Anh kết thúc ở vị trí top 8, chính thức giành vé thẳng vào vòng 16 đội với tư cách hạt giống. Trong nhóm dẫn đầu này, Arsenal, Liverpool và Tottenham Hotspur là những cái tên nổi bật nhất.

Đáng chú ý, Arsenal dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giành chiến thắng tuyệt đối trong cả 8 trận đấu tại vòng phân hạng. Trong khi đó, Chelsea cũng ghi tên mình vào nhóm hạt giống. Newcastle United dù phải đá vòng play-off nhưng đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 6-1 ngay trên sân khách trước Qarabag, mở toang cánh cửa đi tiếp.

Anthony Gordon tỏa sáng giúp Newcastle sáng cửa đi tiếp.

Chênh lệch trình độ khủng khiếp với lục địa già

Sức mạnh của các đội bóng Anh không chỉ thể hiện qua thứ hạng mà còn ở hiệu suất thi đấu đáng kinh ngạc. Trong tổng số 48 trận đấu mà 6 đại diện Anh đã tham dự tại giai đoạn League phase, họ giành tới 33 chiến thắng và chỉ để thua 9 trận. Tổng số bàn thắng ghi được lên tới 109 bàn, trong khi chỉ để thủng lưới 45 lần.

Minh chứng rõ nhất cho chiều sâu đội hình là trường hợp của Tottenham Hotspur. Dù đang đứng thứ 16 tại giải quốc nội và vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện khi Igor Tudor thay thế Thomas Frank, đội bóng này vẫn đủ sức đánh bại Villarreal (hạng 3 La Liga) và Borussia Dortmund (hạng 2 Bundesliga).

Sự sa sút của các thế lực cũ

Trái ngược với sự thăng hoa của người Anh, những gã khổng lồ lâu đời của bóng đá châu Âu đang rơi vào tình cảnh hiểm nghèo. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Juventus và Atletico Madrid đều phải chật vật tìm kiếm cơ hội ở vòng play-off. Chelsea thậm chí đã trực tiếp loại Napoli - đội đang dẫn đầu Serie A - ra khỏi giải đấu sau chiến thắng ngay tại Ý, khiến đội bóng của Antonio Conte dừng bước ở vị trí thứ 30.

Bài toán công bằng tài chính của UEFA

Lý giải cho hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng sự mất cân bằng về tài chính đã tạo ra khoảng cách quá lớn. Nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình giúp các đội bóng Anh sở hữu đội hình có chiều sâu và nền tảng thể lực dẻo dai hơn, cho phép họ duy trì cường độ cao ngay cả trong giai đoạn mùa đông khắc nghiệt.

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini từng ví von các cầu thủ tại Anh là "những con sư tử trong mùa đông nhưng là cừu non vào mùa xuân". Tuy nhiên, với thực tế hiện tại, Champions League đang dần biến thành một phiên bản thu nhỏ của Super League do người Anh làm chủ. Điều này đặt ra thách thức cực lớn cho UEFA trong nỗ lực duy trì sự cân bằng và tính hấp dẫn cho giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ.