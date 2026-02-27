Ngoại hạng Anh áp đảo Champions League: Chờ đợi màn nội chiến giữa Chelsea và Newcastle Với 6 đại diện góp mặt tại vòng 1/8 Champions League, bóng đá Anh đang đứng trước kịch bản Chelsea và Newcastle phải loại nhau ngay từ vòng knock-out đầu tiên.

Bóng đá xứ sở sương mù đang khẳng định vị thế độc tôn tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải 2025/26. Với việc có tới 6 đại diện lọt vào vòng 1/8, người hâm mộ đang đứng trước viễn cảnh chứng kiến một cuộc nội chiến nảy lửa giữa Chelsea và Newcastle United ngay ở loạt trận loại trực tiếp đầu tiên.

Sự thống trị tuyệt đối của Premier League tại châu Âu

Chưa bao giờ Ngoại hạng Anh lại thể hiện sức mạnh áp đảo đến thế tại Champions League. Arsenal, Liverpool (hạng 3), Tottenham (hạng 4), Chelsea (hạng 6) và Manchester City (hạng 8) đều giữ vị thế hạt giống sau vòng phân hạng. Đáng chú ý, Newcastle United cũng chính thức ghi tên mình vào danh sách này sau màn hủy diệt Qarabag với tổng tỷ số 9-3 ở vòng play-off. Việc chiếm lĩnh phần lớn các suất hạt giống không chỉ là một kỷ lục mà còn làm tăng xác suất các đội bóng cùng quốc gia phải đối đầu trực tiếp.

Newcastle liệu có thêm một cặp trận duyên nợ với Chelsea?

Kịch bản huynh đệ tương tàn theo thể thức mới

Điểm khác biệt quan trọng của mùa giải năm nay nằm ở hệ thống bốc thăm phân nhánh cố định dẫn thẳng đến trận chung kết tại Budapest. UEFA đã loại bỏ hoàn toàn việc bốc thăm lại sau từng vòng, tạo nên một lộ trình xuyên suốt cho các đội bóng. Theo phân tích cơ chế mới, cặp hạt giống số 5 và số 6 – nơi Chelsea đang hiện diện cùng Barcelona – chỉ có hai đối thủ tiềm năng được ấn định là Paris Saint-Germain hoặc Newcastle United.

Điều này đồng nghĩa với việc xác suất Chelsea đụng độ Newcastle là cực cao. Dù đã quá quen mặt tại đấu trường quốc nội, hai đội bóng này chưa từng có tiền lệ chạm trán tại sân chơi Champions League. Lịch sử đối đầu gần đây chỉ ra Newcastle là "khắc tinh" thực sự đối với The Blues, đặc biệt khi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt tại St James' Park.

Nhánh đấu cụ thể trước giờ bốc thăm.

Eddie Howe và sự điềm tĩnh trước những đối thủ lớn

Đứng trước khả năng phải chạm trán những đối thủ sừng sỏ như Chelsea hay Barcelona, huấn luyện viên Eddie Howe của Newcastle vẫn giữ được thái độ vô cùng điềm tĩnh. Chia sẻ với TNT Sports, vị chiến lược gia này nhấn mạnh rằng việc vượt qua vòng play-off đã là một thành công lớn và đội bóng của ông sẵn sàng đón nhận mọi thử thách phía trước.

"Thành thật mà nói, tôi chưa suy nghĩ quá nhiều về điều đó dù biết hai đội bóng này đang chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi thực sự thích thú khi được đối đầu với Barcelona và cũng từng có những trận đấu tốt trước Chelsea. Dù chưa thắng cả hai trận đó, nhưng tôi hy vọng đây sẽ là một điềm lành cho hành trình sắp tới," Howe chia sẻ một cách hóm hỉnh nhưng đầy ẩn ý.

Nếu kịch bản nội chiến này diễn ra, bóng đá Anh chắc chắn sẽ đảm bảo một suất tại vòng tứ kết, nhưng đồng nghĩa với việc một đại diện ưu tú phải dừng bước sớm. Với việc Liverpool, Tottenham, Arsenal và Man City nằm ở các nhánh đấu khác, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ về một vòng tứ kết bị xâm chiếm bởi các câu lạc bộ đến từ Ngoại hạng Anh trên con đường chinh phục Budapest.