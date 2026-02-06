Ngoại hạng Anh: Carrick đấu trí Thomas Frank, Wirtz lĩnh xướng đại chiến Man City Vòng đấu Ngoại hạng Anh tuần này chứng kiến những màn so tài kịch tính giữa Man United, Tottenham và cuộc đại chiến giữa Liverpool - Man City có thể định đoạt ngôi vương.

Ngoại hạng Anh bước vào những ngày đầu tháng 2 với sự căng thẳng tột độ ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Từ cuộc đua vô địch đầy biến số đến cuộc chiến trụ hạng khốc liệt, mỗi trận đấu giờ đây đều mang tính chất của một trận chung kết. Dưới đây là những phân tích chuyên sâu về các điểm nhấn không thể bỏ lỡ trong loạt trận cuối tuần này.

Bản lĩnh của Michael Carrick trước Tottenham

Manchester United đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa dưới thời Michael Carrick với 3 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, thử thách sắp tới mang tên Tottenham của Thomas Frank – đội bóng cũng đang duy trì phong độ ấn tượng với 4 trận chưa biết mùi thất bại. Carrick đã mang lại sự điềm tĩnh và niềm tin cho Old Trafford, nhưng liệu chiến thuật của ông có thể giúp Quỷ đỏ vượt qua một Spurs đầy kỷ luật?

Carrick sẽ đối mặt với thử thách khác mang tên Spurs.

Florian Wirtz và bài kiểm tra hạng nặng trước Pep Guardiola

Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn về cuộc đại chiến giữa Liverpool và Manchester City. Liverpool hiện đang sở hữu một Florian Wirtz bùng nổ nhất kể từ khi cập bến Anfield. Bản hợp đồng bom tấn này đã tìm thấy sự kết nối tuyệt vời với Hugo Ekitiké, góp công lớn vào 10 bàn thắng của The Kop trong 2 trận sân nhà gần nhất.

Đây là thời điểm để Wirtz chứng minh giá trị thực thụ trước Pep Guardiola, trong một trận đấu có thể thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua vô địch mùa này. Trong khi đó, Manchester City cũng đang khát khao thu hẹp khoảng cách khi chỉ kém đội dẫn đầu 1 điểm.

Sự khẳng định của Liam Rosenior tại Chelsea

Tại Tây London, Liam Rosenior đang dần xóa tan những hoài nghi. Là huấn luyện viên người Anh trẻ nhất tại giải đấu, Rosenior phải đối mặt với không ít áp lực và định kiến. Trận đấu với Wolves của Rob Edwards là cơ hội để ông khẳng định năng lực dẫn dắt một đội bóng lớn như Chelsea bằng tài năng thực thụ, thay vì những so sánh khập khiễng trên mạng xã hội.

Tân HLV Chelsea đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình kể từ khi thế chỗ Enzo Maresca.

Những biến số ảnh hưởng đến cục diện bảng xếp hạng

Bên cạnh các trận đại chiến, Ngoại hạng Anh tuần này còn chứng kiến nhiều cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt khác:

Bài toán thủ môn của Leeds United: HLV Daniel Farke đang đứng trước quyết định khó khăn giữa Karl Darlow và Lucas Perri sau thất bại 0-4 trước Arsenal.

Sức mạnh tại Emirates: Mikel Arteta kỳ vọng sự cuồng nhiệt của cổ động viên nhà sẽ giúp Arsenal vượt qua Sunderland, đội bóng vốn có thành tích sân khách không tốt.

Khủng hoảng nhân sự tại Newcastle: Sự vắng mặt của Joelinton, Bruno Guimaraes và Lewis Miley khiến áp lực đè nặng lên vai Sandro Tonali trong trận gặp Brentford.

Derby M23 rực lửa: Cuộc đấu trí giữa Fabian Hurzeler (Brighton) và người cố vấn Oliver Glasner (Crystal Palace) hứa hẹn nhiều kịch tính về mặt chiến thuật.

Ngoài ra, cuộc đua trụ hạng cũng chứng kiến luồng sinh khí mới từ Paco Jemez tại West Ham. Vị chiến lược gia này đã biến hàng thủ West Ham trở nên kiên cố một cách bất ngờ, tạo tiền đề để Jarrod Bowen và Taty Castellanos tỏa sáng trong trận gặp Burnley sắp tới.