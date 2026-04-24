Ngoại hạng Anh chuẩn bị cho cuộc đại phẫu băng ghế chỉ đạo sau kỷ lục sa thải Với 10 huấn luyện viên mất việc, kỳ chuyển nhượng hè năm nay hứa hẹn chứng kiến những cuộc thay máu rầm rộ tại Manchester United, Chelsea và các đội bóng lớn.

Ngoại hạng Anh đang đứng trước một mùa hè đầy biến động khi kỷ lục 10 nhà cầm quân phải rời ghế nóng trong một mùa giải vừa được thiết lập. Sự khắc nghiệt của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh không chỉ tạo ra áp lực lên các câu lạc bộ hiện tại mà còn mở ra một thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên (HLV) vô cùng sôi động.

Chelsea sẽ có HLV mới ở hè này.

Áp lực tại Manchester United và Chelsea

Cuộc săn lùng thuyền trưởng mới đang diễn ra gắt gao tại Old Trafford và Stamford Bridge. Tại Manchester United, Michael Carrick đang để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò tạm quyền sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Các phương pháp huấn luyện của cựu tiền vệ này nhận được phản hồi tích cực từ các cầu thủ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc bổ nhiệm chính thức Carrick hay tìm kiếm một chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm hơn để dẫn dắt đội bóng tại Champions League.

Trong khi đó, Chelsea đang phải đối mặt với thử thách tìm kiếm vị thuyền trưởng thứ năm kể từ năm 2022 dưới thời giới chủ Mỹ. Những bất đồng trong chính sách chuyển nhượng là rào cản lớn khiến nhiều ứng viên hàng đầu như Xabi Alonso, Edin Terzic hay Andoni Iraola phải e dè. Danh sách tiềm năng của đội bóng thành London hiện kéo dài với những cái tên như Marco Silva, Cesc Fabregas và Eddie Howe.

Sự dịch chuyển trên bảng tổng sắp nhân sự

Thị trường HLV càng thêm phức tạp khi Crystal Palace xác nhận chia tay Oliver Glasner. Mục tiêu số một của họ là Andoni Iraola, người vừa rời Bournemouth sau khi đội bóng này bổ nhiệm Marco Rose. Palace sẵn sàng trao quyền lực lớn trong khâu tuyển dụng để thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ngoài ra, Frank Lampard và Thomas Frank cũng là những cái tên đang nằm trong tầm ngắm của đội bóng này.

Tại các đội bóng khác, tương lai của những HLV đương nhiệm cũng không hề bằng phẳng. Arne Slot tại Liverpool đang phải đối mặt với áp lực lớn sau một mùa giải trắng tay, dù ban lãnh đạo vẫn khẳng định vị trí của ông được đảm bảo. Tại Newcastle, chuỗi bốn trận thua liên tiếp khiến vị thế của Eddie Howe lung lay dữ dội, bất chấp sự hậu thuẫn từ giới chủ.

Pep được cho sẽ rời Man City khi mùa giải này khép lại.

Dấu hỏi lớn về tương lai của Pep Guardiola

Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn về Manchester City khi hợp đồng của Pep Guardiola sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải tới. Những đồn đoán về việc ông rời đi đang ngày một lớn dần. Manchester City hiện đã chuẩn bị sẵn các phương án thay thế, trong đó Vincent Kompany nổi lên như một ứng viên tiềm năng nếu cuộc chia tay diễn ra.

Cuối cùng, cục diện của thị trường huấn luyện viên mùa hè này còn phụ thuộc lớn vào kết quả của World Cup sắp tới. Những tên tuổi lớn như Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti hay Didier Deschamps hoàn toàn có thể trở lại dẫn dắt các câu lạc bộ nếu chiến dịch đội tuyển quốc gia không thành công. Sự kết hợp giữa các biến động nội tại giải đấu và các yếu tố quốc tế hứa hẹn một mùa hè thay đổi diện mạo hoàn toàn cho băng ghế chỉ đạo tại Ngoại hạng Anh.