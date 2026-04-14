Ngoại hạng Anh khẳng định Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực là xứng đáng Ban tổ chức Ngoại hạng Anh và VAR chính thức xác nhận trung vệ Lisandro Martinez của Manchester United bị truất quyền thi đấu hoàn toàn đúng luật trong trận thua Leeds.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã đưa ra thông báo chính thức ủng hộ quyết định truất quyền thi đấu đối với trung vệ Lisandro Martinez trong trận thua 1-2 của Manchester United trước Leeds. Cơ quan quản lý giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù khẳng định trọng tài Paul Tierney đã xử lý hoàn toàn chính xác khi rút thẻ đỏ trực tiếp cho hành vi bạo lực của cầu thủ người Argentina.

Martinez lĩnh thẻ đỏ trong cuộc chạm trán với Leeds.

Bản án từ VAR cho tình huống kéo tóc đối phương

Bước ngoặt làm xoay chuyển cục diện trận đấu diễn ra ở phút thứ 56. Trong một pha tranh chấp trên không đầy căng thẳng, Lisandro Martinez đã có hành động phi thể thao khi nắm lấy phần tóc đuôi ngựa của Dominic Calvert-Lewin và kéo mạnh, khiến dây buộc tóc của tiền đạo này bị tung ra. Đây được xem là hành vi thiếu kiềm chế nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Mặc dù trọng tài Paul Tierney ban đầu bỏ lỡ tình huống do diễn biến quá nhanh, tổ trợ lý trọng tài video (VAR) đã kịp thời can thiệp. Sau khi trực tiếp xem lại các thước phim quay chậm thông qua màn hình đặt bên đường biên, vị vua áo đen xác định đây rõ ràng là một hành vi bạo lực và không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Martinez.

Trên mạng xã hội X, đại diện ban tổ chức Ngoại hạng Anh nhấn mạnh: "Sau khi VAR xem xét, trọng tài đã rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Martinez vì hành vi bạo lực". Quyết định này cũng được phát loa thông báo cụ thể ngay tại sân vận động để giải tỏa những tranh cãi từ phía cổ động viên Manchester United.

Áp lực nhân sự và thất bại đáng tiếc của Manchester United

Việc phải chơi thiếu người khi đang bị dẫn trước 2-0 đã đẩy Manchester United vào tình thế vô cùng khó khăn. Những nỗ lực của Quỷ đỏ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Casemiro ở phút 69, xuất phát từ quả tạt chuẩn xác của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, trong khoảng 20 phút cuối trận, 10 người của Man Utd đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Leeds thêm một lần nào nữa.

Thất bại 1-2 ngay tại thánh địa Old Trafford khiến đoàn quân của HLV Ten Hag đối mặt với nhiều chỉ trích. Việc Lisandro Martinez bị treo giò trong các vòng đấu tới do thẻ đỏ trực tiếp chắc chắn sẽ để lại lỗ hổng lớn nơi hàng phòng ngự, buộc đội bóng phải có những toan tính nhân sự kỹ lưỡng hơn cho chặng đường khốc liệt phía trước.