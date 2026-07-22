Ngoại hạng Anh thống trị tuyệt đối World Cup 2026 về giá trị và tầm ảnh hưởng Dữ liệu từ Transfermarkt cho thấy sự áp đảo của Ngoại hạng Anh với 21% tổng số phút thi đấu tại World Cup 2026, vượt xa La Liga và giải nhà nghề Mỹ MLS.

Trong khi Tây Ban Nha vừa chính thức đăng quang ngôi vô địch và Argentina tự hào với thành tích lọt vào hai trận chung kết World Cup liên tiếp, một thực tế khác đã được khẳng định ở cấp độ câu lạc bộ: Ngoại hạng Anh (Premier League) là thế lực thống trị tuyệt đối bóng đá thế giới hiện nay.

Sức mạnh tài chính và sự áp đảo trên sân cỏ

Không một giải vô địch quốc gia nào có thể sánh ngang với tầm ảnh hưởng mà Ngoại hạng Anh tạo ra tại kỳ World Cup 2026, xét cả về số lượng cầu thủ tham gia lẫn tổng số phút thi đấu thực tế. Dựa trên cơ sở dữ liệu chuyên sâu của Transfermarkt, giải đấu cao nhất xứ sở sương mù đã chứng minh vì sao họ được coi là "Super League" của bóng đá đương đại.

Thống kê cho thấy có tới 21% tổng số phút thi đấu của tất cả các cầu thủ tại World Cup năm nay thuộc về những gương mặt đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh. Con số này không gây bất ngờ nếu nhìn vào giá trị thị trường: tổng giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Premier League góp mặt tại giải đấu lên tới 5,94 tỷ Euro. Con số khổng lồ này cao gấp hơn hai lần so với giải đấu xếp thứ hai là Bundesliga (2,16 tỷ Euro).

Giải đấu Tỷ lệ phút thi đấu (%) Giá trị thị trường (Tỷ Euro) Ngoại hạng Anh 21% 5,94 La Liga 9,4% - Bundesliga - 2,16 Ligue 1 / Serie A 7,2% -

Sự thống trị này được thể hiện rõ nét nhất trong trận chung kết, nơi có tới 8 trong số 22 cầu thủ đá chính là những đại diện đến từ giải đấu hàng đầu nước Anh. Điều này cho thấy các câu lạc bộ Premier League không chỉ sở hữu số lượng mà còn nắm giữ những nhân tố then chốt nhất của các đội tuyển lớn.

Thống kê phút thi đấu của các giải. Ảnh: Transfermarkt.

Cuộc bám đuổi của La Liga và Bundesliga

Xếp ngay sau về mức độ đóng góp là La Liga. Giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha chiếm 9,4% tổng số phút thi đấu toàn giải. Con số này được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ hành trình tiến vào trận chung kết của đội tuyển Tây Ban Nha. "La Roja" vẫn duy trì bản sắc khi phụ thuộc lớn vào các nhân sự quốc nội với 7 cầu thủ trong đội hình xuất phát tại trận chung kết đang thi đấu tại La Liga.

Đứng ở vị trí thứ ba là Bundesliga với 93 cầu thủ góp mặt. Giải đấu của Đức sở hữu nhiều cá nhân có màn trình diễn bùng nổ như Michael Olise, Dayot Upamecano và Harry Kane – những ngôi sao đã góp công lớn đưa đội tuyển của mình tiến sâu vào vòng bán kết.

Bất ngờ từ MLS và sự trỗi dậy của các giải đấu mới

Một chi tiết khá thú vị là Ligue 1 (Pháp) và Serie A (Ý) kết thúc giải đấu với tỷ lệ đóng góp ngang nhau là 7,2%. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất gọi tên Major League Soccer (MLS). Giải nhà nghề Mỹ đã vượt mặt hàng loạt giải đấu lâu đời của châu Âu để chiếm lĩnh vị trí thứ sáu trong danh sách.

Messi là đại diện của MLS ở World Cup 2026. Ảnh: Imago.

MLS đã hưởng lợi trực tiếp từ hành trình tiến sâu của Lionel Messi cùng người đồng đội Rodrigo De Paul tại đội tuyển Argentina. Với ít nhất 45 cầu thủ tham dự, chiếm 4% tổng số phút thi đấu, MLS đã chính thức vượt qua Saudi Pro League (3,4%), Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ (2,8%) và Eredivisie của Hà Lan (2,7%). Kết quả này cho thấy bản đồ quyền lực của bóng đá thế giới đang có những sự dịch chuyển đáng kể ngoài biên giới châu Âu.