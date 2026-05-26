Ngoại hạng Anh trước cuộc đại dịch chuyển lịch sử trên băng ghế chỉ đạo Sự ra đi của Pep Guardiola tại Man City, màn bổ nhiệm Xabi Alonso tại Chelsea và sự ổn định bất ngờ của Michael Carrick tại Man Utd đang tạo nên một mùa hè biến động chưa từng có.

Ngoại hạng Anh đang đứng trước một giai đoạn chuyển giao quyền lực sâu rộng khi bước vào mùa hè 2026. Với ít nhất 5 câu lạc bộ chắc chắn thay đổi vị trí thuyền trưởng và nhiều đội bóng khác đang cân nhắc các bước đi tương tự, thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên đang vận hành với tốc độ chóng mặt. Những quyết định mang tính bước ngoặt tại Etihad, Old Trafford và Stamford Bridge không chỉ định hình lại tương lai của các đội bóng này mà còn hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Nhiều câu lạc bộ Ngoại hạng Anh thay đổi người ngồi trên băng ghế chỉ đạo sau mùa giải 2025/26.

Kỷ nguyên mới tại Manchester City và sự khẳng định của Michael Carrick

Mối lương duyên kéo dài một thập kỷ của Pep Guardiola tại Manchester City đã chính thức khép lại. Sau những vinh quang chói lọi, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã công bố quyết định chia tay ngay trước vòng đấu cuối cùng. Người được lựa chọn để kế vị di sản khổng lồ tại Etihad là Enzo Maresca, cựu trợ lý của chính Pep. Đáng chú ý, việc Maresca rời Chelsea từ tháng Giêng để chuẩn bị cho vị trí này đã tạo nên những căng thẳng pháp lý giữa hai câu lạc bộ liên quan đến các khoản bồi thường hợp đồng.

Pep Guardiola chia tay Man City sau 10 đầy ắp những vinh quang.

Trong khi nửa xanh thành Manchester bước vào giai đoạn hậu Pep, Manchester United đã chọn cách đặt niềm tin vào Michael Carrick. Sau khi tiếp quản đội bóng từ Ruben Amorim vào tháng Giêng, Carrick đã tạo nên một hành trình phục hưng ấn tượng, đưa "Quỷ đỏ" cán đích ở vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League. Với tỷ lệ giành điểm trung bình 2.29 mỗi trận, Carrick đã thuyết phục hoàn toàn ban lãnh đạo để ký vào bản hợp đồng chính thức có thời hạn hai năm.

Tiêu chí thống kê của Michael Carrick tại Man Utd Con số Điểm số trung bình mỗi trận 2.29 điểm Số trận thắng tại Ngoại hạng Anh 12 / 17 trận Thành tích chung cuộc Vị trí thứ 3

Canh bạc mang tên Xabi Alonso và nỗi lo tại Anfield

Chelsea đã gây bất ngờ lớn khi bổ nhiệm Xabi Alonso vào vị trí "Quản lý đội bóng" (manager) thay vì chức danh huấn luyện viên trưởng thông thường. Đây là bước đi nhằm tận dụng tối đa năng lực lãnh đạo và tư duy chiến lược của Alonso trong việc tái thiết văn hóa đội bóng. Sau một mùa giải thất bại toàn diện, ban lãnh đạo Chelsea kỳ vọng sự chính trực và trí tuệ cảm xúc của chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ giúp Stamford Bridge tìm lại vị thế vốn có.

Xabi Alonso được kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới cho Chelsea.

Ngược lại với sự hào hứng tại London, Liverpool đang bao trùm bởi bầu không khí hoài nghi. Dù Arne Slot tạm thời giữ được ghế sau khi đưa đội bóng trở lại Champions League, nhưng vị trí thứ năm cùng thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương đã khiến niềm tin của người hâm mộ sụt giảm nghiêm trọng. Với một đội hình cần thanh lọc và sự ra đi của các công thần như Mohamed Salah hay Andy Robertson, mùa hè này sẽ là thử thách cực đại cho năng lực quản trị của Slot.

Biến động nhóm trung lưu và cuộc chiến sinh tồn

Tại Newcastle United, Eddie Howe dù vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ giới chủ Ả Rập Xê Út nhưng đang phải đối mặt với một cuộc rà soát toàn diện sau khi đội bóng rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Trọng tâm của Howe trong mùa hè này là cải thiện công tác chuyển nhượng để tránh những sai lầm như mùa giải trước.

Eddie Howe được cho sẽ tiếp tục gắn bó với Newcastle.

Bất ngờ lớn nhất đến từ Bournemouth khi đội bóng này bổ nhiệm Marco Rose ngay sau khi Andoni Iraola vừa giúp CLB giành vị trí thứ 6 lịch sử. Hiện tại, Iraola đang là mục tiêu hàng đầu của Crystal Palace và AC Milan. Trong khi đó, West Ham United đang rơi vào khủng hoảng sau khi rớt hạng xuống Championship. Tương lai của Nuno Espirito Santo đang bị đặt dấu hỏi lớn sau các cuộc họp khẩn cấp về việc thanh lý hợp đồng.

West Ham vẫn chưa xác nhận tương lai của HLV Nuno Espirito Santo.

Ở chiều hướng tích cực, các tân binh như Coventry City và Ipswich Town lại thể hiện sự ổn định tuyệt đối. Frank Lampard, người hùng đưa Coventry trở lại Ngoại hạng Anh, và Kieran McKenna của Ipswich đang được xem là những nhân tố bất khả xâm phạm tại đội bóng của họ, trừ khi có những lời đề nghị quá hấp dẫn từ các đại gia xứ sương mù.