Ngoại hạng Anh và đặc quyền vấp ngã: Vũ khí tối thượng đè bẹp bóng đá châu Âu Khác biệt lớn nhất của Premier League không nằm ở việc sở hữu các siêu sao, mà là khả năng đốt tiền sai lầm mà vẫn có thể tiếp tục chi tiêu để tìm kiếm thành công.

Câu chuyện về sự thống trị tài chính của Ngoại hạng Anh so với phần còn lại của châu Âu dường như là một chủ đề cũ kỹ. Tuy nhiên, đằng sau những bản hợp đồng bom tấn như Declan Rice (100 triệu bảng), Florian Wirtz (115 triệu bảng) hay Alexander Isak (125 triệu bảng), có một lợi thế vô hình nhưng mang tính hủy diệt mà giới phân tích gọi là đặc quyền được phép thất bại.

Ngoại hạng Anh có thể nói là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Biên độ sai số khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng

Nhiều người mặc định rằng sức mạnh của các đội bóng Anh nằm ở việc họ có thể mua những cầu thủ đắt giá nhất. Thực tế, Ngoại hạng Anh chính là nơi nếm "trái đắng" nhiều nhất từ các bản hợp đồng kỷ lục. Tuy nhiên, chìa khóa sức mạnh của họ không nằm ở một cá nhân kiệt xuất, mà là khả năng mua sai nhưng không phải trả giá quá đắt. Họ có thể thử đi thử lại cho đến khi tìm được mảnh ghép đúng.

Hãy nhìn vào cách Arsenal lên ngôi vô địch để thấy rõ chiến thuật này. Trong khi Liverpool dồn phần lớn ngân sách cho bộ đôi Wirtz và Isak, Mikel Arteta đã rải 260 triệu bảng cho 6 cái tên: Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard, Noni Madueke, Eberechi Eze và Martin Zubimendi. Không phải ai trong số này cũng tỏa sáng rực rỡ, nhưng chiến lược "lấy số lượng bù chất lượng" đã tạo ra chiều sâu đội hình đáng nể. Khi những trụ cột như Odegaard hay Saka chấn thương, Arsenal lập tức có một ngôi sao hàng đầu khác thế chỗ.

Sự tương phản khắc nghiệt tại Lục địa già

Trái ngược với sự thoải mái tại Anh, các câu lạc bộ tại Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Pháp không hề có biên độ sai số nào. Bayer Leverkusen là một ví dụ điển hình khi thu về khoản tiền kỷ lục từ việc bán Wirtz. Họ đã phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình hai lần trong một mùa hè nhưng tiêu tiền sai cách. Hậu quả lập tức ập đến: Họ mất vé dự Champions League và bị bóp nghẹt ngân sách cho mùa giải tiếp theo.

Sự chênh lệch bản quyền truyền hình giữa các giải.

Tại Ý, AC Milan cũng nếm trải kịch bản tương tự khi chi 32 triệu bảng cho Christopher Nkunku, một cầu thủ mẫn cảm với chấn thương. Sai lầm này khiến họ trả giá bằng vị trí thứ 5 chung cuộc. Ở ngoài nước Anh, một bản hợp đồng thất bại đồng nghĩa với một thảm họa tài chính không thể vãn hồi.

Lằn ranh sinh tử và tấm kim bài tài chính

Khoảng cách doanh thu giữa việc được dự và không được dự Champions League đối với các đội bóng châu Âu là lằn ranh sinh tử. Nó quyết định việc một CLB được tiếp tục mua sắm hay phải bán tháo ngôi sao để cân bằng sổ sách. Trong khi đó, Ngoại hạng Anh lại vận hành theo một quy luật khác hẳn.

Đáng chú ý, ngay cả những đội bóng rớt hạng như Wolves hay Burnley cũng bỏ túi khoảng 117 triệu bảng mỗi đội. Ngay cả khi phải xuống chơi ở giải Hạng nhất, túi tiền này vẫn đủ sức giúp họ thu hút tài năng từ các câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu. Nhìn chung, Ngoại hạng Anh không chỉ đáng sợ vì họ có tiền, mà vì sự giàu có mang lại cho họ một "tấm kim bài" vô giá: quyền được sai lầm, ném tiền qua cửa sổ, rồi lại tiếp tục mua sắm cho đến khi thành công.