Ngoại hạng Anh và kịch bản 5 suất Champions League: Cuộc đua khốc liệt vào hồi kết Với sự thay đổi về hệ số UEFA, Ngoại hạng Anh có cơ hội sở hữu 5 đại diện dự Champions League mùa tới. Trong khi Arsenal chắc suất, cú sẩy chân của Man Utd khiến cục diện trở nên khó lường.

Giải Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn then chốt với kịch bản đầy kịch tính khi có tới hơn một nửa số đội bóng vẫn còn cơ hội cạnh tranh các suất tham dự đấu trường châu lục. Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải này chính là khả năng xuất hiện suất thứ 5 dự UEFA Champions League, mở ra hy vọng cho cả những câu lạc bộ bám đuổi ở vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Cục diện Champions League: Arsenal và Man City bứt phá

Theo quy định mới dựa trên bảng hệ số của UEFA, thành tích ấn tượng của các câu lạc bộ Anh tại đấu trường châu Âu mùa này gần như chắc chắn sẽ mang về thêm một suất dự Champions League. Điều này đồng nghĩa với việc Top 5 thay vì Top 4 sẽ là mục tiêu tối thượng của các đội bóng lớn.

Arsenal là cái tên đầu tiên chính thức ghi danh vào giải đấu danh giá nhất hành tinh cấp câu lạc bộ mùa tới. Sau chuỗi phong độ ổn định, đội bóng của Mikel Arteta đã xây dựng được khoảng cách an toàn, biến những vòng đấu còn lại trở thành bước chuẩn bị cho đấu trường châu lục.

Arsenal đã sớm chắc vé dự C1.

Manchester City cũng đang ở rất gần tấm vé này. Chiến thắng quan trọng trước Chelsea vừa qua đã giúp đoàn quân của Pep Guardiola nới rộng cách biệt với đội xếp thứ 6 lên tới 16 điểm, một con số gần như không thể san lấp trong bối cảnh mùa giải chỉ còn vài vòng đấu.

Cú sẩy chân của Manchester United và nỗ lực của Liverpool

Trong khi nhóm dẫn đầu ổn định, cuộc chiến cho các vị trí còn lại trong Top 5 đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Manchester United, dù đang nắm giữ lợi thế về điểm số, vừa phải nhận một kết quả bất lợi ngay tại sân nhà. Thất bại bất ngờ 1-2 trước Leeds United đã khiến Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi.

Leeds vừa khiến MU bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Tận dụng sai lầm của đối thủ, Liverpool đã nhanh chóng củng cố hy vọng bằng chiến thắng 2-0 trước Fulham. Hiện tại, đội bóng vùng Merseyside đang xếp trên Chelsea với khoảng cách 4 điểm. Ở phía dưới, Brighton và Bournemouth cũng đang thắp sáng cơ hội vươn ra biển lớn nhờ những chiến thắng quan trọng trước Burnley và Arsenal.

Cơ hội tại Europa League và Conference League

Bên cạnh Champions League, các suất dự Europa League và Conference League cũng đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Một suất Europa League sẽ dành cho nhà vô địch FA Cup, và suất còn lại thuộc về đội xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh. Điều này mở ra cơ hội lớn cho những đội bóng như Brentford hay Everton – những tập thể vốn hiếm khi giành quyền đá cúp châu Âu.

Đáng chú ý, việc Manchester City đã vô địch Cúp Liên đoàn nhưng chắc chắn dự Champions League sẽ khiến suất dự Conference League được nhường lại cho đội có thứ hạng cao nhất tiếp theo chưa giành được vé. Với khoảng cách chỉ 10 điểm từ vị trí thứ 5 đến thứ 14, mỗi vòng đấu còn lại tại Ngoại hạng Anh đều được ví như một trận chung kết.