Ngọc Mỹ tỏa sáng giúp Thanh Hóa hạ gục PVF-CAND trong trận cầu 6 điểm tại V-League Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Ngọc Mỹ ở phút 62 giúp Thanh Hóa củng cố vị trí thứ 10, đồng thời đẩy PVF-CAND lún sâu vào cuộc khủng hoảng trụ hạng tại V-League 2025/26.

Thanh Hóa vừa giành được chiến thắng cực kỳ quan trọng trước đối thủ trực tiếp PVF-CAND tại vòng đấu then chốt của V-League 2025/26. Pha lập công bằng đầu của Nguyễn Ngọc Mỹ không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà mà còn tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt năm nay.

Thanh Hóa giành 3 điểm quan trọng trước PVF-CAND. Ảnh: CLB Thanh Hóa.

Khoảnh khắc quyết định của Nguyễn Ngọc Mỹ

Trận đấu diễn ra với sự thận trọng từ cả hai phía khi tính chất của một "trận chung kết ngược" đè nặng lên tâm lý các cầu thủ. Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 62, xuất phát từ một tình huống chuyển trạng thái chớp nhoáng của Thanh Hóa bên hành lang cánh phải. Một quả tạt bóng chuẩn xác đã loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự của PVF-CAND, tạo điều kiện cho Nguyễn Ngọc Mỹ băng cắt dũng mãnh, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc tung lưới đội khách.

Trước đó, PVF-CAND cũng đã có những cơ hội rõ rệt để thay đổi kịch bản trận đấu. Ngay từ phút thứ 10, ngoại binh Mahmoud suýt chút nữa đã mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi sạt cột dọc. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cùng việc Thanh Hóa chủ động siết lại đội hình sau giờ nghỉ đã khiến các nỗ lực của đội khách trở nên vô vọng.

Cục diện BXH: PVF-CAND kề sát lưỡi hái tử thần

Chiến thắng tối thiểu 1-0 mang ý nghĩa sống còn đối với Thanh Hóa. Với 20 điểm hiện có, đội bóng này đã vươn lên vị trí thứ 10, thiết lập một khoảng cách an toàn đáng kể với nhóm cầm đèn đỏ. Đây được xem là kết quả của sự kiên trì và chiến thuật hợp lý mà ban huấn luyện đã áp dụng trong bối cảnh áp lực trụ hạng đang bủa vây.

Trái ngược với niềm vui tại Thanh Hóa, bức tranh tương lai của PVF-CAND đang trở nên xám xịt hơn bao giờ hết. Thất bại trước đối thủ trực tiếp khiến họ giậm chân tại chỗ ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 13 điểm. Đáng lo ngại hơn, khoảng cách giữa họ và đội cuối bảng Đà Nẵng hiện chỉ còn là 1 điểm mong manh. Nếu không thể cải thiện phong độ trong những vòng đấu tới, kịch bản xuống hạng đang hiện hữu rõ ràng trước mắt đội bóng ngành Công an.

Nhìn chung, Thanh Hóa đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà và bản lĩnh trong những thời khắc quan trọng để giành lấy quyền tự quyết. Trong khi đó, PVF-CAND cần một sự thay đổi đột phá nếu muốn thoát khỏi khu vực nguy hiểm trong giai đoạn nước rút của mùa giải.