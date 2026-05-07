Ngọc Trinh công khai khuyết điểm nhan sắc và bí quyết giữ vẻ trẻ trung ở tuổi U40 Thay vì xây dựng hình ảnh hoàn hảo, Ngọc Trinh thẳng thắn thừa nhận những điểm không cân đối trên gương mặt và vai trò của kỹ thuật trang điểm trong việc duy trì diện mạo.

Người mẫu Ngọc Trinh vừa gây chú ý khi chủ động chia sẻ về những khuyết điểm ngoại hình trong một lần xuất hiện trước công chúng. Trái với hình ảnh không tì vết thường thấy, cô khẳng định nhan sắc hiện tại là kết quả của sự kết hợp giữa các đường nét tự nhiên vốn có và kỹ thuật trang điểm chuyên sâu để khắc phục các nhược điểm về cấu trúc gương mặt.

Phân tích những điểm không cân đối trên gương mặt

Theo chia sẻ từ Ngọc Trinh, gương mặt của cô tồn tại nhiều điểm thiếu cân xứng mà mắt thường khó nhận ra nếu được xử lý kỹ lưỡng bằng mỹ phẩm. Cụ thể, các chi tiết như chân mày và đôi mắt đều có sự chênh lệch về vị trí và hình dáng. Một bên đuôi mắt của người mẫu thường có xu hướng thấp hơn bên còn lại, đòi hỏi sự can thiệp tỉ mỉ của các chuyên gia trang điểm để tạo sự cân bằng thị giác.

Ngọc Trinh không ngần ngại chỉ rõ những điểm không đều ở trên khuôn mặt. Ảnh: hongshowbizviet

Bên cạnh đó, cấu trúc vùng má cũng được cô chỉ rõ là có sự khác biệt về kích cỡ giữa hai bên. Ngọc Trinh thừa nhận: "Mặt cũng không đều nữa, má cũng không đều, bên to bên nhỏ. Tôi cũng không đẹp toàn diện, hoàn hảo như mọi người nghĩ, do trang điểm hết". Chính sự thẳng thắn này đã giúp khán giả có cái nhìn thực tế hơn về tiêu chuẩn vẻ đẹp của những người nổi tiếng trong giới giải trí.

Phương pháp duy trì diện mạo và quan điểm về phẫu thuật thẩm mỹ

Dù thừa nhận có sử dụng các phương pháp hỗ trợ để giữ gìn đường nét gương mặt ở độ tuổi U40, Ngọc Trinh khẳng định cô chưa thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn sâu. Đây được cho là lý do giúp gương mặt cô giữ được nét trẻ trung tự nhiên. Tuy nhiên, người mẫu cũng bỏ ngỏ khả năng cần đến những biện pháp can thiệp khác trong tương lai khi các dấu hiệu lão hóa trở nên rõ rệt hơn.

Ngọc Trinh từng nhiều lần để lộ mặt mộc qua những tấm ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Việc công khai những mặt hạn chế về ngoại hình của Ngọc Trinh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành động này giúp hình ảnh của nghệ sĩ trở nên gần gũi và chân thực hơn. Trong bối cảnh áp lực về ngoại hình trên mạng xã hội ngày càng lớn, việc các ngôi sao thừa nhận khuyết điểm cá nhân đã góp phần lan tỏa thông điệp về việc chấp nhận và yêu thương bản thân một cách thực tế.

Ngọc Trinh từng công khai việc tăng cân, và mất một khoảng thời gian để lấy lại vóc dáng thon thả. Ảnh: FBNV

Nhìn chung, xu hướng nghệ sĩ lựa chọn cách đối diện thẳng thắn với ngoại hình thay vì xây dựng một hình tượng hoàn mỹ đang trở nên phổ biến hơn. Điều này không chỉ giúp giảm bớt khoảng cách với khán giả mà còn khẳng định rằng vẻ đẹp thực sự nằm ở sự tự tin và nỗ lực chăm sóc bản thân phù hợp với từng giai đoạn tuổi tác.