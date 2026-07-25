Ngọc Trinh tiết lộ nguyên tắc làm việc với trợ lý Thúy Kiều sau gần 10 năm đồng hành Ngọc Trinh chia sẻ nguyên tắc làm việc và thỏa thuận thu nhập với trợ lý Thúy Kiều sau gần một thập kỷ đồng hành, thể hiện sự chuyên nghiệp và gắn bó.

Ngọc Trinh vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ về nguyên tắc làm việc và thỏa thuận duy trì mối quan hệ với trợ lý thân thiết Thúy Kiều. Cách sắp xếp hợp lý của cô không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc mà còn cho thấy sự quan tâm dành cho người đồng hành suốt gần 10 năm qua.

Nguyên tắc làm việc và thỏa thuận thu nhập

Theo chia sẻ từ Ngọc Trinh, cô luôn cởi mở và tạo điều kiện để trợ lý có thêm nguồn thu nhập bên ngoài. Cụ thể, vào những ngày người đẹp không có lịch trình và chỉ ở nhà nghỉ ngơi, Thúy Kiều hoàn toàn có thể nhận thêm các công việc riêng.

Tuy nhiên, cả hai cũng thiết lập một quy tắc rõ ràng: khi Ngọc Trinh có lịch làm việc hoặc cần người chăm sóc trong quá trình di chuyển, trợ lý sẽ tuyệt đối không nhận lịch bên ngoài. Thỏa thuận này giúp trợ lý gia tăng thu nhập mà vẫn bảo đảm trách nhiệm đối với công việc chính.

Ngọc Trinh cởi mở tạo điều kiện cho trợ lý nhận thêm việc bên ngoài khi cô nghỉ ngơi.

Hành trình gần một thập kỷ gắn bó

Đồng hành cùng Ngọc Trinh gần một thập kỷ, Thúy Kiều được xem là cánh tay phải đắc lực của người đẹp trong cả công việc lẫn đời sống thường ngày. Cô luôn có mặt bên cạnh Ngọc Trinh trong các sự kiện quan trọng, đảm nhận từ việc chuẩn bị trang phục, hỗ trợ hậu trường cho đến chăm sóc sinh hoạt.

Trợ lý Thúy Kiều đồng hành cùng Ngọc Trinh trong nhiều lịch trình công việc.

Không dừng lại ở mối quan hệ công việc, Ngọc Trinh luôn coi trợ lý như người thân thiết. Cô từng hỗ trợ kinh phí giúp Thúy Kiều chăm sóc nhan sắc, thường xuyên hỗ trợ tài chính, chăm lo đời sống và tạo điều kiện cho trợ lý phát triển bản thân. Ngoài ra, người đẹp cũng đưa Thúy Kiều đi du lịch ở cả trong lẫn ngoài nước và dành sự tin tưởng tuyệt đối cho cộng sự của mình.