Ngôi sao Leicester City Hamza Choudhury sẵn sàng cùng Bangladesh đấu ĐT Việt Nam Tiền vệ trị giá 5 triệu euro Hamza Choudhury đã hội quân cùng tuyển Bangladesh, hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn với ĐT Việt Nam trên sân Hàng Đẫy vào tối 26/3.

Trận giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra vào tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự góp mặt của Hamza Choudhury. Tiền vệ đang khoác áo Leicester City tại giải Hạng Nhất Anh được kỳ vọng sẽ mang đến đẳng cấp khác biệt cho đội hình đội khách.

Đẳng cấp từ Ngoại hạng Anh tại Hàng Đẫy

Dù chỉ mới hội quân vào chiều 24/3 do vướng lịch thi đấu cấp câu lạc bộ, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn cho thấy nền tảng thể lực ấn tượng. Trên sân tập, ngôi sao trị giá 5 triệu euro nổi bật với mái tóc xù đặc trưng và những bước chạy thanh thoát, nhanh chóng bắt nhịp với giáo án của HLV Javier Cabrera bất chấp hành trình bay dài.

Hamza Choudhury là ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Bangladesh chuẩn bị đấu Việt Nam.

Hamza Choudhury không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Anh. Trưởng thành từ lò đào tạo Leicester từ năm 7 tuổi, anh từng có 7 lần khoác áo U21 Anh. Bản lý lịch của tiền vệ này vô cùng ấn tượng với các danh hiệu vô địch FA Cup 2020/21, Siêu cúp Anh 2021 và chức vô địch Championship mùa 2023/24.

Bài kiểm tra quan trọng cho Asian Cup 2027

Cuộc đọ sức này mang ý nghĩa "tổng duyệt" then chốt cho cả hai đội trước thềm Vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi ĐT Việt Nam coi đây là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc chạm trán Malaysia, thì Bangladesh xem những "Chiến binh Sao Vàng" là thuốc thử liều cao trước khi đối đầu với Singapore.

HLV Javier Cabrera tỏ ra thận trọng nhưng đầy kỳ vọng về sự góp mặt của ngôi sao đắt giá nhất đội hình: "Cậu ấy mới tới tập trung cùng đội vào chiều 24/3. Nhìn chung thể trạng của cậu ấy khá tốt, nhưng chúng tôi cần phải xem xét sự hòa nhập của cầu thủ này với toàn đội trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Sự hiện diện của một cầu thủ từng chinh chiến tại Premier League như Hamza Choudhury không chỉ nâng tầm chuyên môn cho trận đấu mà còn là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam cọ xát với những ngôi sao ở đẳng cấp quốc tế. HLV Cabrera nhấn mạnh rằng việc thi đấu với một đối thủ mạnh như Việt Nam sẽ giúp các học trò của ông tự tin hơn cho những mục tiêu chính thức sắp tới.