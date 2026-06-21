Ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà 2-1, tuyển Đức giành vé sớm nhờ 'quân bài tẩy' của Nagelsmann Vượt qua nghịch cảnh từ VAR và bàn thua trước, đội tuyển Đức lội ngược dòng ngoạn mục trước Bờ Biển Ngà. Quyết định thay người táo bạo của Julian Nagelsmann đã mở đường cho cú đúp của Deniz Undav.

Trận đấu giữa Đức và Bờ Biển Ngà không chỉ là một cuộc đối đầu về thể lực mà còn là màn đấu trí đỉnh cao trên băng ghế huấn luyện. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng điện tử hiện tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội bóng áo trắng, đánh dấu tấm vé sớm vào vòng knockout cho đại diện châu Âu. Đây là thành quả của sự kiên trì, bản lĩnh thép và đặc biệt là những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt của Julian Nagelsmann.

Deniz Undav toả sáng giúp Đức kịch tính hạ Bờ Biển Ngà.

Manuel Neuer: Điểm tựa từ kỷ lục lịch sử

Trước khi những kịch tính nổ ra trên hàng công, tuyển Đức đã có một điểm tựa tinh thần vững chắc ở phía sau. Manuel Neuer chính thức đi vào lịch sử World Cup với tư cách là thủ môn có số lần ra sân nhiều nhất. Với 21 trận đấu, anh đã vượt qua cột mốc 20 trận của Hugo Lloris (Pháp) để xác lập kỷ lục mới.

Sự hiện diện của Neuer không chỉ mang ý nghĩa thống kê. Trong bối cảnh đội nhà chịu áp lực lớn từ những pha phản công tốc độ của Bờ Biển Ngà, kinh nghiệm và khả năng điều phối của người đội trưởng lão luyện đã giúp các cầu thủ trẻ giữ được sự bình tĩnh cần thiết để triển khai lối chơi.

Vượt qua nỗi ức chế từ công nghệ VAR

Bản lĩnh của "Cỗ xe tăng" đã bị thử thách cực hạn trong hiệp một. Đức hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng liên tiếp bị từ chối hai bàn thắng. Những pha dứt điểm tung lưới đối phương của Felix Nmecha và Jamal Musiala đều bị công nghệ VAR khước từ do những lỗi tranh chấp nhỏ trước đó.

Nỗi thất vọng càng nhân lên khi Franck Kessie tận dụng sơ hở để đưa Bờ Biển Ngà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, thay vì sa sút tinh thần, đoàn quân của Nagelsmann vẫn duy trì cường độ pressing cao, kiên trì tìm kiếm kẽ hở trong hệ thống phòng ngự dày đặc của đối thủ.

Thay đổi của Julian Nagelsmann phát huy tác dụng.

Nước đi 'tất tay' của Julian Nagelsmann

Bước ngoặt chiến thuật thực sự đến ở phút 60. Nhận thấy sự bế tắc của bộ ba Musiala, Sane và Pavlovic, Julian Nagelsmann đã thực hiện một quyết định táo bạo khi rút cả ba trụ cột này ra nghỉ để thay bằng Deniz Undav, Leweling và Amiri. Đây là một canh bạc thực sự khi trận đấu đang ở giai đoạn căng thẳng nhất.

Sự thay đổi này ngay lập tức thay đổi hoàn toàn diện mạo tấn công của tuyển Đức. Tuyến giữa trở nên cơ động hơn, trong khi các pha hãm thành bắt đầu có sự đột biến cao. Chính sự nhạy bén trong việc đọc trận đấu của vị chiến lược gia trẻ tuổi đã mở ra con đường lội ngược dòng cho đội nhà.

Siêu dự bị Deniz Undav và hiệu suất không tưởng

Chỉ mất đúng 8 phút có mặt trên sân, Deniz Undav đã chứng minh vì sao anh là quân bài tẩy lợi hại nhất của Nagelsmann. Từ đường treo bóng chuẩn xác của Amiri, chân sút sinh năm 1996 thực hiện cú vô-lê đẳng cấp gỡ hòa 1-1. Sự kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ cuối cùng khi Undav xoay người dứt điểm chân trái hiểm hóc, ấn định thắng lợi 2-1.

Thống kê cho thấy Undav đã góp dấu giày vào 5 bàn thắng chỉ sau 56 phút thi đấu tại giải lần này. Hiệu suất đáng nể này biến anh trở thành một trong những tiền đạo hiệu quả nhất giải đấu, mang lại phương án tấn công đa dạng cho tuyển Đức.

Felix Nmecha: 'Quái vật' tuyến giữa

Bên cạnh cú đúp của Undav, chiến thắng của Đức có dấu ấn đậm nét của Felix Nmecha. Tiền vệ đang khoác áo Dortmund đã có một trận đấu hoàn hảo ở khu vực trung tuyến. Không chỉ là người kiến tạo bàn thắng quyết định, Nmecha còn thực hiện tới 7 pha tắc bóng thành công.

Đây là thông số đánh chặn ấn tượng nhất của một tuyển thủ Đức tại World Cup kể từ thời của Jerome Boateng vào năm 2014. Khả năng càn lướt và thu hồi bóng tuyệt vời của Nmecha đã bẻ gãy hầu hết các đợt lên bóng của Bờ Biển Ngà, giúp Đức duy trì thế trận áp đảo cho đến những giây cuối cùng.

Chiến thắng kịch tính này không chỉ giúp tuyển Đức sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ về chiều sâu đội hình và bản lĩnh vượt khó của họ dưới thời Julian Nagelsmann.