Ngược dòng hạ Liverpool 2-1: Man City hồi sinh hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh Thắng kịch tính tại Anfield, Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống 6 điểm. Bàn thắng của Haaland và bản lĩnh của Bernardo Silva đã thổi bùng cuộc đua vô địch.

Khi Dominik Szoboszlai tung cú sút sấm sét xé toang mành lưới Manchester City ở phút 74, bầu không khí tại Anfield như nổ tung. Ở thời điểm đó, khoảng cách giữa The Citizens và đội đầu bảng Arsenal chuẩn bị nới rộng lên thành chín điểm — một con số dường như sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Pep Guardiola.

Man City có một màn ngược dòng ấn tượng.

Bản lĩnh nhà vua từ bờ vực sụp đổ

Chính đội trưởng Bernardo Silva sau trận đấu đã thừa nhận thực tế phũ phàng: "Toàn đội đều biết trước giờ bóng lăn rằng nếu thất bại, cuộc đua danh hiệu coi như chấm dứt". Tuy nhiên, lịch sử Ngoại hạng Anh một lần nữa phải gọi tên bản lĩnh của Man City. Từ thế bị dẫn bàn, đội khách đã vùng lên mạnh mẽ nhờ những điều chỉnh nhân sự tài tình của Pep Guardiola.

Sự xuất hiện của Rayan Cherki đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Tiền vệ này tạo ra những khoảng trống cần thiết để Bernardo Silva ghi bàn gỡ hòa quan trọng. Ngay sau đó, Erling Haaland đã thực hiện thành công quả phạt đền đầy lạnh lùng để ấn định màn ngược dòng kịch tính cho đại diện thành Manchester.

Chiến thắng lịch sử tại Anfield

Trận đấu kết thúc trong sự căng thẳng khi bàn thắng thứ ba của Cherki bị từ chối và Dominik Szoboszlai phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Man City đã giành chiến thắng tại Anfield trước sự chứng kiến của khán giả lần đầu tiên kể từ năm 2003 (ngoại trừ trận đấu không khán giả năm 2021).

Haaland có bàn đầu tiên tại Anfield.

Ba điểm này mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua vô địch. Thay vì bị bỏ xa chín điểm, khoảng cách hiện tại giữa Man City và Arsenal chỉ còn là sáu. "Sáu điểm thì tốt hơn là chín. Nhiệm vụ của chúng tôi là phả hơi nóng vào gáy Arsenal, chờ đợi họ sảy chân và tận dụng thời cơ", Pep Guardiola khẳng định sau trận đấu.

Điểm nhấn từ các cá nhân kiệt xuất

Trong chiến công này, Bernardo Silva xứng đáng là ngôi sao sáng nhất. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã di chuyển quãng đường kỷ lục gần 13km, đóng vai trò là nhịp thở trong lối chơi của Man City. Pep không ngần ngại gọi cậu học trò cưng là "một trong những huyền thoại của câu lạc bộ" và là người đội trưởng hoàn hảo.

Bên cạnh đó, Erling Haaland cũng đã giải tỏa được cơn khát bàn thắng tại sân vận động này. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Na Uy tại Anfield, một cột mốc quan trọng khẳng định đẳng cấp của chân sút hàng đầu thế giới trong những trận cầu đinh.

Cựu danh thủ Gary Neville nhận định chiến thắng này mang lại cho Man City sự tự tin cần thiết để bám đuổi Arsenal. Pháo thủ vẫn còn một chuyến làm khách đầy rủi ro đến Etihad vào tháng 4 tới. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, tưởng chừng đã an bài, giờ đây lại rực lửa hơn bao giờ hết nhờ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.