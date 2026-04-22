Ngược dòng nghẹt thở hạ Como 3-2, Inter Milan giành vé vào chung kết Coppa Italia Dẫn trước 2-0 đến phút 68, Como vẫn phải trắng tay rời Giuseppe Meazza sau màn bùng nổ của Hakan Calhanoglu và Petar Sucic giúp Inter Milan thắng ngược 3-2 đầy kịch tính.

Inter Milan đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Coppa Italia sau màn lội ngược dòng không tưởng trước Como ngay tại thánh địa Giuseppe Meazza. Dù bị dẫn trước hai bàn cho đến giữa hiệp hai, bản lĩnh của "Nerazzurri" đã được khẳng định đúng lúc nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của bộ đôi Hakan Calhanoglu và siêu dự bị Petar Sucic.

Cú sốc mang tên Como tại Giuseppe Meazza

Đoàn quân của huấn luyện viên Cesc Fabregas đã nhập cuộc với sự tự tin đáng kinh ngạc trước đội bóng đang dẫn đầu Serie A. Lối chơi pressing tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp Como gây ra vô vàn khó khăn cho hàng thủ Inter Milan ngay từ những phút đầu tiên. Sau tình huống dứt điểm dội xà ngang đầy tiếc nuối của Kempf, ưu thế của đội khách đã được cụ thể hóa ở phút 32.

Como đã dẫn Inter Milan đến 2-0 tại Giuseppe Meazza.

Martin Baturina tận dụng đường kiến tạo dọn cỗ của Van der Brempt để dứt điểm tung lưới Josep Martinez, mở tỷ số trận đấu. Cơn ác mộng của Inter tiếp tục nối dài ngay đầu hiệp hai khi hàng thủ thi đấu hớ hênh. Phút 48, tài năng trẻ Nico Paz tung đường chọc khe xé toang phòng tuyến chủ nhà để thủ quân Lucas Da Cunha băng xuống dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho Como.

Nút thắt Petar Sucic và màn lật kèo kinh điển

Trong bối cảnh bế tắc, huấn luyện viên Cristian Chivu đã đưa ra quyết định thay đổi cục diện khi tung Petar Sucic vào sân. Sự hiện diện của tiền vệ trẻ này đã mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của Inter Milan, mở đầu cho 20 phút điên rồ nhất tại Coppa Italia mùa này. Phút 69, Sucic kiến tạo để Hakan Calhanoglu dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội.

Áp lực nghẹt thở được Inter duy trì liên tục với cường độ cực cao. Phút 86, kịch bản phối hợp giữa bộ đôi này lặp lại khi Sucic tiếp tục treo bóng để Calhanoglu đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 2-2. Chỉ 3 phút sau, sân vận động Giuseppe Meazza như nổ tung khi Calhanoglu trả lễ bằng đường kiến tạo cho chính Petar Sucic băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 89.

Inter Milan ngược dòng thành công để tiến vào chung kết Coppa Italia.

Bản lĩnh của gã khổng lồ

Dù Como đã chơi một trận đấu sòng phẳng và đầy quả cảm theo triết lý của Fabregas, nhưng kinh nghiệm trận mạc của Inter Milan đã lên tiếng đúng lúc để lách qua khe cửa hẹp. Chiến thắng nghẹt thở này không chỉ đưa Inter vào chung kết Coppa Italia diễn ra tại Rome vào tháng 5 tới, mà còn là lời khẳng định về chiều sâu đội hình và tinh thần không bỏ cuộc của đội bóng áo xanh đen.

Thông số trận đấu Inter Milan Como Tỷ số chung cuộc 3 2 Cầu thủ ghi bàn Calhanoglu (69', 86'), Sucic (89') Baturina (32'), Da Cunha (48') Kết quả Giành quyền vào chung kết Bị loại

Với màn trình diễn đẳng cấp của Calhanoglu và quân bài tẩy Petar Sucic, Inter Milan đang tràn đầy tự tin trên hành trình bảo vệ danh hiệu quốc nội quan trọng. Trong khi đó, Como dù dừng bước nhưng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về một lối chơi hiện đại và đầy tiềm năng.