Người dùng phản ánh Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra hao pin, nóng máy sau bản vá tháng 7 Các bài đăng trên Samsung Community cho biết một số máy Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra hao pin nhanh, nóng hơn và sạc chậm sau bản vá bảo mật tháng 7.

Một số người dùng Galaxy S25 Ultra và Galaxy S24 Ultra cho biết thời lượng pin giảm mạnh, máy nóng hơn bình thường và tốc độ sạc chậm đi sau khi cài bản vá bảo mật tháng 7 của Samsung. Các phản ánh xuất hiện trên diễn đàn Samsung Community, nhưng Samsung hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận nguyên nhân hoặc thời điểm phát hành bản sửa lỗi.

Điểm đáng chú ý là các chủ máy cho biết hiện tượng bắt đầu ngay sau khi cập nhật, trong khi trải nghiệm pin trước đó vẫn bình thường. Tuy nhiên, các bài đăng của người dùng chưa đủ để xác định bản vá là nguyên nhân kỹ thuật trực tiếp, bởi chưa có dữ liệu chẩn đoán hay phản hồi từ Samsung.

Galaxy S25 Ultra.

Dấu hiệu được phản ánh sau khi cài bản vá tháng 7

Một chủ sở hữu Galaxy S25 Ultra trên Samsung Community cho biết pin máy giảm từ khoảng 85% vào nửa đêm xuống gần 5% vào giữa trưa. Theo bài đăng này, máy chỉ có khoảng hai giờ sử dụng màn hình trong thời gian đó.

Người dùng này cũng cho biết điện thoại mất khoảng 5% đến 7% pin mỗi giờ ngay cả khi không sử dụng. Đây là thay đổi mà họ nói không xuất hiện trước khi cài bản vá bảo mật tháng 7.

Trong một thảo luận riêng, một chủ sở hữu Galaxy S24 Ultra cho biết máy từng dùng được trọn một ngày với một lần sạc. Sau cập nhật, thời lượng pin được mô tả là giảm đáng kể. Nhiều người dùng khác đã phản hồi trong các chủ đề này hoặc tạo bài đăng riêng để nêu tình trạng tương tự.

Hao pin, nhiệt độ và tốc độ sạc là ba vấn đề liên quan

Về mặt biểu hiện, hao pin nhanh và máy nóng thường đi cùng nhau khi điện thoại tiêu thụ điện năng cao hơn trong một khoảng thời gian. Trong các phản ánh lần này, người dùng không chỉ nói về pin mà còn cho biết Galaxy S25 Ultra và S24 Ultra nóng hơn thường lệ.

Một số bài đăng còn đề cập tốc độ sạc chậm đi. Nguồn tin không nêu số liệu công suất sạc, mức nhiệt hay ứng dụng cụ thể liên quan, do đó chưa thể đánh giá mức độ phổ biến của hiện tượng hoặc xác định bộ phận phần mềm nào có thể liên quan.

Đáng lưu ý, mô tả của người dùng tập trung vào sự khác biệt trước và sau cập nhật. Đây là cơ sở để họ liên hệ vấn đề với bản vá tháng 7, nhưng không thay thế cho kết luận kỹ thuật từ nhà sản xuất.

Những gì chưa thể kết luận từ các phản ánh hiện có

Thông tin hiện có không cho thấy đây là lỗi xảy ra trên toàn bộ Galaxy S25 Ultra hoặc Galaxy S24 Ultra. Các phản ánh được ghi nhận từ một số người dùng trên diễn đàn Samsung Community và chưa có số lượng thiết bị bị ảnh hưởng được Samsung công bố.

Nguồn cũng không xác định liệu sự cố có liên quan đến cấu hình máy, điều kiện sử dụng, ứng dụng đang hoạt động hay thành phần cụ thể trong bản vá. Vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận tình trạng pin, nhiệt độ hoặc tốc độ sạc là lỗi phần cứng.

Samsung cũng chưa xác nhận liệu một bản cập nhật tiếp theo có khắc phục các phản ánh này hay không. Trong khi chờ thông tin chính thức, người dùng gặp tình trạng tương tự nhiều khả năng phải chờ bản cập nhật phần mềm trong tương lai.

Ý nghĩa đối với người dùng hai mẫu Ultra

Với các thiết bị cao cấp như Galaxy S25 Ultra và Galaxy S24 Ultra, thay đổi về pin, nhiệt độ và sạc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày. Đặc biệt, mức hao pin khi máy không được sử dụng là dấu hiệu khiến người dùng khó dự đoán thời gian dùng còn lại.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện mới là phản ánh thực tế từ cộng đồng người dùng. Đánh giá đầy đủ về bản vá bảo mật tháng 7 sẽ phụ thuộc vào phản hồi chính thức của Samsung và liệu các bản cập nhật tiếp theo có xử lý những vấn đề được báo cáo hay không.