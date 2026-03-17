Người dùng Samsung Galaxy Book gặp lỗi mất quyền truy cập ổ C trên Windows 11 Sự cố nghiêm trọng khiến nhiều laptop Samsung Galaxy không thể truy cập ổ đĩa hệ thống sau bản cập nhật mới. Nguyên nhân được xác định do ứng dụng Samsung Galaxy Connect thay vì lỗi trực tiếp từ Windows 11.

Nhiều người dùng thiết bị Samsung Galaxy chạy Windows 11 đang đối mặt với tình trạng không thể truy cập vào ổ đĩa C, gây gián đoạn toàn bộ hoạt động trên máy tính. Thông báo lỗi “C:\ is not accessible – Access denied” xuất hiện ngăn cản việc khởi chạy các ứng dụng thiết yếu như Microsoft Outlook, bộ công cụ Office, trình duyệt web và các tiện ích quản trị hệ thống.

Nguyên nhân gây lỗi từ ứng dụng của Samsung

Mặc dù sự cố xuất hiện sau một bản cập nhật hệ thống, các cuộc điều tra từ Microsoft và Samsung xác nhận lỗi không nằm ở bản cập nhật Windows 11. Thay vào đó, nguồn tin từ Tom’s Hardware cho biết ứng dụng Samsung Galaxy Connect chính là tác nhân gây ra xung đột này.

Lỗi nghiêm trọng trên Windows 11 khiến người dùng không thể truy cập ổ đĩa C (Nguồn: Internet)

Cụ thể, sự cố ảnh hưởng nặng nề đến dòng Samsung Galaxy Book 4 và nhiều thiết bị tiêu dùng khác của hãng. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, người dùng thậm chí không thể truy cập nhật ký hệ thống hoặc gỡ bỏ các bản cập nhật để khắc phục tình hình.

Phân tích kỹ thuật và các dòng máy bị ảnh hưởng

Các báo cáo trên cộng đồng Reddit chỉ ra rằng vấn đề có thể liên quan đến sai sót trong Danh sách kiểm soát truy cập (Access Control Lists - ACL) trong bản build Windows gốc của Samsung. Lỗi này bị kích hoạt khi ứng dụng Samsung Galaxy Connect và Galaxy Share Folder tiến hành cập nhật dữ liệu.

Dưới đây là danh sách các mã máy được xác nhận có nguy cơ gặp sự cố:

Mã dòng máy Samsung Galaxy bị ảnh hưởng NP750XGJ, NP750XGL NP754XGJ, NP754XFG, NP754XGK DM500SGA, DM500TDA, DM500TGA DM501SGA

Giải pháp khắc phục hiện tại

Để ngăn chặn sự cố lan rộng, ứng dụng Samsung Galaxy Connect đã tạm thời bị gỡ bỏ khỏi Microsoft Store. Samsung cũng đã tiến hành khôi phục ứng dụng về phiên bản ổn định trước đó cho những thiết bị chưa bị ảnh hưởng.

Đối với những người dùng đã bị khóa quyền truy cập ổ C, các chuyên gia khuyến cáo:

Gỡ bỏ ứng dụng gây lỗi: Nếu vẫn còn quyền truy cập vào cài đặt ứng dụng, hãy gỡ bỏ Samsung Galaxy Connect ngay lập tức.

Tránh tự ý can thiệp sâu: Một số giải pháp tạm thời yêu cầu thay đổi quyền sở hữu thư mục hệ thống (Ownership) không được Microsoft khuyến khích vì có thể gây rủi ro bảo mật lâu dài.

Chờ đợi bản vá chính thức: Microsoft và Samsung đang phối hợp chặt chẽ để phát triển một công cụ sửa lỗi tự động cho các máy đã mất quyền truy cập hoàn toàn.

Người dùng đang sở hữu các model nằm trong danh sách cảnh báo nên chủ động kiểm tra và quay lại phiên bản phần mềm khuyến nghị sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn dữ liệu.