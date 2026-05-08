Nguồn cung dầu toàn cầu thắt chặt, dự trữ dự báo giảm xuống mức 98 ngày tiêu thụ Dù xung đột hạ nhiệt, thị trường năng lượng vẫn đối mặt áp lực thiếu hụt nghiêm trọng do tồn kho cạn kiệt và nhu cầu mùa hè tăng cao tại Bắc bán cầu.

Nguồn cung dầu mỏ thế giới được dự báo sẽ tiếp tục thắt chặt trong những tuần tới. Ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, hoạt động vận chuyển dầu từ khu vực Trung Đông vẫn cần nhiều thời gian để ổn định và trở lại trạng thái bình thường.

Theo báo cáo từ Goldman Sachs, tồn kho dầu toàn cầu dự kiến giảm xuống mức tương đương 98 ngày nhu cầu tiêu thụ vào cuối tháng 5. Đây là sự sụt giảm đáng kể so với mức 105 ngày được ghi nhận vào cuối tháng 2, phản ánh áp lực cung ứng ngày càng gia tăng lên nền kinh tế toàn cầu.

Áp lực từ nhu cầu tiêu thụ và tồn kho cạn kiệt

Thị trường năng lượng đang bước vào giai đoạn tiêu thụ nhiên liệu cao điểm mùa hè tại Bắc bán cầu. Nhu cầu từ các ngành vận tải, hàng không, sản xuất nông nghiệp và logistics đồng loạt gia tăng trong bối cảnh các nguồn dự trữ thương mại và kho dự trữ khẩn cấp đang suy giảm nhanh chóng.

Giới phân tích cảnh báo phần lớn tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn chưa phản ánh đầy đủ. Ngay cả khi eo biển Hormuz được nối lại lưu thông, quá trình giải tỏa ùn tắc tàu chở dầu và khôi phục công suất lọc hóa dầu sẽ diễn ra chậm hơn dự kiến, gây gián đoạn luồng cung ứng trong nhiều tháng tới.

Chỉ số thị trường Giá trị / Biến động Nguồn thông tin Dự báo tồn kho cuối tháng 5 98 ngày tiêu thụ Goldman Sachs Nguồn cung dầu đã mất 600 triệu thùng Rystad Energy Sụt giảm cung LNG toàn cầu 30 - 50 triệu tấn Ước tính ngành Nhập khẩu dầu thô châu Á (tháng 4) Giảm 30% Dữ liệu thị trường

Tác động lan rộng đến thị trường khí hóa lỏng

Tình trạng gián đoạn không chỉ dừng lại ở dầu thô mà còn lan sang thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Do hoạt động sản xuất tại Qatar bị đình trệ, nguồn cung LNG toàn cầu ước tính giảm từ 30 đến 50 triệu tấn, tương đương khoảng 7-11% tổng nguồn cung hàng năm.

Rystad Energy nhận định thế giới đã tổn thất khoảng 600 triệu thùng dầu kể từ khi chiến sự bùng phát. Con số này có thể tiếp tục tăng mạnh, dao động từ 1,2 đến 2 tỷ thùng trước khi thị trường đạt được trạng thái cân bằng mới.

Phản ứng của các nền kinh tế lớn

Trước rủi ro thiếu hụt kéo dài, nhiều quốc gia đã chủ động tăng cường năng lực tích trữ. Australia vừa công bố kế hoạch ngân sách trị giá 7,22 tỷ USD để mở rộng dự trữ nhiên liệu quốc gia. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đang xem xét điều chỉnh các quy định về dự trữ dầu chiến lược để đảm bảo an ninh năng lượng nội khối.

Tại châu Á, khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, nhập khẩu dầu thô trong tháng 4 đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2015, cho thấy mức độ ảnh hưởng sâu sắc của tình trạng gián đoạn cung ứng đối với các hoạt động kinh tế tại khu vực này.