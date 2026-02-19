Nguy cơ Malaysia mất vé Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam sẵn sàng lật ngược thế cờ Trong bối cảnh bóng đá Malaysia tê liệt vì bê bối pháp lý, HLV Kim Sang-sik đang xây dựng đội hình siêu nhập tịch nhằm chiếm ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đang chứng kiến một kịch bản đảo chiều ngoạn mục. Trong khi Malaysia chìm trong sự im lặng đáng sợ do các lệnh trừng phạt từ FIFA, đội tuyển Việt Nam lại thể hiện quyết tâm cực lớn bằng việc huy động dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao nhằm chuẩn bị cho trận tái đấu quyết định vào ngày 31/3.

Truyền thông Malaysia vẫn rối ren vì tương lai đội tuyển.

Sự im lặng đáng sợ của bóng đá Malaysia

Truyền thông Malaysia, cụ thể là tờ New Straits Times, đang bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng đình trệ của đội nhà. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và huấn luyện viên Peter Cklamovski hiện đang đối mặt với áp lực khủng khiếp sau khi FIFA áp lệnh trừng phạt lên tổ chức này cùng 7 cầu thủ nhập tịch vì nghi vấn làm giả giấy tờ thi đấu.

Mọi hy vọng của đại diện khu vực hiện chỉ còn trông chờ vào phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), dự kiến công bố vào ngày 26/2. Nếu thất bại trong cuộc chiến pháp lý này, kịch bản xấu nhất dành cho Malaysia không chỉ là mất đi những nhân tố chủ chốt mà còn là việc bị trừ điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng.

Chiến lược phục thù của HLV Kim Sang-sik

Trái ngược với sự bất định của đối thủ, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang có những bước chuẩn bị quyết liệt. Mục tiêu của "Những chiến binh sao vàng" không chỉ là giành vé đi tiếp mà còn là một chiến thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn trong trận tái đấu để xóa nhòa thất bại 0-4 ở lượt đi.

Điểm tựa lớn nhất cho tham vọng này chính là kế hoạch tăng cường 8 cầu thủ nhập tịch chất lượng trải đều các tuyến. Những cái tên như Hendrio Araujo, Patrik Lê Giang, Nguyễn Xuân Son và Đặng Văn Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra một bộ khung mới mạnh mẽ hơn cho tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã công khai tuyên bố quyết tâm "rửa hận". Chân sút này khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để phục thù cho trận thua thảm trước đối thủ vào ngày 10/6/2025, qua đó khẳng định thực lực của bóng đá Việt Nam trên sân cỏ thay vì chỉ chờ đợi các quyết định hành chính.

Kịch bản giành vé sớm tại bảng F

Hiện tại, Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm, nhiều hơn Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, một bước ngoặt lớn có thể xảy ra ngay trên bàn nghị sự của CAS. Cụ thể:

Nếu FAM thua kiện tại CAS, họ sẽ bị trừ 6 điểm.

Trong số 6 điểm bị trừ đó, 3 điểm sẽ được chuyển trực tiếp cho đội tuyển Việt Nam.

Trong trường hợp kịch bản này xảy ra, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu ngày 31/3. Việc chủ động chuẩn bị nhân sự ngoại binh chất lượng cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng cho cả phương án tự quyết trên sân cỏ lẫn việc nắm bắt cơ hội từ những biến động pháp lý của đối thủ.