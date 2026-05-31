Nguyễn Anh Đức ngồi ghế nóng Thanh Hóa, Công Phượng tái xuất V-League Cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức bất ngờ dẫn dắt Thanh Hóa vào giai đoạn nước rút, trong khi Nguyễn Công Phượng cùng Đồng Nai chính thức giành vé trở lại sân chơi V-League.

Thị trường chuyển nhượng và băng ghế huấn luyện bóng đá Việt Nam vừa chứng kiến những biến động đáng chú ý trong 24 giờ qua. Điểm nhấn lớn nhất là màn tái xuất của cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức trên cương vị thuyền trưởng tại đấu trường V-League.

Nguyễn Anh Đức bất ngờ ngồi ghế nóng tại Thanh Hóa

Câu lạc bộ Thanh Hóa đã chính thức bổ nhiệm Nguyễn Anh Đức vào vị trí huấn luyện viên trưởng kể từ vòng 25 V-League 2025/26. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam sẽ thay thế Mai Xuân Hợp, người lùi về làm trợ lý. Quyết định này gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn khi mùa giải chỉ còn đúng hai vòng đấu.

Nguyễn Anh Đức chuyển tới dẫn dắt Thanh Hóa.

Hiện tại, đội bóng xứ Thanh đang có 25 điểm, cách vị trí đá play-off của Đà Nẵng 5 điểm. Dù nắm lợi thế lớn, sự xuất hiện của Anh Đức được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới để đội bóng sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng chính thức.

Công Phượng thăng hạng cùng Đồng Nai

Tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đạt được cột mốc quan trọng khi cùng Đồng Nai đăng quang sớm một vòng đấu. Kết quả này đồng nghĩa với việc cựu sao Hoàng Anh Gia Lai sẽ chính thức trở lại thi đấu tại V-League vào mùa giải tới.

Công Phượng thăng hạng lên V-League cùng Đồng Nai.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, Công Phượng thừa nhận môi trường V-League sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thể trạng và nỗ lực cá nhân để đáp ứng cường độ thi đấu đỉnh cao sau một thời gian vắng bóng ở giải đấu số 1 Việt Nam.

FIFA vinh danh tân vương Công an Hà Nội

Chiến tích vô địch V-League sớm 3 vòng đấu của Công an Hà Nội (CAHN) đã nhận được sự tán dương từ quốc tế. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư trực tiếp tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để chúc mừng đội bóng thủ đô. Trong thư, người đứng đầu FIFA đánh giá cao sự bền bỉ và thành tích ấn tượng của CAHN trong suốt mùa giải qua.

Để tri ân người hâm mộ, CAHN thông báo sẽ tặng vé miễn phí và 1.000 phần quà trong ngày nhận cúp tại sân vận động Hàng Đẫy. Đội bóng đặt mục tiêu thiết lập kỷ lục điểm số lịch sử trong ngày hạ màn mùa giải.

Tin vắn bóng đá Việt Nam